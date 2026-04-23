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Che cosa significa “l’estensione a tempo indeterminato del cessate il fuoco con l’Iran da parte di Trump”?

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Apr 23, 2026 #Donald Trump, #Iran, #USA

L’annuncio di Donald Trump sull’estensione a tempo indeterminato del cessate il fuoco con l’Iran può essere interpretato come il segnale di una sconfitta strategica statunitense, ma anche come una possibile manovra tattica carica di ambiguità e rischi.

Tasnim News – 22 aprile 2026

TEHERAN (Tasnim) – Donald Trump ha annunciato martedì, in un post sui social media, che stava estendendo a tempo indeterminato un cessate il fuoco con l’Iran, su richiesta del Pakistan, che ha mediato i colloqui, fino a quando non saranno noti i risultati dei negoziati.

Le informazioni raccolte da Tasnim da diverse fonti indicano che l’Iran non aveva richiesto un’estensione del cessate il fuoco e che l’annuncio di Trump di un’estensione a tempo indeterminato del cessate il fuoco potrebbe avere diversi significati:

1. Il primo significato è che Trump ha perso la guerra. Durante la guerra aveva sperimentato e messo in atto tutti gli scenari possibili.

Trump sa che non otterrà nulla attraverso la guerra, perciò considera l’uscita dalla guerra come la migliore via possibile per sé stesso. Anche se dovesse continuare la guerra con una decisione folle, non otterrebbe nulla.

2. Sebbene la guerra non abbia portato alcun risultato agli Stati Uniti, Trump potrebbe fare di tutto, compreso l’inganno attraverso ogni mezzo possibile, tra cui l’estensione del cessate il fuoco. Trump può affermare di estendere il cessate il fuoco, ma poi la stessa amministrazione terroristica degli Stati Uniti o il suo cane rabbioso regionale, Israele, potrebbero compiere mosse terroristiche.

Le informazioni ottenute da Tasnim indicano che i funzionari iraniani stanno monitorando attentamente una simile possibilità e che l’Iran non sottovaluta questo scenario.

3. Un’altra possibilità è che gli Stati Uniti si ritirino dalla guerra e che Israele rimanga in questa guerra con il pretesto della violazione del cessate il fuoco in Libano.

Tuttavia, in precedenza gli americani sono stati avvertiti che gli Stati Uniti non possono sottrarsi unilateralmente alla guerra e lasciare Israele a continuare il combattimento.

4. La prosecuzione del blocco navale significa prosecuzione delle ostilità; l’Iran non aprirà lo Stretto di Hormuz almeno finché il blocco navale resterà in vigore e spezzerà il blocco con la forza, se necessario.

5. Gli Stati Uniti cercano di mantenere l’ombra della guerra sull’Iran e di tenere in sospensione l’economia e la politica iraniane.

Gli Stati Uniti ritengono che la situazione in Iran sia la stessa del periodo successivo alla guerra dei 12 giorni. Tuttavia, il periodo attuale presenta una differenza fondamentale, ed è il controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti vogliono mantenere l’ombra della guerra, deve sapere che lo Stretto di Hormuz rimarrà completamente chiuso.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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