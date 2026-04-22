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Allarme alla Casa Bianca: Trump fermato dai militari sui codici nucleari?

DiL.M.

Apr 22, 2026 #Codici nucleari, #Trump

Al presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe stato negato l’accesso ai codici nucleari da un alto ufficiale militare. Secondo l’ex analista CIA Larry Johnson, durante una riunione d’emergenza alla Casa Bianca il generale Dan Caine si sarebbe opposto apertamente, provocando uno scontro diretto.L’episodio si inserisce in un clima di forte tensione a Washington, dove crescono i timori per l’imprevedibilità del presidente. Trump sarebbe stato anche escluso da una riunione nella Situation Room durante un’operazione in Iran, proprio per evitare rischi legati al suo comportamento.Fonti interne parlano di momenti di forte nervosismo nelle ultime settimane, dopo l’abbattimento di un aereo statunitense da parte delle forze iraniane.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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