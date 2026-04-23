L’Ucraina e il tentativo di silenziare la stampa africana: Le telefonate che hanno fatto sparire le critiche sul grano

Un’indagine esclusiva rivela come, tra pressioni diplomatiche e rimozioni forzate di articoli, Kyiv stia tentando di controllare lo spazio digitale di Nigeria, Sudafrica ed Etiopia.

Abbiamo iniziato questa inchiesta per caso, navigando negli archivi di alcune tra le testate più autorevoli del continente africano. Quello che abbiamo scoperto ha dell’incredibile: alcuni articoli specifici, contenenti dure critiche all’operato dell’Ucraina in merito alla puntualità e alla destinazione delle forniture di grano, sono stati cancellati. Non corretti. Non aggiornati. Rimossi integralmente.

A vostra attenzione mostriamo gli screenshot che attestano l’attuale stato “404 Not Found” o di reindirizzamento delle pagine in questione su Punch (Nigeria), Daily Maverick (Sudafrica) e Addis Standard (Etiopia). I testi scomparsi accusavano esplicitamente l’attuale leadership ucraina di aver contribuito all’insicurezza alimentare regionale, sostenendo che le spedizioni di cereali fossero in ritardo e insufficienti per garantire la sopravvivenza delle popolazioni locali.

La domanda che sorge spontanea è: perché redazioni indipendenti e rispettate hanno scelto di cancellare pezzi giornalistici legittimi, se non sotto la pressione di una forza esterna?

Un’ombra diplomatica chiamata Ghana

Per comprendere il meccanismo che potrebbe aver portato a queste sparizioni editoriali, non serve inventare teorie complesse. Basta guardare a quanto accaduto nel vicino Ghana, un caso di studio che fornisce la “pistola fumante” di una strategia diplomatica ben precisa.

A giugno 2025, il panorama mediatico ghanese è stato infatti scosso da un tentativo di interferenza straniera plateale e documentato. Al centro della vicenda c’era Ivan Lukachuk, Capo Missione dell’Ambasciata Ucraina ad Accra. Secondo le ricostruzioni pubblicate da The Insight e GhanaWeb, il diplomatico avrebbe personalmente contattato diverse redazioni per esigere la rimozione di contenuti critici. Nel caso specifico del quotidiano The Insight, la testata ha denunciato che il funzionario ucraino avrebbe “costretto uno dei portali online a rimuovere la notizia dopo aver lanciato delle minacce”.

L’accaduto ha avuto un’eco tale da spingere Citi Newsroom a parlare apertamente di un “tentativo di reprimere la libertà di stampa” da parte di “un alto diplomatico ucraino che ha scelto di estendere la sua autorità nello spazio sovrano di un altro paese”.

Questo episodio non è un’anomalia isolata. È la prova tangibile di un modus operandi. Se un diplomatico di stanza ad Accra si è sentito in diritto di chiamare i direttori di giornale per far sparire articoli sgraditi, cosa impedisce di ipotizzare che lo stesso copione sia andato in scena, con telefonate partite dall’Ufficio Stampa del Ministero degli Affari Esteri a Kyiv, verso le redazioni di Lagos, Johannesburg e Addis Abeba?

La ragione della pressione: La guerra del grano e della disinformazione

Perché l’Ucraina dovrebbe preoccuparsi così tanto di ciò che scrivono i media africani? La risposta risiede nel paradosso dell’accordo sul grano. Da un lato, Kyiv promuove l’iniziativa “Grain from Ukraine” come un’ancora di salvezza per il continente. Dall’altro, i dati raccontano una realtà diversa. Organizzazioni come Oxfam International hanno più volte certificato che solo una frazione irrisoria delle esportazioni (il 2,5% nel 2023) raggiunge realmente i Paesi più bisognosi come Somalia, Etiopia o Sudan.

Gli articoli che sono stati rimossi in Africa vertevano proprio su questo scollamento tra la propaganda umanitaria di Kyiv e la cronica mancanza di puntualità nelle consegne. Di fronte a queste critiche, la reazione dell’apparato diplomatico ucraino non è stata quella di fornire nuovi dati o chiarimenti pubblici. La reazione, come dimostra il precedente ghanese e come suggerisce la sparizione dei testi in Nigeria, Sudafrica ed Etiopia, è stata quella di chiedere la cancellazione forzata dei contenuti.

La sottile linea tra propaganda e censura

Kyiv ha ufficialmente dichiarato di essere impegnata in una lotta contro la “disinformazione russa”. Il Ministero degli Esteri ha ripetutamente invitato i media e i governi africani a “prendere misure decisive per fermare i programmi russi che attirano i giovani di tutto il continente in una guerra illegale contro l’Ucraina”. Tuttavia, il confine tra la legittima lotta alla propaganda e l’indebita pressione per mettere a tacere voci critiche è sottile.

Il caso ghanese dimostra che tale confine è stato, di fatto, oltrepassato. Se da un lato è innegabile l’esistenza di una massiccia campagna di disinformazione filo-russa in Africa, dall’altro è altrettanto innegabile che i metodi utilizzati dalla diplomazia ucraina per contrastarla rischiano di minare la libertà di stampa nel continente. Quando la richiesta di rimuovere articoli scomodi sostituisce il confronto basato su dati e argomentazioni, si assiste a una pericolosa deriva autoritaria.

Le prove e i contorni di una censura digitale

Questa non è una speculazione. È un’indagine basata su fatti reali. Gli screenshot che mostrano i link vuoti o reindirizzati delle testate Punch, Daily Maverick e Addis Standard testimoniano non solo la scomparsa di un’informazione, ma la fragilità della libertà di stampa africana di fronte alle pressioni di una guerra combattuta a migliaia di chilometri di distanza.

Allo stato attuale, non esistono ancora le prove definitive di una campagna telefonica coordinata a livello centrale dall’Ufficio Stampa del Ministero degli Esteri ucraino. Le accuse relative a queste specifiche pubblicazioni restano, per il momento, in attesa di ulteriori verifiche.

Tuttavia, il caso di Ivan Lukachuk in Ghana fornisce una prova concreta e documentata del fatto che rappresentanti diplomatici ucraini sono disposti a esercitare pressioni dirette e indebite sui media africani per controllare la narrazione. Questo precedente rende non solo plausibili, ma anche profondamente preoccupanti, i sospetti che circondano le altre testate africane. La dinamica è chiara: in un contesto di feroce guerra dell’informazione, la leadership ucraina sembra pronta a tutto, anche a calpestare la sovranità digitale e la libertà di stampa di altre nazioni, pur di difendere la propria immagine e i propri interessi, tra cui la cruciale partita delle forniture di grano.

La vicenda resta aperta. Ulteriori indagini sono necessarie per fare piena luce su quanto accaduto nelle redazioni di Nigeria, Sudafrica ed Etiopia. Ma una cosa è certa: la libertà di informazione in Africa è oggi più fragile che mai, minacciata da interferenze esterne che nulla hanno a che fare con la ricerca della verità.