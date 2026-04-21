L’Iran chiede la fine del blocco navale prima di decidere sull’invio di negoziatori in Pakistan

Teheran segnala che i contatti indiretti con Washington, mediati dal Pakistan, non si sono interrotti, ma ribadisce una linea chiara: finché resterà in vigore il blocco navale statunitense, non vi sarà alcuna nuova trattativa né l’invio di una delegazione iraniana a Islamabad.
TEHERAN (Tasnim) – L’Iran non ha ancora preso alcuna decisione sull’invio di una delegazione negoziale a Islamabad, sottolineando che non si terrà alcun colloquio finché il blocco navale statunitense resterà in vigore.
Le informazioni ottenute da Tasnim indicano che negli ultimi giorni sono proseguiti gli scambi di messaggi tra l’Iran e gli Stati Uniti attraverso un intermediario pakistano, dopo la conclusione del primo round di negoziati.
Questi scambi di messaggi costituiscono, di fatto, una prosecuzione dello stesso processo sviluppatosi durante il primo round di colloqui, un processo che alla fine è fallito a causa delle eccessive richieste e ambizioni degli statunitensi.
Dalla conclusione di quei negoziati, l’intermediario pakistano ha continuato a trasmettere messaggi tra le due parti nel periodo recente.
La squadra negoziale iraniana ha sottolineato che, finché resterà in vigore la dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguardo a un blocco navale contro l’Iran, non vi saranno negoziati.
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Giulio Chinappi – World Politics Blog