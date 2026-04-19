Ottant’anni della SED: intervista sulle opportunità e limiti della DDR

Sull’inizio e la fine della SED, le opportunità e i limiti della DDR e la continua delegittimazione dell’esperimento socialista. Una conversazione con Heinz Niemann.

Intervista a cura di Frank Schumann – Junge Welt

Avevano dieci anni quando, nell’aprile del 1946, i presidenti del KPD e dell’SPD si strinsero simbolicamente la mano all’Admiralspalast di Berlino, fondando così il Partito Socialista Unificato di Germania. Unità significava superare la divisione politica del movimento operaio avvenuta durante la Prima Guerra Mondiale. Alcuni si erano lasciati strumentalizzare dalla macchina bellica imperialista, altri si erano rifiutati di seguirli: “Non le mie ossa per questa patria!”. La divisione politica del movimento operaio portò alla dittatura fascista e alla catastrofe nazionale…

Fermatevi. È vero, ma non è tutta la storia. Il conflitto tra i partiti non fu la causa principale dell’instaurazione del criminale regime nazista e della Seconda Guerra Mondiale. La Legge sui pieni poteri fu infine approvata con i voti dei partiti borghesi. Quindi altri fattori, sia interni che esterni, giocarono un ruolo. Ma la lezione appresa da quei trent’anni di brutale e sanguinoso conflitto di classe fu: mai più fascismo, mai più guerra. E per raggiungere questo obiettivo, bisognava eliminare le condizioni sistemiche che avevano reso possibile il fascismo.

Quindi, un ordine sociale diverso. Come affermava anche la CDU nel suo programma del 3 febbraio 1947 ad Ahlen: “Il sistema economico capitalista non ha reso giustizia agli interessi statali e sociali del popolo tedesco”. Pertanto, “è necessaria una riorganizzazione fondamentale”. Un primo passo in questa direzione: superare le divisioni all’interno del movimento operaio, fondando la SED.

Esatto. Tuttavia, i governatori militari nelle zone di occupazione occidentali ostacolarono tali sforzi di unificazione e, citando una presunta fusione forzata nella zona occupata dai sovietici, proibirono le attività del SED (Partito Socialista Unificato di Germania). Dieci anni dopo, anche il KPD (Partito Comunista di Germania) fu messo al bando. Tutto ciò avvenne sullo sfondo della Guerra Fredda tra gli ex alleati della coalizione anti-Hitler e i rispettivi alleati tedeschi. La politica di occupazione occidentale fu determinata quasi immediatamente – contrariamente all’Accordo di Potsdam, che avrebbe dovuto essere la base giuridica internazionale vincolante e concordata contrattualmente per la denazificazione e la trasformazione democratica della società e dell’economia – dal fatto che Stalin aveva sostituito Hitler. Il nuovo nemico principale fu dapprima costruito dai media.

Come è noto, nel maggio del 1946 Churchill coniò l’espressione “Cortina di ferro” che si era abbattuta sull’Europa. Questo termine era stato introdotto nel vocabolario politico dal ministro della propaganda fascista Goebbels.

Questo scontro si fece immediatamente sentire anche in Germania, e il suo impatto si percepirono nelle interazioni tra i partiti. La base di sostegno dei gruppi riorganizzati dell’SPD era doppia rispetto a quella del KPD, in parte perché i comunisti avevano subito il maggior numero di perdite. Mentre nella zona di occupazione sovietica il trattamento preferenziale riservato al KPD dalle potenze occupanti lo stigmatizzò come “partito russo”, le politiche di occupazione americane, e soprattutto britanniche, rafforzarono direttamente e indirettamente l’SPD. Decenni di anticomunismo e le esperienze negative durante l’avanzata dell’Armata Rossa, che sembravano confermare i sentimenti antisovietici, contribuirono ulteriormente a questo fenomeno.

Questi “risentimenti e pregiudizi antisovietici” permangono immutati; sono praticamente dottrina di stato. Lei è stato membro del SED per quarant’anni ed è uno storico. Come ha percepito, e come percepisce, questi riflessi?

