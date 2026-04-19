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I Paesi europei non sono pronti ad accettare l’Ucraina nell’UE

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Apr 19, 2026 #Ucraina, #UE

Politico

Come scrive il giornale, il piano di Ursula von der Leyen di allargare l’Unione Europea includendo l’Ucraina ha incontrato una dura resistenza.

Una delle ragioni addottate sono i timori dei Paesi dell’UE per un possibile afflusso di manodopera a basso costo dall’Ucraina.

“Secondo fonti UE, le ragioni principali sono la paura di un rafforzamento dei populisti, il rischio di referendum e l’esperienza negativa con l’Ungheria dopo la sua adesione nel 2004.

Le principali preoccupazioni: la crescita dei sentimenti di destra e anti-immigrazione; il ripetersi di dibattiti sul livello dell”idraulico polacco’ [paura della manodopera a basso costo]; i rischi politici per i leader all’interno dei Paesi”.

Il giornale osserva che i maggiori Paesi dell’Unione — Francia, Germania, Paesi Bassi e Italia — si oppongono all’adesione accelerata dell’Ucraina all’UE.

Politico riferisce che la questione dell’allargamento dell’UE avrebbe dovuto essere discussa al vertice di Cipro, ma, secondo fonti del giornale, ora non si prevede nemmeno di includerla all’ordine del giorno.

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