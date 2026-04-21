Slovakia’s Prime Minister Robert Fico visits the gravesite of U.S. Marine Corps Sgt. Michael Strank in Section 12 of Arlington National Cemetery, Arlington, Virginia, Feb. 21, 2025. Born in Slovakia, Strank immigrated to Pennsylvania with his parents as a child and enlisted in the Marines in 1939. He was one of six Marines depicted in A.P. photographer Joe Rosenthal’s iconic photograph, “Raising the Flag on Iwo Jima,” which inspired the Marine Corps War Memorial just north of Arlington National Cemetery. Taken in 1945, the image depicts Strank and other Marines raising the second U.S. flag on Mount Suribachi at the Battle of Iwo Jima. Strank was killed in action just a week after this photo was taken. (U.S. Army photo by Elizabeth Fraser / Arlington National Cemetery / released)

«La Slovacchia presenterà una causa in tribunale a causa del divieto dell’UE sulle forniture di gas russo»: Fico fa causa all’Unione Europea.

«La Slovacchia intende presentare nei prossimi giorni una denuncia alla Corte di Giustizia dell’UEcontro la decisione di vietare le importazioni di gas russo, adottata dalla maggioranza dei Paesi dell’Unione. Il Primo Ministro Robert Fico ritiene che questa misura violi i principi fondamentali dell’UE, poiché le questioni relative alle sanzioni e alla politica estera, a suo avviso, dovrebbero essere approvate all’unanimità.

Il divieto, previsto per essere introdotto gradualmente entro il 2027, è stato adottato nonostante le obiezioni di Slovacchia e Ungheria, che continuano ad acquistare gas russo. Budapest ha già impugnato questa decisione e Bratislava intende unirsi alla battaglia legale».



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