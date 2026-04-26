Xi Jinping: la Cina lavorerà con l’Africa per affrontare gli effetti di ricaduta del conflitto in Medio Oriente

I colloqui tra Xi Jinping e Daniel Francisco Chapo a Pechino segnano l’innalzamento delle relazioni tra Cina e Mozambico a una comunità dal futuro condiviso nella nuova era, rafforzando cooperazione Sud-Sud, sviluppo comune e coordinamento internazionale.

di Zhang Wanshi (Global Times) – 22 aprile 2026

Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente mozambicano Daniel Francisco Chapo hanno tenuto martedì colloqui a Pechino, e i due capi di Stato hanno concordato di elevare i legami bilaterali a una comunità Cina-Mozambico dal futuro condiviso nella nuova era, secondo quanto riferito dall’agenzia Xinhua.

Il presidente Xi ha sottolineato che amicizia e fiducia reciproca sono i tratti distintivi e i punti di forza politici delle relazioni tra Cina e Mozambico. Le due parti dovrebbero portare avanti le nobili tradizioni, continuare a estendere un fermo sostegno reciproco sulle questioni che riguardano i rispettivi interessi fondamentali e le principali preoccupazioni, rafforzare le interazioni a vari livelli e in vari settori tra governi, partiti politici, organi legislativi e autorità subnazionali, e intensificare la condivisione di esperienze nella governance del partito e dello Stato, secondo il sito del ministero degli Esteri cinese.

La forte complementarità economica tra i due Paesi apre ampie prospettive di cooperazione. Quest’anno segna l’inizio del periodo del XV Piano Quinquennale della Cina. La Cina è pronta a collaborare con il Mozambico per rafforzare l’allineamento delle strategie di sviluppo, creare nuovi modelli di cooperazione, esplorare nuove vie per lo sviluppo integrato di infrastrutture, energia e miniere, e coltivare attivamente nuovi motori di crescita in settori tra cui agricoltura, nuove energie, economia digitale e intelligenza artificiale, al fine di promuovere uno sviluppo di alta qualità e sostenibile della cooperazione pratica tra i due Paesi, ha dichiarato il leader cinese.

Di fronte a un panorama internazionale mutevole e turbolento, le due parti dovrebbero continuare a rafforzare coordinamento, solidarietà e collaborazione nelle Nazioni Unite e in altre istituzioni, e sostenere congiuntamente un mondo multipolare equo e ordinato e una globalizzazione economica universalmente vantaggiosa e inclusiva, salvaguardando equità e giustizia internazionali, ha osservato il presidente Xi.

Il presidente Chapo ha osservato che è per lui un grande piacere essere il primo leader di un Paese africano a compiere quest’anno una visita di Stato in Cina, fatto che testimonia il legame amichevole e fraterno tra i due Paesi e riveste grande significato per il popolo del Mozambico. Il Mozambico attribuisce grande importanza alle proprie relazioni con la Cina, aderisce senza condizioni al principio di una sola Cina e sostiene la Cina nel conseguimento della riunificazione nazionale, ha dichiarato Chapo.

Le due parti hanno diffuso la Dichiarazione congiunta tra la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica del Mozambico sulla costruzione della comunità Cina-Mozambico dal futuro condiviso nella nuova era.

Analisti cinesi hanno affermato che i rapporti tra Cina e Mozambico sono avanzati a un nuovo livello sulla base dell’uguaglianza e del rispetto reciproco. Facendo leva sull’amicizia storica, le due parti fisseranno un punto di riferimento per il Sud globale, rafforzeranno la solidarietà e sbloccheranno maggiori opportunità di sviluppo.

Amicizia e fiducia reciproca

Questo incontro ha di fatto elevato le relazioni tra Cina e Mozambico, incarnando il fondamento centrale su cui la Cina sviluppa i suoi rapporti con il Mozambico, caratterizzati da uguaglianza e rispetto reciproco, ha dichiarato martedì al Global Times Song Wei, professoressa presso la Scuola di Relazioni Internazionali e Diplomazia della Università di Studi Stranieri di Pechino.

