Lavrov rompe il silenzio: ‘La Russia non è una tigre di carta, la nostra pazienza ha un limite’

La pazienza della Russia non è illimitata e potrebbe esaurirsi , ha avvertito sabato il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, accusando l’Occidente di aver ripetutamente oltrepassato le “linee rosse” di Mosca , spingendo l’Ucraina verso un conflitto più ampio.

Pertanto, ha respinto quella che ha definito la crescente percezione occidentale secondo cui la Russia sarebbe incapace di rispondere alle provocazioni. In tale contesto, ha citato le notizie sull’utilizzo da parte del regime di Kiev dello spazio aereo di diversi Stati membri della NATO per condurre attacchi con droni sul territorio russo come un’ulteriore violazione delle “linee rosse” di Mosca , e ha messo in guardia contro la tendenza a sminuire il Paese eurasiatico , definendolo una “tigre di carta” a causa della sua apparente moderazione.

“Forse qualcuno ci definisce una ‘tigre di carta’, come il presidente americano Donald Trump ha definito la NATO. Ma vorrei mettere in guardia da tali paragoni”, ha affermato durante un discorso al Forum diplomatico di Antalya, in Turchia. ” La pazienza è una qualità intrinseca del nostro carattere . Diciamo che Dio ha perseverato e ci ha comandato di fare lo stesso. Ma a un certo punto, la pazienza si esaurisce “, ha spiegato.

Il ministro degli Esteri ha sottolineato che Mosca ha deliberatamente evitato di definire le sue precise linee rosse, suggerendo che l’ambiguità stessa funga da deterrente. ” Credo, in realtà, che sia positivo che nessuno capisca dove si trovi questa ‘linea rossa’ “, ha affermato, ribadendo che la Russia è in grado di agire se necessario. “Il presidente russo Vladimir Putin ha ripetutamente affermato che abbiamo una risposta”, ha aggiunto.

“Fattore scatenante” di una minaccia globale

Nel contesto del continuo sostegno militare occidentale a Kiev, Lavrov ha affermato che la crisi si inserisce in un quadro storico più ampio, indicando i membri europei dell’Alleanza Atlantica come i principali responsabili. Ha inoltre denunciato l’Occidente per aver tentato di trasformare l’Ucraina in un “innesco” di una minaccia globale e ha descritto il conflitto come ” una guerra contro la Russia che l’Occidente sta preparando da anni ” .

Riguardo alla NATO, il cui futuro è stato messo in discussione dalle critiche e dalle minacce del presidente statunitense, il ministro degli Esteri russo ha affermato che il blocco “non è al suo meglio ” , pur non prevedendo una sua sostituzione. Ha invece previsto che rimarrà “un blocco aggressivo” nonostante le tensioni interne

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-lavrov_rompe_il_silenzio_la_russia_non__una_tigre_di_carta_la_nostra_pazienza_ha_un_limite/82_66438/#google_vignette