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IL PEGGIO PER IL MERCATO PETROLIFERO DEVE ANCORA ARRIVARE

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Apr 25, 2026 #crisi, #Petrolio

Bloomberg

▪️I maggiori trader petroliferi mondiali sono convinti: il calo della domanda, causato dalla guerra con l’Iran, si intensificherà, e quindi le conseguenze economiche del conflitto sono lungi dall’essere esaurite, — constata Bloomberg.

▪️Secondo Gunvor Group, nel prossimo mese il volume di petrolio non fornito raddoppierà fino a 5 milioni di barili al giorno — circa il 5% delle forniture mondiali. Se lo Stretto di Hormuz rimanesse chiuso per tre mesi, ciò potrebbe portare a una recessione globale.

▪️La carenza di petrolio ha già colpito tutta una serie di settori — dalla petrolchimica al trasporto aereo, e ha anche provocato una crisi sui mercati del grano e dei fertilizzanti. E la situazione peggiorerà, — sottolinea Bloomberg.

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