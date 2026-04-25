IL PEGGIO PER IL MERCATO PETROLIFERO DEVE ANCORA ARRIVARE

— Bloomberg



▪️I maggiori trader petroliferi mondiali sono convinti: il calo della domanda, causato dalla guerra con l’Iran, si intensificherà, e quindi le conseguenze economiche del conflitto sono lungi dall’essere esaurite, — constata Bloomberg.



▪️Secondo Gunvor Group, nel prossimo mese il volume di petrolio non fornito raddoppierà fino a 5 milioni di barili al giorno — circa il 5% delle forniture mondiali. Se lo Stretto di Hormuz rimanesse chiuso per tre mesi, ciò potrebbe portare a una recessione globale.



▪️La carenza di petrolio ha già colpito tutta una serie di settori — dalla petrolchimica al trasporto aereo, e ha anche provocato una crisi sui mercati del grano e dei fertilizzanti. E la situazione peggiorerà, — sottolinea Bloomberg.



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