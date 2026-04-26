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Iran, Ghalibaf: un cessate il fuoco è privo di significato sotto un blocco navale

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Apr 26, 2026 #Iran

Per Teheran, un cessate il fuoco privo della fine del blocco navale statunitense e delle ostilità israeliane non ha alcun valore reale. Moḥammad Bāqer Qālibāf ribadisce che, in tali condizioni, la riapertura dello Stretto di Hormuz resta impossibile.

Tasnim News – 23 aprile 2026

TEHERAN (Tasnim) – Il presidente del Parlamento iraniano Moḥammad Bāqer Qālibāf ha dichiarato che un cessate il fuoco sarebbe privo di significato se accompagnato da un blocco navale imposto dagli Stati Uniti e dalla prosecuzione delle ostilità, sottolineando che la riapertura dello Stretto di Hormuz non è possibile in tali condizioni.

In un post pubblicato mercoledì sera sul suo account X, Qālibāf ha denunciato le violazioni statunitensi del cessate il fuoco attraverso un blocco navale e le continue azioni del regime israeliano, affermando che pressione e coercizione non porteranno risultati e che l’unica soluzione consiste nel riconoscimento dei diritti della nazione iraniana.

“Un cessate il fuoco completo ha significato solo quando non viene violato da un blocco navale e dalla presa in ostaggio dell’economia globale, e quando viene fermato il bellicismo sionista su tutti i fronti”, ha dichiarato Qālibāf.

“La riapertura dello Stretto di Hormuz non è possibile nel mezzo di una palese violazione del cessate il fuoco”, ha avvertito.

“Essi (gli Stati Uniti e il regime israeliano) non hanno raggiunto i loro obiettivi attraverso l’aggressione militare, né li raggiungeranno attraverso il bullismo. L’unica via è accettare i diritti della nazione iraniana”, ha sottolineato Qālibāf.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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