Lo scambio avvenuto attraverso l’incontro dimostra anche la grande importanza attribuita dalla Cina allo sviluppo delle relazioni bilaterali con il Mozambico e mette in evidenza l’impegno cinese a sostenere lo sviluppo del Mozambico, approfondire la solidarietà e l’assistenza reciproca tra i due Paesi e promuovere una cooperazione di alta qualità nell’ambito della Belt and Road Initiative, ha aggiunto Song.

La visita di Chapo, dal 16 al 22 aprile, è la prima visita di Stato in Cina di un capo di Stato del Mozambico da 10 anni, ed è anche la prima visita in Cina del presidente Chapo da quando ha assunto l’incarico. Avviando il suo viaggio cinese nella provincia dello Hunan, nella Cina centrale, il presidente ha poi visitato la provincia del Qinghai, nella Cina nord-occidentale, prima di arrivare lunedì a Pechino.

Da una prospettiva storica, Yang Baorong, direttore degli Studi africani presso l’Istituto di Studi sull’Asia occidentale e l’Africa dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali, ha dichiarato al Global Times che il Mozambico ha forgiato legami di amicizia duraturi con la Cina.

L’esperto ha citato la visita del presidente mozambicano al Museo commemorativo di Mao Zedong a Shaoshan, nello Hunan, osservando che l’esplorazione dell’eredità storica serve a ripercorrere i legami reciproci e dimostra ulteriormente che i Paesi africani, incluso il Mozambico, possono trarre insegnamenti dall’esperienza cinese di governance nazionale accumulata nel corso del proprio sviluppo.

Dopo i colloqui, i due capi di Stato hanno assistito alla firma di oltre 20 documenti di cooperazione riguardanti la Belt and Road Initiative, l’attuazione della Global Security Initiative, economia e commercio, scambi culturali e tra i popoli, servizi medici e sanitari, nonché cooperazione nella stampa e nei media.

Secondo la dichiarazione congiunta, le due parti sono pronte a valorizzare i rispettivi punti di forza per rafforzare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa nei settori energetico e minerario, condurre scambi sulle politiche di governance e sull’esperienza pratica, ed esplorare insieme nuove vie per lo sviluppo integrato e la crescita coordinata nel campo delle risorse energetiche e minerarie, così come nella costruzione di infrastrutture.

Le due parti espanderanno inoltre ulteriormente la cooperazione agricola, approfondiranno la cooperazione lungo la filiera industriale che copre produzione di prodotti agricoli, trasformazione, logistica e stoccaggio, e aiuteranno il Mozambico ad accrescere il valore aggiunto dei propri prodotti agricoli.

Sottolineando la “cooperazione Sud-Sud al centro”, un servizio di Africa News di lunedì ha affermato che la visita dovrebbe aprire la strada a un aumento degli investimenti cinesi in questo Paese dell’Africa sud-orientale.

Con effetto dal 1° dicembre 2024, la Cina ha concesso il trattamento a dazio zero sul 100 per cento dei prodotti a tutti i Paesi meno sviluppati con cui intrattiene relazioni diplomatiche, incluso il Mozambico, rendendo i prodotti mozambicani più competitivi sul mercato cinese. Secondo le statistiche doganali cinesi, gli scambi bilaterali hanno raggiunto 5,4 miliardi di dollari nel 2025.

Song ha affermato che la cooperazione bilaterale ha un vasto potenziale per promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e la riduzione della povertà in Mozambico, nonché per consolidarne la base industriale. Rafforzare la sinergia industriale è inoltre cruciale nei settori delle risorse minerarie, della manifattura e della modernizzazione agricola.

