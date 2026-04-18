Xi Jinping: Cina e Vietnam dovrebbero opporsi congiuntamente all’unilateralismo e al protezionismo

Durante i colloqui con Tô Lâm a Pechino, Xi Jinping ha rilanciato il coordinamento strategico tra Cina e Vietnam, invitando i due Paesi a difendere il libero scambio, stabilizzare le catene industriali e approfondire la cooperazione socialista.

di Zhang Wanshi (Global Times) – 15 aprile 2026

Cina e Việt Nam dovrebbero sostenere i princìpi di pace, sviluppo, cooperazione e mutuo beneficio, e lavorare insieme per opporsi all’unilateralismo e al protezionismo, ha dichiarato mercoledì il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e Presidente cinese Xi Jinping, secondo quanto riferito dall’agenzia Xinhua.

Entrambe le parti dovrebbero salvaguardare il sistema globale del libero scambio e mantenere stabili e senza ostacoli le catene industriali e di approvvigionamento, ha affermato.

Xi ha rilasciato queste dichiarazioni durante i colloqui con il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam e Presidente vietnamita Tô Lâm, in visita di Stato in Cina.

La visita segna il primo viaggio all’estero compiuto da Tô Lâm da quando, all’inizio di questo mese, è stato eletto Presidente del Việt Nam. Il viaggio arriva anche un anno dopo la storica visita di Xi nel Paese del Sud-Est asiatico.

Esperti cinesi hanno affermato che, grazie alla profonda fiducia reciproca tra i due partiti e i due Paesi, le relazioni tra Cina e Việt Nam hanno conosciuto uno sviluppo stabile e sano, e che l’ultima visita dovrebbe portare il rapporto a un livello superiore, favorendo la sinergia tra strategie di sviluppo e cooperazione pragmatica.

Cooperazione sostenuta

La Cina promuoverà una cooperazione strategica globale di alta qualità con il Việt Nam e accelererà la costruzione di una comunità Cina-Việt Nam dal futuro condiviso di livello più elevato e di significato strategico, ha dichiarato Xi mercoledì.

Egli ha affermato che la guida del Partito Comunista è la caratteristica più essenziale e il maggiore punto di forza del socialismo, e che difendere il sistema socialista e la posizione di governo del Partito Comunista costituisce il maggiore interesse strategico comune del Partito Comunista Cinese e del Partito Comunista del Việt Nam.

Xi ha dichiarato che le due parti devono mantenere un elevato grado di vigilanza strategica e una forte determinazione strategica, restare sempre fiduciose nel proprio percorso e nel proprio sistema e assicurare che ogni riforma non cambi la direzione del cammino né la natura del sistema.

Le due parti dovrebbero attuare il nuovo ciclo di piano di cooperazione tra il Partito Comunista Cinese e il Partito Comunista del Việt Nam, condurre scambi approfonditi e apprendimento reciproco sulle teorie e sulle esperienze di governo del partito e dello Stato e fare buon uso del dialogo strategico “3+3” tra Cina e Việt Nam su diplomazia, difesa e pubblica sicurezza, ha affermato.

Xi ha detto che entrambi i Paesi dovrebbero lavorare insieme nel loro processo di modernizzazione, accelerare l’allineamento delle strategie di sviluppo e dare priorità alla connettività infrastrutturale.

Xi ha inoltre invitato entrambe le parti a rafforzare la cooperazione in settori emergenti come intelligenza artificiale, semiconduttori e Internet delle cose, aggiungendo che più prodotti vietnamiti di alta qualità sono benvenuti nel mercato cinese.

Da parte sua, Tô Lâm ha affermato che il Việt Nam considererà fermamente lo sviluppo delle relazioni con la Cina come una necessità oggettiva, una scelta strategica e una priorità assoluta, e ha dichiarato che il suo Paese continuerà a sostenere la politica di una sola Cina ed è pronto a rafforzare la comunicazione strategica e il coordinamento strategico ad alto livello con la Cina, ha riferito Xinhua.

Il Việt Nam eleverà il livello della cooperazione in economia, commercio, investimenti, ferrovie e altre infrastrutture, nonché nel turismo, e intensificherà la cooperazione in istruzione, formazione, scienza e tecnologia, scambi tra i popoli e cooperazione a livello subnazionale, ha affermato Tô Lâm, secondo il resoconto.

Xi e Tô Lâm hanno partecipato congiuntamente mercoledì a Pechino a una cerimonia per la firma di documenti di cooperazione, secondo Xinhua. I documenti riguardavano settori tra cui scambi tra partiti, pubblica sicurezza, giustizia, economia, cooperazione industriale e nelle catene di approvvigionamento, cooperazione doganale, scienza e tecnologia, condizioni di vita della popolazione, sviluppo delle risorse umane, media e cooperazione a livello subnazionale.

Attraverso questo coinvolgimento ad alto livello, la fiducia politica reciproca tra Cina e Việt Nam si è ulteriormente approfondita, il coordinamento strategico si è rafforzato, la cooperazione pragmatica ha prodotto risultati tangibili e i legami tra i popoli si sono estesi e consolidati, ha dichiarato al Global Times Xu Liping, direttore del Centro per gli Studi sul Sud-Est asiatico presso l’Accademia Cinese delle Scienze Sociali.

Le due parti hanno approfondito gli scambi sul governo dello Stato e hanno messo in evidenza la guida politica dei leader per lo sviluppo delle relazioni tra i due partiti e i due Paesi, ha aggiunto Xu.

Gu Xiaosong, preside dell’Istituto di Ricerca sull’ASEAN presso l’Università Oceanica Tropicale di Hainan, ha dichiarato al Global Times che esiste un grande potenziale per un’ulteriore cooperazione nei campi economico, commerciale e degli scambi culturali tra i popoli.

Il Việt Nam ha mantenuto la propria posizione come principale partner commerciale della Cina nell’ASEAN per 10 anni consecutivi e si è collocato al quarto posto a livello globale per la Cina nel 2024 e nel 2025, secondo VNA.

Sebbene il volume del commercio bilaterale sia già considerevole, vi è spazio perché il Việt Nam aumenti le esportazioni verso la Cina dei propri prodotti dell’industria leggera, dei prodotti agricoli e di altri beni, ha affermato Gu.

La visita di Tô Lâm in Cina arriva inoltre in un momento cruciale, poiché quest’anno segna l’inizio del periodo del XV Piano Quinquennale della Cina 2026-2030 e la conclusione del XIV Congresso Nazionale del Partito Comunista del Việt Nam, ha dichiarato Xu, e ciò apre la strada all’allineamento e al coordinamento delle strategie di sviluppo.

Un intenso susseguirsi di visite

Parallelamente al viaggio di Tô Lâm in Cina, negli ultimi giorni a Pechino si è svolta una fitta serie di scambi diplomatici, con visite di alto livello provenienti da Thailandia, Spagna, Emirati Arabi Uniti e Russia, mentre anche il Presidente della Repubblica del Mozambico Daniel Francisco Chapo è atteso per una visita di Stato a partire da giovedì.

Gli osservatori, analizzando questo picco diplomatico, hanno fatto riferimento anche alle settimane iniziali del 2026, quando la Cina ha assistito a un’impennata delle interazioni diplomatiche, che hanno coinvolto le regioni vicine alla Cina, l’Europa, il Nord America e il Sud globale, attirando ampia attenzione internazionale.

Un coinvolgimento che copre diverse regioni del mondo sottolinea l’influenza globale della Cina, ha affermato Wang Dong, direttore esecutivo dell’Istituto per la Cooperazione e la Comprensione Globali presso l’Università di Pechino.

Anche importanti organi di informazione del Medio Oriente, tra cui Al Jazeera e Al Arabiya English, hanno evidenziato l’intenso traffico diplomatico di questa settimana a Pechino, osservando che la Cina sta accogliendo una serie di leader provenienti da Paesi colpiti dalla guerra in Medio Oriente, così come dalle sue ricadute economiche.

Reuters ha elencato mercoledì le visite compiute quest’anno da leader occidentali che cercano di elevare i rapporti con la Cina. Il resoconto affermava che, negli ultimi anni, la Cina ha promosso la costruzione di quello che definisce un mondo multipolare eguale e ordinato, nel quale ogni Paese abbia voce in capitolo e le grandi potenze si assumano maggiori responsabilità.

Tali dinamiche riflettono il fatto che, in un mondo turbolento, la Cina svolge il ruolo di pilastro di stabilità e certezza, ha dichiarato Wang Dong al Global Times mercoledì, aggiungendo che i Paesi di tutto il mondo nutrono aspettative più elevate sul ruolo guida della Cina sulla scena internazionale.

In un contesto di crescente pressione economica globale, Wang Dong ha osservato che, con l’avvio del XV Piano Quinquennale della Cina, il suo vasto mercato, le sue catene industriali integrate e i suoi progressi nell’alta tecnologia dovrebbero offrire enormi opportunità agli altri Paesi del mondo.

Negli ultimi cinque anni, l’economia cinese è cresciuta a un tasso medio annuo del 5,4%, contribuendo per circa il 30% alla crescita globale, più del contributo combinato del G7, ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in una conferenza stampa a margine della sessione dell’assemblea legislativa nazionale in marzo, secondo quanto riferito da Xinhua.

Wang Dong ha affermato che la politica estera cinese di apertura, inclusività e opposizione al confronto ideologico o di blocco, unita al suo impegno per uguaglianza e mutuo beneficio, ha reso la Cina il partner di scelta e una grande opportunità per altri Paesi.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog