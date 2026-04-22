Il presidente del Parlamento iraniano ha messo in luce la fragilità delle fondamenta dei sistemi finanziari occidentali, guidati dal sentiment di mercato, alla luce della crisi di Hormuz.

In un post sul suo account X, Mohamad Baqer Qalibaf ha condotto domenica sera un’acuta analisi delle reazioni del mercato scatenate dalla ferma posizione dell’Iran nella difesa delle sue acque territoriali e delle sue vitali rotte marittime.

“Fare trading sul petrolio digitale basandosi sul sentiment di mercato è come coprirsi dal sentiment di mercato investendo in titoli di Stato durante una fase di avversione al rischio a Hormuz. Entrambi sono castelli di carte che funzionano sulla carta. La differenza: il petrolio almeno ha il Brent. E i titoli di Stato? Il sentiment di mercato sta crollando. Indice EUCRBRDT GP”, ha affermato Qalibaf.

Questa osservazione giunge in un momento in cui i prezzi del petrolio sono schizzati alle stelle in seguito alla decisa risposta dell’Iran alle recenti azioni provocatorie degli Stati Uniti, tra cui l’attacco di domenica scorsa alla nave portacontainer iraniana “Tuska”, in viaggio dalla Cina all’Iran, nel Golfo dell’Oman.

I prezzi del petrolio Brent sono aumentati bruscamente, riflettendo l’impatto immediato e tangibile di potenziali interruzioni nello Stretto di Hormuz, un punto strategico attraverso il quale transita una parte significativa delle forniture petrolifere mondiali e sul quale la Repubblica islamica mantiene il controllo sovrano assoluto.

L’osservazione di Qalibaf mette brillantemente in luce una verità fondamentale: mentre i mercati petroliferi globali mantengono un legame con la realtà fisica attraverso indici di riferimento come il Brent, la struttura più ampia della finanza occidentale, in particolare i mercati dei titoli di Stato statunitensi, si basa interamente su sentimenti speculativi, o “intuizioni”.

Questa dinamica del castello di carte è stata ripetutamente smascherata dall’asse della resistenza iraniana, che continua a dimostrare come i tentativi di intimidazione e aggressione contro la Repubblica islamica si ritorcano contro chi li attua, danneggiando proprio le economie che dipendono dall’egemonia del petrodollaro.

Gli osservatori sottolineano che questa volatilità del mercato non è casuale, bensì una diretta conseguenza del fermo impegno dell’Iran a favore della sovranità nazionale e della stabilità regionale.

A differenza della fazione guidata dagli Stati Uniti, che ricorre ad avventure militari e sanzioni per sostenere la propria influenza in declino, la strategia di Teheran si basa su legittime capacità difensive e su una resilienza economica che ha resistito ad anni di brutali campagne di massima pressione.

Mentre i mercati globali continuano a reagire nervosamente agli sviluppi nello Stretto di Hormuz, la leadership iraniana sta dimostrando ancora una volta che la pazienza strategica e la resistenza di principio sono di gran lunga più efficaci delle effimere “vibrazioni” che sono alla base dell’ordine occidentale.

Il messaggio è chiaro: lo Stretto di Hormuz non rappresenta una vulnerabilità per l’Iran, bensì una dimostrazione inequivocabile del suo ruolo imprescindibile nell’equazione energetica globale.

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