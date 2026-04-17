Scandalo Ebbing, il lobbysta filoisraeliano condannato per pedofilia

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Sira Beker

Il caso Ebbing scuote la Germania: il politico e lobbysta filoisraeliano condannato per abusi e pedopornografia. Ma la gestione opaca del processo ha alimentato dubbi sulla trasparenza della giustizia che ha cercato di tutelare la reputazione dell’organizzazione dell’imputato.

Il caso Ebbing: lo scandalo mette in crisi il sistema, non solo un uomo

Il caso che coinvolge Hartmut Ebbing si colloca in una pericolosa in zona grigia, non solo per la gravità delle accuse, ma per ciò che rivela sul funzionamento — e sui limiti — del sistema tedesco.

Ebbing, ex deputato della Fdp (Partito Liberal-democratico) e a lungo tesoriere e figura di rilievo nella Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG), principale organizzazione pro-israeliana e pro-sionista in Germania, è stato per molto tempo un attore influente nei rapporti tra Berlino e Tel Aviv.

Il suo profilo pubblico era quello del difensore intransigente della politica israeliana, negazionista dei massacri a Gaza e spesso schierato su posizioni dure contro il movimento BDS e contro qualsiasi forma di boicottaggio. Un vero ultrà filoisraeliano all’interno, comunque, di una linea coerente con l’orientamento prevalente della politica tedesca, storicamente sensibile al tema per ragioni evidenti.

Poi, nel 2025, la solta improvvisa: Ebbing è stato indagato con accuse estremamente gravi legate al possesso e alla diffusione di materiale pedopornografico: video di orribili abusi su minori. Ma è proprio la gestione del caso a sollevare interrogativi. Ebbing, con la sua rete di influenze, avrebbe fatto pressione sui tribunali di Berlino per ottenere un processo a porte chiuse, sostenendo che un’udienza pubblica avrebbe danneggiato la reputazione della lobby pro-israeliana.

Il tribunale ha accolto la motivazione escludendo il pubblico e scatenando accuse di trattamento preferenziale verso un ex politico di alto profilo.

Nel 2025 il tribunale di Tiergarten, a Berlino, aveva già inflitto a Ebbing una condanna a dieci mesi con sospensione condizionale per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, decisione divenuta definitiva nel marzo dello stesso anno.

Nel marzo 2026 è arrivata una nuova e più pesante sentenza: il Landgericht di Braunschweig lo ha riconosciuto colpevole dell’accusa più grave, relativa all’abuso sessuale del figlio della sua compagna, che al momento dei fatti, nel 2021, aveva sette anni.

Le dimissioni da tesoriere della DIG sono giunte solo in seguito all’emergere di queste ulteriori accuse, inizialmente motivate dallo stesso Ebbing con generici riferimenti a ragioni personali e di salute.

Trasparenza selettiva e doppio standard

La Germania ama presentarsi come modello di rigore istituzionale. E in molti ambiti lo è. Tuttavia, Ebbing non è un cittadino qualsiasi: è stato parte di una rete di relazioni che intreccia diplomazia, lobby e comunicazione. Questo non implica automaticamente favoritismi, ma rende ogni scelta procedurale più sensibile, più osservata, più contestata.

Testate come Der Spiegel e Frankfurter Allgemeine Zeitung, hanno sottolineato proprio questo rischio: che la gestione opaca di casi ad alto profilo finisca per minare la fiducia nelle istituzioni, in un contesto europeo segnato da crescenti tensioni sul tema della libertà di espressione, del rapporto con Israele e dei limiti del dissenso.

Ecco perché lo scandalo non riguarda solo Ebbing. Riguarda la credibilità di un sistema che pretende — giustamente — di essere percepito come equo. E che proprio per questo non può permettersi zone d’ombra.

Articolo di Kulturjam