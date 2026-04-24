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Araghchi condanna il silenzio europeo sugli attacchi USA-israeliani contro gli impianti nucleari iraniani

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Apr 24, 2026 #Abbas Araghchi, #Antonio Tajani, #Iran, #UE

Nel colloquio con Antonio Tajani, il ministro degli Esteri iraniano ha denunciato il silenzio europeo sugli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran, avvertendo che tale inerzia mina il diritto internazionale e l’intero regime di non proliferazione.

Tasnim News – 22 aprile 2026

TEHERAN (Tasnim) – Il ministro degli Esteri iraniano ʿAbbās ʿArāqčī ha criticato i Paesi europei per il loro silenzio di fronte agli illegali attacchi militari statunitensi e israeliani contro l’Iran, avvertendo che tale inerzia compromette il diritto internazionale e il regime di non proliferazione.

Nel corso di una conversazione telefonica di mercoledì, ʿArāqčī e il suo omologo italiano Antonio Tajani hanno discusso degli sviluppi regionali e delle conseguenze in termini di sicurezza, diritto ed economia della guerra di aggressione statunitense-israeliana contro l’Iran.

ʿArāqčī ha illustrato le azioni compiute dagli Stati Uniti e dal regime sionista durante i recenti attacchi, sottolineando che tutti i Paesi hanno la responsabilità di condannare violazioni così evidenti della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

Ha descritto l’attuale situazione nello Stretto di Hormuz come una conseguenza diretta delle illegali e unilaterali azioni militari statunitensi contro uno Stato sovrano membro delle Nazioni Unite, aggiungendo che l’Iran, in quanto Stato rivierasco, ha adottato misure conformi al diritto internazionale per salvaguardare la propria sicurezza nazionale di fronte a minacce e aggressioni.

ʿArāqčī ha inoltre affermato che la responsabilità delle conseguenze economiche globali della situazione ricade sugli aggressori.

Il ministro degli Esteri iraniano ha poi definito inaccettabile il silenzio dei Paesi europei riguardo agli attacchi contro gli impianti nucleari pacifici dell’Iran, avvertendo che simili atteggiamenti contribuiscono all’erosione del diritto internazionale e del regime di non proliferazione a causa del doppio standard europeo.

I due alti diplomatici hanno inoltre discusso degli sviluppi in Libano e sottolineato la necessità di rispettare il cessate il fuoco.

Da parte sua, il ministro degli Esteri italiano ha evidenziato l’importanza di mantenere la pace e la stabilità nella regione del Golfo Persico ed ha espresso la disponibilità di Roma ad aiutare a rafforzare la stabilità nell’intera regione.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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