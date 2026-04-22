Un robot umanoide batte il record umano della mezza maratona; il drastico miglioramento riflette progressi sistemici nelle tecnologie robotiche cinesi

La seconda mezza maratona per robot umanoidi di Pechino ha mostrato un balzo impressionante nelle capacità della robotica cinese: velocità, autonomia e affidabilità sono cresciute al punto da superare i migliori tempi umani e confermare la forza dell’ecosistema industriale nazionale.

di Tao Mingyang, Chen Qingrui e Niu Yingbo (Global Times) – 19 aprile 2026

Appena un anno fa, i robot umanoidi inciampavano goffamente sul selciato, perdendo l’equilibrio a metà falcata mentre i loro operatori umani accorrevano per sostenerli. Ma domenica, alla seconda Mezza Maratona dei Robot Umanoidi di Pechino, i robot non si sono limitati a mantenere l’equilibrio: hanno riscritto le aspettative. Il robot vincitore ha superato il record mondiale umano della mezza maratona, mentre i primi tre classificati hanno completato il percorso interamente in modo autonomo, segnalando un impressionante balzo in avanti delle capacità.

Percorrendo con slancio il tracciato di 21 chilometri nella E-Town, nel sud di Pechino, il robot umanoide Robotics D1, sviluppato dal produttore cinese di smartphone HONOR e soprannominato “Lightning”, ha tagliato il traguardo in 48 minuti e 19 secondi nella categoria a controllo remoto.

Tuttavia, secondo il regolamento della competizione, il tempo registrato dai robot a controllo remoto viene moltiplicato per 1,2, per cui il vincitore finale è stato un altro robot dello stesso tipo nel gruppo a navigazione autonoma, che ha registrato un tempo vincente di 50 minuti e 26 secondi, un miglioramento enorme rispetto al tempo vincente dello scorso anno di 2 ore e 40 minuti. Ha inoltre superato il record mondiale maschile della mezza maratona di 57 minuti e 20 secondi stabilito dal corridore ugandese Jacob Kiplimo nel 2026 alla Mezza Maratona di Lisbona.

La partecipazione all’evento è aumentata di quasi cinque volte, con 102 squadre di robot, tra cui cinque internazionali, presenti alla seconda edizione. Secondo i dati ufficiali, hanno gareggiato in totale 26 marchi e oltre 300 robot umanoidi. Tra questi, 47 squadre hanno completato la corsa, 18 tramite navigazione autonoma e 29 tramite controllo remoto, per un tasso complessivo di completamento superiore al 45 per cento.

Il netto miglioramento nel tempo di arrivo mette in evidenza avanzamenti sistemici nelle tecnologie cinesi dei robot umanoidi, inclusi sistemi di potenza, controllo, percezione e capacità decisionali, ha dichiarato domenica al Global Times Wang Peng, ricercatore associato dell’Accademia di Scienze Sociali di Pechino che si occupa del settore tecnologico. “La tecnologia è passata dall’essere appena funzionale ad avvicinarsi rapidamente a una utilizzabilità pratica”, ha affermato.

Più veloci e più intelligenti

I giornalisti del Global Times presenti lungo il percorso hanno visto che, quando i robot sono partiti insieme ai corridori umani, gli spettatori sono esplosi in applausi, e molti hanno ripreso il momento con i loro telefoni.

Rispetto all’evento inaugurale del 2025, la velocità e la postura di corsa dei robot hanno mostrato miglioramenti significativi. Mentre molti robot lo scorso anno faticavano a mantenere l’equilibrio già al punto di partenza, quasi tutti i partecipanti di quest’anno sono partiti con stabilità e sono stati in grado di regolare la velocità in modo fluido nelle curve, ha osservato il Global Times.

Le prime tre squadre classificate hanno tutte utilizzato il modello “Lightning” di HONOR, dotato di percezione e navigazione autonome, oltre che di locomozione ad alta velocità. Secondo l’azienda, la sua rapidità e la sua esplosività si sono rivelate decisive.

Du Xiaodi, ingegnere di test e sviluppo della squadra campione “Qitian Dasheng”, ha dichiarato al Global Times sul posto che il design del robot si è ispirato agli atleti umani d’élite, con gambe lunghe quasi un metro.

Inoltre, le articolazioni del robot sono dotate di un sistema di raffreddamento a liquido adattato dall’elettronica di consumo, come gli smartphone. “Il sistema può fornire raffreddamento continuo per tutta la gara”, ha detto Du.

Il modello Booster K1 della società Booster Robotics con sede a Pechino ha fatto il suo debutto in maratona, concludendo in 1 ora e 53 minuti. Un ingegnere ha dichiarato al Global Times che i sistemi chiave, inclusi i motori articolari, gli algoritmi di andatura e la gestione della batteria, devono essere testati su tracciati reali piuttosto che in laboratorio.

“Non siamo qui per la classifica, ma per verificare che i nostri robot possano operare in modo affidabile in qualsiasi ambiente”, ha detto l’ingegnere.

La gara non è stata priva di inconvenienti. Alcuni filmati del media cinese chinastarmarket.cn hanno mostrato un robot Unitree H1 inciampare dopo aver tagliato il traguardo e infine crollare, prima di essere portato via dal personale.