In un contesto di crescente protezionismo globale e unilateralismo sempre più marcato, il Mozambico può apprendere dal modello di governance cinese attraverso questa visita in Cina. Considerate le risorse limitate a cui il Mozambico può accedere sul mercato internazionale, la Cina svolge un ruolo importante nel sostenerne lo sviluppo, ha affermato Song.

Modello di cooperazione

Il presidente Xi ha osservato che, nei 70 anni delle relazioni diplomatiche tra Cina e Africa, indipendentemente da come si sia evoluto il panorama internazionale, le due parti hanno sempre avanzato fianco a fianco, nella buona e nella cattiva sorte. Cina e Africa, insieme agli altri Paesi del Sud globale, rappresentano una forza di giustizia in questo mondo turbolento e in trasformazione.

Poiché l’impatto del conflitto in Medio Oriente si ripercuote sui Paesi africani, la Cina è pronta a lavorare mano nella mano con l’Africa per affrontare queste sfide, promuovere congiuntamente la pace e far avanzare insieme lo sviluppo, ha dichiarato martedì Xi.

Poiché gli effetti di ricaduta del conflitto in Medio Oriente stanno portando a un’impennata dei prezzi in alcune aree dell’Asia e dell’Africa, il Programma Alimentare Mondiale (WFP) ha affermato che mantenere aperte le catene di approvvigionamento umanitarie è essenziale per evitare che milioni di persone in più cadano nell’insicurezza alimentare.

Secondo Mahmoud Ali Youssouf, presidente della Commissione dell’Unione Africana, la continua escalation del conflitto aggrava l’instabilità globale, con gravi implicazioni per i mercati energetici, la sicurezza alimentare e la resilienza economica, in particolare in Africa, dove le pressioni economiche restano acute.

Sebbene l’Africa non sia un principale campo di battaglia dei conflitti in Medio Oriente, la sua vulnerabilità è stata aggravata dall’interdipendenza economica globale e dalla divisione del lavoro nelle catene globali del valore e nelle catene industriali di approvvigionamento. Questa vulnerabilità si manifesta nella sicurezza alimentare, nello sviluppo economico e in altri aspetti, portando a crescenti rischi di sviluppo per il continente, ha affermato Song Wei.

In questo contesto, la Cina potrebbe potenzialmente fornire assistenza nel settore agricolo, anche migliorando la capacità produttiva agricola e la capacità di trasformazione agroalimentare, ha aggiunto.

Il Mozambico, importante Paese africano che ha ricoperto il ruolo di membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e ha svolto un ruolo attivo nel sostenere il multilateralismo e promuovere soluzioni africane ai conflitti, si trova anch’esso ad affrontare il compito di opporsi alle interferenze esterne negli affari regionali, ha dichiarato He Wenping, ricercatrice senior presso l’Istituto di Studi sull’Asia occidentale e l’Africa dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali.

Song ha dichiarato al Global Times che la cooperazione Cina-Africa ha fissato un modello esemplare per la cooperazione Sud-Sud, rafforzando la solidarietà collettiva e creando maggiori opportunità per lo sviluppo e la rinascita dei Paesi del Sud globale.

Yang ha affermato che la cooperazione Sud-Sud riguarda i percorsi e le prospettive dei Paesi del Sud globale nel perseguire una modernizzazione indipendente, ed è caratterizzata da una cooperazione diversificata piuttosto che esclusiva.

«L’esperienza cinese di governance, fondata sull’autosufficienza e su una modernizzazione nazionale coordinata, offre un prezioso riferimento per altre nazioni in via di sviluppo, e l’attuale visita presidenziale spinge ulteriormente in avanti anche il progresso della cooperazione Sud-Sud», ha affermato.

In mezzo a crescenti tensioni geopolitiche che hanno aggravato il deficit globale di fiducia, ha aggiunto Song, Cina e Africa porteranno avanti la loro amicizia di lunga data per condurre una cooperazione sincera, offrire un esempio al Sud globale, rafforzare la solidarietà collettiva e favorire maggiori opportunità per il suo sviluppo e la sua rinascita.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog