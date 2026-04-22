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Acqua e sangue a Gaza: soldati israeliani uccidono autisti dell’UNICEF a Mansoura

DiRed

Apr 22, 2026 #Gaza, #soldati israeliani, #UNICEF

Il 17 aprile, soldati israeliani hanno ucciso due camionisti palestinesi assunti dall’UNICEF e ne hanno feriti altri due durante operazioni di routine di consegna di acqua presso un punto di rifornimento nel nord della Striscia di Gaza.

“L’UNICEF è indignato per l’uccisione di due autisti di camion incaricati dall’UNICEF di fornire acqua potabile alle famiglie nella Striscia di Gaza”, si legge in una dichiarazione dell’agenzia delle Nazioni Unite.

L’UNICEF ha aggiunto che le vittime sono state “uccise dal fuoco israeliano in un incidente avvenuto questa mattina presto presso il punto di rifornimento idrico di Mansoura, nel nord della Striscia di Gaza”.

L’attacco è avvenuto durante le normali operazioni, senza alcuna modifica ai movimenti o alle procedure del convoglio quella mattina. 

Da allora, l’UNICEF ha intimato ai suoi appaltatori di sospendere le attività sul sito fino a quando le condizioni non saranno sufficientemente sicure per consentirne il ritorno.

“Il punto di rifornimento idrico di Mansoura è attualmente l’unico punto di rifornimento per autocisterne funzionante per l’acquedotto Mekorot che serve la città di Gaza”, ha affermato l’UNICEF, sottolineando la gravità dell’interruzione.

“L’UNICEF e i partner umanitari lo utilizzano più volte al giorno per sostenere le operazioni essenziali di trasporto dell’acqua tramite autocisterne per centinaia di migliaia di persone, compresi i bambini.”

L’UNICEF ha chiesto alle autorità israeliane di “indagare su questo incidente e garantire la piena responsabilità”, aggiungendo che “gli operatori umanitari, i fornitori di servizi essenziali e le infrastrutture civili, comprese le infrastrutture idriche critiche, non devono mai essere presi di mira”.

A marzo, Israele ha drasticamente ridotto i già limitati flussi di aiuti a Gaza, consentendo l’ingresso di soli 640 camion su 6.000 previsti dagli accordi esistenti, ovvero circa il 10% del numero necessario. 

Le autorità palestinesi avvertono che i tagli hanno intensificato le carenze e spinto la Striscia più vicina alla carestia, con carburante, cibo e beni di prima necessità sempre più scarsi. 

Secondo l’UNICEF, i prezzi dei beni di prima necessità sono aumentati del 200-300%, mettendo oltre 1,5 milioni di persone a rischio di grave insicurezza alimentare. 

Allo stesso tempo, gli attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza assediata sono continuati nonostante il cosiddetto cessate il fuoco. 

All’inizio di questo mese, le forze israeliane  hanno sparato e ucciso Ritaj Reihan, una bambina palestinese di nove anni, all’interno di un’aula allestita in una tenda nel nord di Gaza, a circa due chilometri dalla cosiddetta “Linea Gialla”, davanti a decine di suoi compagni di classe.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-acqua_e_sangue_a_gaza_soldati_israeliani_uccidono_autisti_dellunicef_a_mansoura/45289_66434

Di Red

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