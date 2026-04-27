Di fronte ai principi del diritto, l’“indipendenza di Taiwan” non ha alcuno “spazio internazionale”

Il fallimento del viaggio africano di Lai Ching-te viene interpretato dall’editoriale del Global Times come l’ennesima prova dell’isolamento internazionale delle forze separatiste taiwanesi e della solidità giuridica e diplomatica del principio di una sola Cina.

Global Times – 24 aprile 2026

Recentemente, i tre Paesi sovrani di Seychelles, Mauritius e Madagascar, agendo in conformità con il principio di una sola Cina, hanno legittimamente negato l’autorizzazione al sorvolo al volo charter del leader regionale di Taiwan Lai Ching-te. La sua farsa politica di una programmata visita provocatoria nel Paese africano di eSwatini, che non era ancora iniziata, è stata costretta a concludersi con un imbarazzante fallimento. I fatti hanno dimostrato ancora una volta che il principio di una sola Cina è una norma fondamentale delle relazioni internazionali e un ampio consenso della comunità internazionale. I piani separatisti delle forze dell’“indipendenza di Taiwan” non sono altro che una mantide che tenta di fermare un carro: sono destinati al fallimento.

L’ultimo rovescio subito da Lai non è affatto un caso isolato, ma piuttosto l’esempio più recente di come le forze separatiste dell’“indipendenza di Taiwan” stiano diventando sempre più isolate sul piano internazionale e si trovino sempre più incapaci di andare avanti. Diversi eventi degli ultimi anni hanno già confermato da tempo questa tendenza. Nel 2025, il governo sudafricano ha trasferito il cosiddetto “ufficio di rappresentanza” di Taiwan da Pretoria a Johannesburg e lo ha rinominato “Ufficio commerciale di Taipei”. Nello stesso anno, Lai, che aveva pianificato di visitare i cosiddetti “alleati diplomatici” di Taiwan in America centrale e meridionale, è stato costretto a cancellare il viaggio dopo che erano emerse notizie secondo cui il governo statunitense si era rifiutato di consentirgli il “transito” attraverso New York. Nel 2026, anche il primo ministro lituano ha ammesso che la precedente decisione di permettere alle autorità regionali di Taiwan di istituire un cosiddetto “ufficio di rappresentanza” era stata un errore e ha iniziato a correggerla. Recentemente, il “rappresentante di Taiwan” del Brasile ha ribadito in un’intervista ai media locali che Taiwan fa parte della Cina. Questi casi segnalano tutti in modo inequivocabile il completo fallimento dei tentativi dell’“indipendenza di Taiwan” di espandere il proprio cosiddetto “spazio internazionale”.

Dopo il crollo del piano di visita, le autorità del Partito Progressista Democratico (PPD) e i loro sostenitori esterni, come di consueto, hanno rapidamente fatto ricorso alla loro consueta tattica di “scaricare le colpe”, accusando la Cina continentale di “coercizione economica” e di “pressione”. Allo stesso tempo, singoli Paesi, agendo per interesse geopolitico, hanno colto l’occasione per giocare la “carta Taiwan”, interferire negli affari interni della Cina e indulgere e sostenere le forze separatiste dell’“indipendenza di Taiwan”. Per esempio, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha espresso “preoccupazione” per la vicenda. Il fatto che gli Stati Uniti puntino il dito contro le legittime azioni della Cina a difesa della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale, nonché le loro critiche ai Paesi interessati per aver sostenuto il principio di una sola Cina, costituisce un palese tentativo di confondere il giusto e lo sbagliato e di trasformare il nero in bianco.

In realtà, tutti i 53 Paesi africani, ad eccezione di eSwatini, hanno stabilito relazioni diplomatiche con la Cina. Insieme all’Unione Africana, essi hanno adottato la Dichiarazione di Pechino al Vertice 2024 del Forum sulla Cooperazione Cina-Africa e in più occasioni hanno ribadito la loro ferma adesione al principio di una sola Cina. Il rapporto di 53 a 1 dice tutto sulla schiacciante posizione dell’Africa sulla questione di Taiwan. Le azioni di Seychelles, Mauritius e Madagascar dimostrano pienamente il loro impegno per la giustizia e la loro fedeltà alle promesse fatte.

Rappresentare il legittimo esercizio, da parte di Stati sovrani africani, dei loro diritti di gestione dello spazio aereo e della loro difesa dei principi diplomatici come un fatto di “essere stati costretti” non è solo irrispettoso verso i Paesi interessati, ma calpesta apertamente il diritto internazionale e le norme fondamentali delle relazioni internazionali.

Nel mondo di oggi non esiste alcuna posizione chiamata “Presidente della Repubblica di Cina”. Chiunque rivendichi quel titolo agisce contro il corso della storia e non farà altro che procurarsi imbarazzo. La tattica del PPD di scaricare le colpe è da tempo diventata una retorica logora. Non inganna né la comunità internazionale né la popolazione dell’isola. L’economia di Taiwan dipende fortemente dalla Cina continentale, e la sua sicurezza e il benessere pubblico sono legati alla pace e allo sviluppo tra le due sponde dello Stretto.

Un recente sondaggio diffuso dalla Taiwan Democracy Foundation mostra che il 50,7 per cento degli intervistati sostiene la posizione secondo cui Taiwan debba affrontare proattivamente la riunificazione come modo per salvaguardare la propria sicurezza e il proprio futuro. Sempre più compatrioti taiwanesi stanno riconoscendo che il cosiddetto approccio “resistere alla Cina continentale, proteggere Taiwan” è in realtà una strada che danneggia Taiwan.

Attualmente, il principio di una sola Cina è diventato un consenso universale della comunità internazionale. I comunicati che hanno stabilito relazioni diplomatiche tra la Cina e i suoi 183 partner diplomatici, insieme a una serie di documenti dotati di forza giuridica internazionale, tra cui la Dichiarazione del Cairo, la Proclamazione di Potsdam, l’Atto di resa del Giappone e la Risoluzione 2758 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, hanno posto una solida base storica e giuridica al fatto che Taiwan sia una parte inalienabile del territorio cinese.

Le cosiddette “proteste” e “accuse” delle autorità del PPD non sono altro che grida disperate che mostrano come esse abbiano esaurito tutti i loro trucchi, rafforzando il loro ruolo di “distruttore della pace tra le due sponde dello Stretto”, di “creatore di crisi nello Stretto di Taiwan” e di “piantagrane”. Queste azioni non possono scuotere il quadro fondamentale della comunità internazionale a favore del principio di una sola Cina, tanto meno fermare l’inarrestabile tendenza storica verso l’eventuale e inevitabile riunificazione della Cina.

Andare incontro a battute d’arresto in Africa è una lezione che la comunità internazionale ha impartito alle forze separatiste dell’“indipendenza di Taiwan”. Le azioni ragionevoli e legittime intraprese dai tre Paesi africani hanno aggiunto un altro “mattone solido” allo sforzo collettivo della comunità internazionale di costruire un “muro” contro l’“indipendenza di Taiwan”.

Ciò dimostra che ogni mossa avventata delle forze dell’“indipendenza di Taiwan” non farà altro che invitare a una resistenza più forte e a un isolamento più profondo. Il governo cinese possiede la ferma volontà, la piena fiducia e la capacità sufficiente per salvaguardare la sovranità nazionale e l’integrità territoriale. Esortiamo i Paesi interessati ad attenersi al principio di una sola Cina, a gestire con prudenza e in modo appropriato le questioni legate a Taiwan e ad astenersi dal fornire qualsiasi sostegno o facilitazione a qualsiasi forma di attività separatista.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog