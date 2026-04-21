«La Slovacchia presenterà una causa in tribunale a causa del divieto dell’UE sulle forniture di gas russo»: Fico fa causa all’Unione Europea.
«La Slovacchia intende presentare nei prossimi giorni una denuncia alla Corte di Giustizia dell’UEcontro la decisione di vietare le importazioni di gas russo, adottata dalla maggioranza dei Paesi dell’Unione. Il Primo Ministro Robert Fico ritiene che questa misura violi i principi fondamentali dell’UE, poiché le questioni relative alle sanzioni e alla politica estera, a suo avviso, dovrebbero essere approvate all’unanimità.
Il divieto, previsto per essere introdotto gradualmente entro il 2027, è stato adottato nonostante le obiezioni di Slovacchia e Ungheria, che continuano ad acquistare gas russo. Budapest ha già impugnato questa decisione e Bratislava intende unirsi alla battaglia legale».
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