Sono stato testimone involontario di una lite tra mio padre e mio nonno, che per il resto andavano perfettamente d’accordo. Entrambi erano membri dell’SPD; mio padre era favorevole all’unificazione, mio ​​nonno più contrario. Poi, fino alla loro morte, entrambi furono membri del SED. Loro – come, a mio parere, la stragrande maggioranza dei membri – credevano fermamente nel partito socialista unitario. Ciononostante, lo stato del SED nella DDR deve essere delegittimato con il verdetto anticomunista. Come è noto, a questo scopo è stata istituita nel 1992 una commissione d’inchiesta intitolata “Rivalutazione della storia e delle conseguenze della dittatura del SED”, e si è creata un’industria della delegittimazione che continua a essere alimentata da ingenti somme di denaro. Delegittimare il sistema fallimentare sta diventando sempre più importante come mezzo per legittimare quello attuale, man mano che sempre più persone, di fronte alle evidenti crisi all’interno del sistema capitalistico, ne mettono in discussione la pretesa di verità assoluta – compresa la sua narrazione storica. La DDR rappresentò un’opportunità offerta da circostanze uniche ai lavoratori, alla “gente comune”, in un terzo di uno dei principali paesi imperialisti. In secondo luogo, la DDR fu uno stato “della e per la gente comune”, uno stato che, per un periodo di tempo ben definito, poté contare sul sostegno incondizionato di questa “gente comune”, il che, in questo senso, ne garantì la legittimità socio-politica.

Sono restrittive?

Certamente. Il SED, e con esso la DDR, ha attraversato due fasi, ciascuna associata a una di queste due figure: Walter Ulbricht ed Erich Honecker. Sebbene i loro mandati siano stati di durata pressoché identica, l’era Ulbricht è al centro del mio libro, pubblicato nel 2020 , in parte perché – come notarono all’epoca alcuni osservatori occidentali – la DDR era “lo stato più interessante d’Europa” e gli anni Sessanta rappresentarono anche il suo periodo migliore.

Ha mai avuto a che fare con Ulbricht? Lei era un dipendente del dipartimento scientifico del Comitato Centrale della SED negli anni ’60.

Non lo definirei un “fare”; ci siamo semplicemente incontrati. E una volta, nonostante le proteste di sua moglie, feci andare a prendere il leader del partito e dello stato dalla vasca da bagno perché, in qualità di impiegato del turno di notte nell’edificio principale, dovevo consegnargli personalmente qualcosa di urgente: una lettera di Willy Brandt. Un’altra volta, mi strinse la mano in segno di approvazione nell’edificio del Consiglio di Stato. “Beh, alla fine è andato tutto bene, no?!” Si riferiva al Simposio Internazionale che avevamo organizzato nel 1967 per celebrare il centenario della pubblicazione dell’opera principale di Marx, “Il Capitale”. I contatti successivi si limitarono a istruzioni scritte e richieste di materiale o informazioni. La mia offerta di aiutare il Primo Segretario, già in pensione, a scrivere le sue memorie, dopo aver saputo di una richiesta analoga da parte di Ulbricht, divenne irrilevante. Morì nel 1973.

La storiografia è inevitabilmente una scienza politica. Se vuole essere qualcosa di più di una semplice ricerca storica, deve essere strettamente legata alla politica. Poiché la politica è intrinsecamente legata alle classi e viene utilizzata dai loro rappresentanti nell’interesse di una classe o dell’altra, essa stessa diventa politica. Ne consegue che non è priva di valori. La mia interpretazione è corretta?

Certamente. La storiografia non marxista spiega proprio questo come una contraddizione all’oggettività richiesta a una scienza. Lo storico dovrebbe astenersi da ogni giudizio di valore, eppure ogni storico, persino nell’inevitabile selezione di ciò che sceglie tra l’abbondanza di eventi reali, compie una decisione soggettiva, e quindi anche di parte. Ogni biografo che scrive la biografia di una figura storicamente significativa esprime giudizi di valore, scrive ciò che era “buono” o “cattivo” nelle sue azioni al fine di giungere a quello che ritiene essere un giudizio storicamente giusto. Il partigianismo di uno storico marxista che lo professa apertamente consiste non solo nello schierarsi con quelle forze di classe e quei partiti che hanno portato al progresso sociale nella storia, ma ancor più nell’esplorare quale strada si dovrebbe intraprendere in futuro, nell’interesse del popolo, per realizzare i diritti umani. Questo pregiudizio impone una visione che – finché esistono “chi sta in alto” e “chi sta in basso”, sfruttati e sfruttatori, poveri e ricchi, vincitori e vinti – è giustificata da ragioni morali.

Come è noto, il SED e con esso la DDR hanno fallito. Ciò significa forse che la teoria marxista è stata falsificata?

Assolutamente no. Le politiche basate su questa teoria sono state ostacolate da una serie di fattori che ne hanno limitato l’efficacia nell’applicazione: mancanza di competenze specifiche, errori metodologici, scarsa esperienza, lacune nello sviluppo della teoria e volontarismo. D’altro canto, la scienza ha anche prodotto soluzioni, o almeno tentativi di soluzione, sia teoriche che pratiche, quando si è svincolata dal ruolo di mera “ancella della politica” (Lenin). Le politiche della SED hanno avuto successo nella trasformazione e ristrutturazione della società e dell’individuo ogniqualvolta si sono conformate alla teoria, le condizioni interne ed esterne per la sua realizzazione erano sufficientemente presenti e le forze di opposizione non erano eccessivamente forti.

Questa è la voce dello scienziato sociale. E ora quella dello storico.

I milioni di cittadini della Germania dell’Est, appartenenti a circa due generazioni, che si sono impegnati attivamente per questo Stato, meritano che le loro conquiste e le loro esperienze personali vengano presentate in una narrazione storica basata su un approccio storico-materialista, libero da nostalgia (pur con empatia). In una prospettiva storica, è fondamentale considerare il poco tempo che queste persone hanno avuto a disposizione per contribuire alla creazione di un nuovo sistema sociale: un periodo minimo di appena due decenni, all’incirca dal 1956 al 1975. Una sola generazione.

Stai considerando come periodo di tempo successivo?

No, sono certamente d’accordo con Georg Lukács sul fatto che anche il peggior socialismo sia comunque meglio del miglior capitalismo. Ma dobbiamo ammettere che la DDR era uno stato sociale autoritario, diretto da un unico partito – o meglio, da un segretario generale – e per certi versi antilibertario, gerarchicamente burocratico e paternalistico. Parte di ciò si spiega con il fatto che questo piccolo stato, essenzialmente povero, doveva combattere una lotta costante per l’esistenza e la sopravvivenza, confrontandosi con uno stato sociale che, per gli standard dell’epoca, era al contempo ricco ed esemplare. Tra coloro che scesero in piazza nell’autunno del 1989 c’erano molti membri del SED che aspiravano a un socialismo democratico. In qualità di delegato eletto al congresso straordinario del partito SED del dicembre 1989, da cui nacque il PDS, non ho bisogno di consultare i verbali.

È lì che, secondo alcuni, marciò la controrivoluzione.

La questione è molto più complessa di così. La maggioranza desiderava uno Stato diverso, ben consapevole che senza il SED, la DDR che volevano preservare non sarebbe mai esistita. “Per il nostro Paese!” era lo slogan dell’epoca. Senza questo partito, il Paese non sarebbe durato a lungo; sia gli oppositori politici che i suoi sostenitori ne erano consapevoli. Un commentatore di Die Zeit scrisse all’epoca: “A Bonn, ‘Wende’ (la svolta) significa sempre specificamente un cambio di potere, qualcosa di impensabile nella DDR”. Quindi, un piccolo aiuto fu dato. Lo slogan “Siamo il popolo!” fu deliberatamente cambiato, grazie all’intervento di turisti politici provenienti dalla Germania Ovest, in “Siamo un solo popolo” sulla Ringstrasse di Lipsia. E questo accadde a dicembre. Sappiamo tutti cosa successe dopo.

