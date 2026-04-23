Cuba: il Ministero degli Esteri conferma l’incontro con una delegazione degli Stati Uniti

Il vicedirettore generale incaricato degli Stati Uniti presso il Minrex, Alejandro García del Toro, ha rilasciato dichiarazioni in merito a Granma.

Granma – 20 aprile 2026

Il quotidiano Granma, in uno scambio questa mattina con il vicedirettore generale incaricato degli Stati Uniti presso il Minrex, Alejandro García del Toro, ha chiesto chiarimenti su recenti pubblicazioni della stampa estera riguardanti riunioni tra funzionari degli Stati Uniti e di Cuba all’Avana.

García del Toro ha dichiarato:

«Si tratta di una questione sensibile che, come abbiamo detto, gestiamo con discrezione.

Ma posso confermare che recentemente si è svolto qui a Cuba un incontro tra delegazioni di Cuba e degli Stati Uniti. Per la parte statunitense hanno partecipato vice segretari del Dipartimento di Stato e, per la parte cubana, a livello di viceministro delle Relazioni Estere.

Nel quadro della riunione, nessuna delle parti ha stabilito scadenze né ha formulato richieste ultimative, come è stato menzionato da organi di stampa statunitensi. Tutto lo scambio si è svolto in modo rispettoso e professionale.

L’eliminazione dell’assedio energetico contro il Paese è stato un tema di massima priorità per la nostra delegazione. Questo atto di coercizione economica è una punizione ingiustificata contro tutta la popolazione cubana. È anche un ricatto su scala globale contro Stati sovrani, i quali hanno tutto il diritto di esportare combustibili a Cuba, in virtù delle norme che regolano il libero commercio».

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK

SEGUI IL CANALE WHATSAPP

SEGUI IL CANALE TELEGRAM

Giulio Chinappi – World Politics Blog