Unitree aveva annunciato che il suo modello H1 avrebbe partecipato alla mezza maratona, mentre diverse squadre indipendenti si erano iscritte sulla base di sviluppi secondari delle piattaforme Unitree. Prima della gara, Unitree aveva diffuso filmati che mostravano il robot H1 sprintare a una velocità di punta superiore ai 10 metri al secondo, avvicinandosi alla velocità della leggenda giamaicana Usain Bolt.

Zhao Guoming, ricercatore del Dipartimento di Automazione dell’Università Tsinghua, ha dichiarato al Global Times che sia i tempi di completamento sia i tassi di arrivo dei robot corridori sono migliorati in modo significativo rispetto allo scorso anno.

“Trasferire la tecnologia di navigazione ai robot richiede un vasto lavoro di adattamento. Questa gara ne ha verificato la fattibilità, perciò la maggior parte delle squadre autonome ha completato il percorso, dimostrando che la tecnologia attuale può supportare una navigazione affidabile all’aperto”, ha affermato.

Nonostante le numerose curve strette, i robot autonomi hanno mantenuto prestazioni elevate, affrontando le curve ad alta velocità con una decelerazione minima e una postura stabile, ha osservato Zhao, sottolineando le capacità integrate di navigazione e movimento.

Forza industriale

Reuters ha riferito domenica che l’evento di quest’anno per robot umanoidi prodotti in Cina “mette in evidenza i rapidi progressi tecnici del settore”, osservando che l’aumento delle squadre partecipanti mostrava un “netto contrasto” con lo scorso anno.

Un servizio dell’Associated Press ha descritto il record notevolmente abbassato come un “passo avanti significativo” rispetto alla gara inaugurale.

Una squadra tedesca ha completato la corsa utilizzando il robot Tiangong Ultra del Centro per l’Innovazione di Pechino nella Robotica Umanoide in collaborazione con il produttore cinese di robotica UBTech. Julio Rogelio Guadarrama Olvera, membro della squadra, ha dichiarato al Global Times che il robot si è comportato bene e ha dimostrato una notevole resistenza, senza surriscaldarsi nemmeno con clima caldo e umido.

La serie Tiangong aveva già vinto la prima mezza maratona robotica e ha anche conquistato il titolo nei 100 metri ai Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi tenuti a Pechino nell’agosto 2025. Quest’anno la squadra ha aggiornato solo il sistema di controllo, senza quasi apportare modifiche hardware, basandosi sulla configurazione ormai matura dei robot, mentre ha equipaggiato il robot con scarpe da corsa misura 44, la stessa del membro della squadra Simon Armleder, migliorando morbidezza e traspirabilità, secondo un altro componente del team.

Nella prima edizione, solo sei robot di 20 squadre avevano completato la gara. Quest’anno 47 squadre su 102 hanno concluso il percorso con tempi significativamente più rapidi. Zhao ha affermato che la scelta delle squadre straniere di utilizzare robot cinesi evidenzia la forza della catena di approvvigionamento hardware della Cina.

Liu Dingding, osservatore veterano del settore presente all’evento, ha dichiarato al Global Times che la vittoria di HONOR riflette sia le proprie capacità sia la forza di centinaia di fornitori, sottolineando la competitività dell’ecosistema manifatturiero cinese.

Zhang Zihao, rappresentante della startup cinese HighTorque Robotics, ha attirato la folla con il suo robot Pi+ telecomandato, un personaggio dei cartoni animati modificato, nell’area espositiva dell’evento. Ha affermato che il processo produttivo mette in luce chiari progressi nella manifattura domestica, soprattutto nell’ultimo anno.

“Due anni fa, i moduli articolari dei robot umanoidi erano proibitivamente costosi, ma la rapida iterazione dell’ultimo anno ha fatto scendere notevolmente i costi. Oggi gli individui possono costruire da soli robot umanoidi, alimentando un’ondata di progetti open source”, ha detto Zhang al Global Times.

Alla domanda se una gara di lunga distanza per robot umanoidi abbia senso, Olvera ha risposto: “Assolutamente”.

“Spinge lo sviluppo dell’hardware: molte aziende stanno lavorando su attuatori, controllori e driver migliori, capaci di mantenere prestazioni stabili e di sostenere senza problemi un’intera corsa di lunga distanza”, ha detto, aggiungendo che questo offre ai team di ingegneri un problema interessante da risolvere da prospettive differenti.

Ha anche lodato i suoi avversari e ha affermato di essere rimasto colpito dalla scala dell’industria robotica nella Beijing E-Town. “Si vedono moltissime persone dedicate allo sviluppo dei robot umanoidi. Questo tipo di polo industriale è davvero importante e ha spinto lo sviluppo con estrema rapidità”, ha affermato.

Un funzionario della Beijing E-Town ha dichiarato che l’evento mira a promuovere ricerca, industrializzazione e applicazione attraverso la competizione.

Zhao ha sottolineato che la robotica non è una tecnologia puntuale, aggiungendo che contano i motori, l’integrazione tra software e hardware, i test e la comprensione degli scenari competitivi. “I miglioramenti dell’ecosistema industriale nazionale hanno reso possibili i risultati di oggi”, ha detto.

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK

SEGUI IL CANALE WHATSAPP

SEGUI IL CANALE TELEGRAM

Giulio Chinappi – World Politics Blog