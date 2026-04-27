Araghchi informa il Pakistan delle posizioni dell’Iran sul cessate il fuoco

La visita del ministro degli Esteri iraniano a Islamabad conferma il ruolo centrale del Pakistan nella mediazione sulla guerra contro l’Iran. Teheran ribadisce le proprie posizioni sul cessate il fuoco, mentre rafforza il dialogo bilaterale con il vicino pakistano.

Tasnim News – 25 aprile 2026

TEHERAN (Tasnim) – Il ministro degli Esteri iraniano ʿAbbās ʿArāqčī ha informato il primo ministro pakistano delle posizioni di Teheran riguardo agli ultimi sviluppi relativi al cessate il fuoco nella guerra di aggressione statunitense-israeliana contro l’Iran, discutendo inoltre delle relazioni bilaterali e delle questioni regionali.

ʿArāqčī, in visita a Islamabad per consultazioni, ha incontrato sabato il primo ministro Šehbāz Šarīf.

Nel corso dell’incontro, al quale ha partecipato anche il ministro degli Esteri pakistano Muhammad Ishaq Dar, le due parti hanno discusso delle relazioni bilaterali, della cooperazione in vari settori e degli sviluppi regionali e internazionali.

Il primo ministro pakistano ha sottolineato la determinazione dell’alta leadership dei due Paesi a continuare a rafforzare le relazioni bilaterali e ad ampliare la cooperazione a livello multilaterale e all’interno delle organizzazioni internazionali.

Šarīf ha inoltre espresso fiducia nel fatto che questo percorso proseguirà con fermezza, in linea con gli interessi comuni delle due nazioni musulmane vicine.

Da parte sua, ʿArāqčī ha richiamato l’enfasi posta dalla Guida della Rivoluzione Islamica, l’āyatollāh seyyed Mojtabā Khāmeneī, e dal presidente iraniano Mas’ud Pezeškiyān sull’espansione delle relazioni complessive con i Paesi vicini, in particolare con il Pakistan.

ʿArāqčī ha sottolineato il posto speciale del Pakistan nella politica estera dell’Iran e ha ribadito la determinazione di Teheran a sviluppare ulteriormente le relazioni tra i due Paesi.

Il ministro degli Esteri iraniano ha inoltre espresso apprezzamento per gli sforzi compiuti dagli alti funzionari pakistani per porre fine alla guerra di aggressione statunitense-israeliana contro l’Iran, così come per il loro ruolo nel facilitare il cessate il fuoco e nell’ospitare i negoziati.

ʿArāqčī ha illustrato le posizioni di principio dell’Iran riguardo agli ultimi sviluppi relativi al cessate il fuoco e alla cessazione completa della guerra imposta.

Ha inoltre fatto riferimento ai continui crimini commessi dal regime israeliano nei territori palestinesi occupati e alle sue ripetute violazioni della sovranità e dell’integrità territoriale del Libano, esprimendo apprezzamento per le posizioni del governo e del popolo pakistano a sostegno della nazione palestinese e per gli sforzi di Islamabad volti ad attuare l’intesa sul cessate il fuoco in Libano.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog