Il Vietnam e la Cina elevano la connettività strategica in una nuova fase di sviluppo

La visita di Stato di Tô Lâm in Cina, dal 14 al 17 aprile, ha segnato un nuovo avanzamento delle relazioni tra Hà Nội e Pechino, con particolare attenzione alla connettività strategica, alle infrastrutture ferroviarie, alla cooperazione giovanile e agli scambi tra territori di confine.

VNS/VNA – 18 aprile 2026

HÀ NỘI — La visita di Stato in Cina del Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam e Presidente della Repubblica Tô Lâm, dal 14 al 17 aprile, ha segnato una tappa significativa, aprendo una nuova fase nello sviluppo dell’amicizia bilaterale, del Partenariato Strategico Globale di Cooperazione e della comunità Việt Nam-Cina dal futuro condiviso di importanza strategica.

Le relazioni Việt Nam-Cina si approfondiscono ulteriormente

La visita si è svolta poco dopo che la XVI Assemblea Nazionale del Việt Nam aveva consolidato le principali cariche della leadership statale, a seguito del successo del XIV Congresso Nazionale del Partito e delle elezioni generali per il mandato 2026-2031. Essa ha riflesso l’elevata priorità che il Partito e lo Stato vietnamiti attribuiscono alla storica amicizia con la Cina.

Durante il viaggio, il Segretario Generale e Presidente Tô Lâm e la delegazione che lo accompagnava hanno preso parte a un’ampia gamma di attività, sottolineando la determinazione condivisa da entrambe le parti a elevare la connettività strategica e ad approfondire il rapporto in modo più pratico ed efficace, rispondendo alle esigenze dei due Partiti e dei due Paesi, nonché alle aspirazioni dei rispettivi popoli.

I massimi dirigenti dei due Partiti e dei due Stati hanno affermato che, in un contesto internazionale sempre più complesso, entrambe le parti dovrebbero rafforzare la solidarietà, accrescere la fiducia strategica e promuovere i collegamenti nelle politiche, nel commercio, nelle infrastrutture e nell’energia. Questi sforzi mirano a far avanzare ulteriormente le relazioni bilaterali nella nuova fase, contribuendo in modo significativo alla pace, alla cooperazione e allo sviluppo a livello regionale e globale.

In questa occasione, i due leader hanno annunciato congiuntamente l’avvio dell’“Anno della Cooperazione Turistica Việt Nam-Cina 2026-2027”, concordando di intensificare le attività comuni di promozione, migliorare le infrastrutture e i servizi turistici e rafforzare le rispettive posizioni come principale fonte di turisti l’uno per l’altro.

È stata pubblicata una dichiarazione congiunta che mette in evidenza l’accordo per accelerare la connettività infrastrutturale, in particolare nei settori ferroviario, stradale e delle strutture di confine. La cooperazione ferroviaria è destinata a emergere come nuovo elemento di rilievo della cooperazione strategica bilaterale. La Cina ha espresso la disponibilità a collaborare con il Việt Nam in materia di finanziamenti, tecnologia, formazione e capacità industriale nel settore ferroviario, incoraggiando al contempo le imprese qualificate a partecipare alla costruzione delle ferrovie.

All’arrivo a Pechino, il Segretario Generale e Presidente Tô Lâm ha visitato la Nuova Area di Xiong’an, nella provincia dello Hebei, e successivamente si è recato a Nanning, nel Guangxi, con il treno ad alta velocità. Al termine delle attività in quella città, lui e la delegazione vietnamita sono rientrati a Hà Nội in treno. Il viaggio ferroviario transfrontaliero, oltre alla sua funzione pratica, costituisce un simbolo dell’alto livello di fiducia politica tra i due Partiti e i due Stati, nonché di una frontiera condivisa pacifica, stabile e cooperativa.

Durante la visita, le due parti hanno firmato 32 accordi di cooperazione riguardanti le relazioni tra i due Partiti, la pubblica sicurezza, gli affari giudiziari, l’economia, le ferrovie, il commercio agricolo, le catene di produzione e approvvigionamento, le dogane, la scienza e la tecnologia, il welfare sociale, le risorse umane, i media e la cooperazione a livello locale.

Rafforzare un ponte vitale di amicizia e cooperazione

In un discorso programmatico all’Università Tsinghua, il Segretario Generale e Presidente Tô Lâm ha affermato che il Việt Nam considera costantemente lo sviluppo delle relazioni con la Cina una necessità oggettiva, una scelta strategica e una priorità assoluta nell’ambito della propria politica estera di indipendenza, autosufficienza, diversificazione e multilateralizzazione delle relazioni internazionali. Questa posizione coerente riflette gli interessi fondamentali e duraturi di entrambe le nazioni ed è in linea con le aspirazioni dei rispettivi popoli, contribuendo al tempo stesso alla pace, alla stabilità, alla cooperazione e allo sviluppo regionali e globali.

Nel corso di un incontro con giovani cinesi e vietnamiti partecipanti al programma “Viaggio di studio rosso”, il Segretario Generale del Partito Comunista Cinese e Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping ha espresso fiducia nel fatto che le giovani generazioni porteranno avanti l’amicizia consolidata nel tempo tra i due Paesi. Il leader vietnamita, da parte sua, ha sottolineato il ruolo dei giovani come forza centrale nello sviluppo nazionale e come ponte vitale nel promuovere l’amicizia e la cooperazione bilaterali.

Intervenendo al lancio del Festival dei Popoli di Confine Việt Nam-Cina 2026 nel Guangxi, il Segretario Generale e Presidente Tô Lâm ha incoraggiato i giovani dei due Paesi a coltivare ambizioni, promuovere l’innovazione e dimostrare spirito d’iniziativa nella costruzione del proprio futuro, divenendo così un ponte di conoscenza e di energia vitale, capace di guidare con fiducia le relazioni bilaterali verso il futuro.

Durante una visita al sito storico della scuola Yucai di Nanning, nel Guangxi, che tra il 1951 e il 1954 formò studenti e quadri vietnamiti, egli ha affermato la duratura gratitudine del Việt Nam per il prezioso sostegno della Cina durante le lotte del passato e nello sviluppo attuale.

Guardando al futuro, il professor Li Qiaoping, studioso del Việt Nam presso l’Università delle Minoranze Etniche del Guangxi, ha osservato che, grazie a sforzi congiunti costanti, le relazioni bilaterali continueranno a svilupparsi in modo stabile e sano, con prospettive più ampie di cooperazione tra il Guangxi e le località vietnamite.

Delineando gli orientamenti futuri dopo la visita di Stato, il Ministro degli Esteri vietnamita Lê Hoài Trung ha dichiarato che ministeri, settori e località continueranno ad attuare in modo approfondito le intese comuni raggiunte dai due massimi leader. Gli sforzi si concentreranno sull’aumento degli scambi a tutti i livelli, sulla promozione di una cooperazione sostanziale incentrata sulla connettività strategica, sulla misurazione del successo attraverso risultati tangibili e sulla definizione degli interessi dei due popoli come obiettivo finale.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog