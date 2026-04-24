Bombe sui cronisti, poi spari sui soccorsi: Israele uccide un’altra giornalista in Libano

Si chiamava Amal Khalil e lavorava come giornalista per il quotidiano libanese Al-Akhbar. È stata uccisa ieri, mercoledì 22 aprile, da un attacco israeliano. Khalil è stata uccisa mentre si stava recando a Tiri, nel Libano meridionale, con la propria collega Zeinab Faraj. Durante il viaggio, un’auto davanti alla loro è stata colpita da un drone, spingendo le giornaliste a fermare il veicolo e cercare rifugio: «Sono al sicuro… un’auto davanti alla mia è stata presa di mira», recita il suo ultimo messaggio alla redazione. Dopo essersi spostata con la collega all’interno di un’abitazione in attesa dei soccorsi, un secondo attacco si è abbattuto sul medesimo edificio, uccidendo Khalil e ferendo Faraj. Quello contro Khalil è solo l’ultimo di una lunga lista di attacchi israeliani contro gli operatori mediatici; nel 2025, Israele è stato il Paese ad avere assassinato il maggior numero di giornalisti al mondo, tanto da avere ucciso la metà dei giornalisti morti sotto bombe e aggressioni.

L’assassinio di Khalil è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Secondo le ricostruzioni del medesimo quotidiano per cui lavorava, Al-Akhbar, Khalil e la sua collaboratrice Faraj stavano dirigendosi verso sud, dove operavano con regolarità, al limitare dell’area occupata dai soldati israeliani. «Khalil ha cercato di raggiungere uno degli ultimi villaggi prima della zona occupata, Tiri», scrive il quotidiano. Durante il tragitto, un drone israeliano ha colpito un’auto che stava viaggiando nella medesima direzione poco avanti alla sua, uccidendo due giovani di Bint Jbeil, Ali Nabil Bazi e Mohammad Ayman Hourani. Dopo l’attacco, Khalil e Faraj si sono fermate e sono scese dall’automobile, avvisando i soccorritori e chiedendo il loro intervento per recuperare i corpi; hanno così cercato rifugio sotto un albero, quando il medesimo drone ha colpito la loro macchina, ferendole. I soccorsi hanno chiesto a Khalil di allontanarsi dall’area, e dopo un primo momento di difficoltà dovuto alle ferite riportate, la giornalista ha trovato rifugio in un edificio assieme alla collega. Alle 15.10 italiane ha inviato il suo ultimo messaggio a redazione, famiglia, ed esercito libanese; poco dopo, è stata colpita da un secondo attacco, che l’ha uccisa; i soccorsi hanno provato a raggiungere il luogo dell’attacco, ma sono stati ostacolati dall’esercito israeliano. Il corpo della giornalista è stato recuperato poco prima di mezzanotte, più di sette ore dopo l’attacco.

I testimoni e il quotidiano parlano di un «crimine deliberato e premeditato». La giornalista era già stata oggetto di attacchi israeliani. Durante quella che in Libano viene definita “guerra di supporto” – la guerra tra Israele ed Hezbollah tra 2023 e 2024, in cui il gruppo libanese ha supportato (da cui il nome) la popolazione di Gaza, fu presa di mira direttamente mentre si trovava con dei colleghi; nello stesso 2024, a settembre, Israele bombardò la casa della sua famiglia; il medesimo anno, fu oggetto di minacce anonime, che la intimavano a smettere di lavorare e andare in Qatar – dove abitava il fratello – per non vedere la propria «testa staccata dal corpo». Tutto, insomma, sostiene il quotidiano Al-Akhbar, fa pensare a un attacco diretto. Il premier libanese Nawaf Salam pare avere accolto tale interpretazione, condannando l’aggressione israeliana, e definendo gli attacchi israeliani contro i giornalisti un «approccio consolidato» che costituisce un crimine contro l’umanità.

Non è effettivamente la prima volta che Israele attacca deliberatamente giornalisti. Lo scorso agosto, fece parecchio rumore un attacco presso l’ospedale Nasser, a Khan Younis, in cui le bombe israeliane uccisero 5 giornalisti affiliati all’agenzia di stampa Associated Press; il bombardamento era stato ripreso da un video che fece il giro del mondo, mostrando un proiettile schiantarsi proprio nel punto in cui si trovava una squadra di soccorritori e giornalisti gazawi. Anche in quell’occasione, l’esercito israeliano fece ricorso a quella che viene definita strategia “double tap” (letteralmente “doppio tocco”), che consiste nello scagliare un attacco nel medesimo luogo in cui ne è stato precedentemente lanciato un altro. In generale, negli ultimi anni (e non solo) Israele si è reso protagonista dell’assassino di decine di giornalisti. Secondo gli ultimi rapporti della IFJ (International Federation of Journalists) e di RSF (Reporter Sans Frontières), nel 2025, Israele – contando la sola Gaza – è responsabile della morte di circa la metà dei giornalisti uccisi nel mondo. In totale, a Gaza, dal 7 ottobre 2023, Israele ha ucciso almeno 235 giornalisti.

Dario Lucisano