Saresti d’accordo con me se dicessi: il necessario processo di rinnovamento del SED si è trasformato in un processo di autodistruzione?

Assolutamente. Arrivò troppo tardi, non aveva tempo e non disponeva di personale sufficientemente qualificato. Di fatto, la storia della SED si concluse il 9 novembre 1989, con l’apertura del confine. La caotica apertura del confine verso l’Occidente portò alla perdita di ogni sovranità nelle decisioni di politica sociale e interna. L’eliminazione della SED come forza trainante aprì la strada al completo controllo esterno dell’Est durante il processo di riunificazione. Che si tratti di “rivoluzione pacifica” o di “punto di svolta”, questa “caduta del Muro”, con il suo effetto implosivo, fu un colpo di stato controrivoluzionario in due sensi. Non solo pose fine alla profonda, si potrebbe dire “rivoluzionaria”, trasformazione della società della Germania dell’Est che era stata auspicata, ma aprì anche la strada alla restaurazione capitalista.

Il credo di Walter Ulbricht, secondo cui l’imperialismo tedesco non avrebbe mai accettato l’esistenza della DDR, si rivelò una verità fondamentale del XX secolo. Le forze di classe dominanti avevano ormai lanciato l’offensiva finale contro il nascente regime socialista. La propaganda delle “elezioni libere” come obiettivo ultimo, le denunce moralistiche e, ora, il confine aperto, che di fatto non era più un confine, facilitarono il lavoro dei governanti occidentali e dei loro complici a est. I più benintenzionati tra loro, come il socialdemocratico Schorlemmer, iniziarono presto a parlare di una “rivoluzione rubata”.

Tuttavia, nel suo libro lei scrive che il “primo sistema socialista” nella DDR era già in un vicolo cieco negli anni ’60.

Sì, e la dirigenza della SED tentò di uscire da questa situazione difficile con il Nuovo Sistema Economico. Le possibilità di uscire da questo vicolo cieco, di superarlo progressivamente, furono gradualmente sprecate negli anni successivi all’VIII Congresso del Partito, che segnò la rottura con la strategia del VII Congresso della SED del 1967. Sotto Erich Honecker, la democrazia interna al partito era stata soffocata a tal punto che ogni riflessione su una via d’uscita si rivelò vana. Per me, la giustificazione e la necessità di affrontare la questione fondamentale del sistema derivano dalle lezioni dei tentativi falliti e dalle sfide attuali. Per quanto ne so, la Sinistra, nonostante i suoi gratificanti successi, non possiede le conoscenze necessarie per farlo. I giovani hanno bisogno di questo tipo di conoscenza “del passato” per poter determinare in modo concreto il loro futuro. Questo è un altro motivo per cui l’immagine della DDR e della SED, ridotta a dittatura e ingiustizia, sofferenza e miseria, deve essere corretta. Continuerà a sgretolarsi a causa dei fallimenti dei regimi attuali, perché gli elementi della realtà vissuta rimangono sempre impressi nella memoria collettiva, dimostrandosi indelebili. La natura pacifica, spesso invocata, della “rivoluzione” nella DDR e il fatto che in tutti i nuovi movimenti e gruppi – con l’eccezione del Partito Socialdemocratico (SDP), dominato dal clero – una netta maggioranza fosse favorevole alla conservazione dei fondamenti socialisti e al mantenimento di una DDR riformata, dimostrano che la crisi non fu il risultato di un conflitto di classe interno e antagonistico. La possibilità di una risoluzione positiva della lotta tra democrazia e totalitarismo nell’era attuale si fa sempre più dubbia, mentre la questione alternativa – guerra o pace, socialismo o barbarie – si fa sempre più urgente. E questo, a sua volta, presuppone l’accettazione della tesi secondo cui, dopo la dittatura nazifascista, il genocidio e la guerra mondiale, esistevano due alternative storicamente e politicamente e moralmente legittime: la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Democratica Tedesca. È proprio questo che si nega con il marchio di Caino, la “seconda dittatura”.