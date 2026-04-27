Iran: il dossier di Teheran e la sfida decisiva al diritto internazionale

Nel documento del Ministero degli Esteri iraniano, l’aggressione USA-israeliana contro l’Iran viene ricostruita come una violazione sistemica del diritto internazionale: non solo guerra contro uno Stato sovrano, ma attacco all’ONU, al TNP, alla protezione dei civili e all’intera idea di ordine giuridico globale.

Il documento pubblicato dal Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, intitolato Will International Law Survive the Fury-driven Attacks!?, si presenta come molto più di un semplice rapporto descrittivo. È, nella sostanza, un atto d’accusa giuridico-politico, costruito come un memoriale internazionale destinato a fissare una chiara lettura degli eventi: gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran non costituiscono un episodio di crisi regionale, ma una violazione frontale dell’architettura del diritto internazionale contemporaneo. Il dossier copre il periodo che va dal 28 febbraio all’8 aprile 2026 e ha come obiettivo esplicito quello di portare alla luce le violazioni commesse, sollecitando la comunità internazionale a porre fine alla cultura dell’impunità.

La prima tesi portante del documento è che l’intera offensiva contro l’Iran debba essere qualificata, senza ambiguità, come aggressione nel senso pieno del termine. Il rapporto fonda questa tesi sull’articolo 2(4) della Carta delle Nazioni Unite, presentato come norma imperativa, cioè come jus cogens, e lo collega alla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia, ai lavori della Commissione di diritto internazionale e alla Risoluzione 3314 dell’Assemblea Generale dell’ONU sulla definizione di aggressione. Il punto politico-giuridico essenziale è che l’uso della forza contro l’integrità territoriale e l’indipendenza politica dell’Iran non rappresenta un’azione discutibile ma legittima, bensì un atto radicalmente illecito, che non può essere giustificato né con la “difesa preventiva” né con formule analoghe di autodifesa anticipatoria. In questo passaggio, il dossier insiste su un argomento decisivo: colpire impianti nucleari civili iraniani sottoposti alle salvaguardie dell’AIEA (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica), e farlo nel mezzo di un processo negoziale, non mina solo la sicurezza iraniana ma colpisce il regime di non proliferazione nel suo complesso, svuotandolo di credibilità.

Questa impostazione viene rafforzata da un secondo elemento fondamentale: il rapporto non limita la responsabilità ai due aggressori diretti, ma la estende anche agli Stati terzi che abbiano messo il proprio territorio, le proprie basi o le proprie strutture a disposizione delle operazioni ostili. Qui il documento richiama espressamente l’articolo 3(f) della Risoluzione 3314 e l’articolo 16 degli Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, sostenendo che chi facilita logisticamente l’aggressione si rende corresponsabile di una grave violazione di una norma imperativa del diritto internazionale generale. È un passaggio di enorme rilievo strategico, perché sposta il discorso dal rapporto bilaterale Iran-USA/Israele a una dimensione regionale più vasta: Teheran afferma in termini giuridici che non esistono spazi “neutri” per chi consente l’uso del proprio territorio contro un terzo Stato.

Su questa base si innesta la seconda grande colonna del documento: la legittima difesa iraniana. Il rapporto sostiene che l’Iran abbia agito e continui ad agire nel quadro dell’articolo 51 della Carta ONU, dopo il fallimento del Consiglio di Sicurezza nel fermare l’aggressione e nel garantire la pace e la sicurezza internazionali. Il testo insiste sul carattere “necessario e proporzionato” delle operazioni difensive iraniane e sottolinea che esse hanno preso di mira basi, installazioni e infrastrutture militari dei soggetti aggressori nella regione. Di conseguenza, non è l’Iran a destabilizzare l’ordine giuridico, ma l’inerzia del Consiglio di Sicurezza che, non intervenendo contro l’aggressione, costringe Teheran a esercitare da sola il proprio diritto intrinseco all’autodifesa. Così, il documento rovescia la narrativa occidentale abituale e presenta la risposta iraniana non come escalation, ma come conseguenza giuridicamente obbligata della paralisi delle Nazioni Unite.

La parte più ampia del dossier, non a caso, è quella dedicata alle violazioni del diritto internazionale umanitario: attacchi contro civili, bambini, donne, personale medico e di soccorso; attacchi destinati a diffondere il terrore; attacchi contro aree residenziali, scuole, università, impianti sportivi, centri di ricerca, unità industriali; attacchi contro beni culturali, strutture mediche, oggetti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, ambiente naturale, centri di law enforcement, protezione civile, aeroporti e aviazione civile. Il numero di episodi riportati nel documento dimostra che non si tratta di danni collaterali episodici, ma di una modalità di guerra sistematica, fondata sulla compressione o cancellazione della distinzione tra obiettivi militari e civili, in chiara violazione dei principi di distinzione, proporzionalità e precauzione.

I dati riportati dal documento servono appunto a trasformare l’argomento normativo in un quadro materiale di devastazione. Secondo le cifre ufficiali inserite nel rapporto, al 8 aprile 2026 risultavano uccisi 220 bambini, di cui 17 sotto i cinque anni, e 249 donne; sarebbero stati distrutti o gravemente danneggiati 125.630 edifici civili, inclusi 100.000 immobili residenziali e 23.500 unità commerciali. Il dossier parla inoltre di 857 scuole colpite, 339 centri sanitari danneggiati, 32 università, 20 centri della Mezzaluna Rossa e circa 15 infrastrutture critiche, tra cui depositi di carburante, aeroporti e aeromobili civili. Il caso simbolicamente più forte è quello della scuola primaria “Shajareh Tayyebeh” di Minab, divenuta un emblema della guerra contro i civili, con oltre 168 vittime, la maggioranza bambine. In tale contesto, costruire una memoria probatoria della guerra serve a fissare nell’opinione internazionale l’idea che l’aggressione non sia stata solo illegale nel suo avvio, ma criminale anche nelle sue modalità concrete.

Il dossier non si limita a denunciare la guerra nel suo insieme, ma compie un salto ulteriore: afferma che molti episodi rientrano nelle definizioni penalistiche internazionali, tanto ai sensi del diritto internazionale umanitario quanto dello Statuto di Roma. In particolare, la sezione sui crimini contro l’umanità sostiene che l’uccisione di civili in un contesto di attacco diffuso o sistematico, sostenuto da una politica statale, soddisfi gli elementi costitutivi di questa categoria. La rilevanza del passaggio è enorme, perché sposta il dibattito dalla generica condanna morale alla responsabilità penale individuale di dirigenti, comandanti, pianificatori, istigatori e complici.

Un’altra sezione di altissimo profilo politico è quella dedicata al brutale omicidio della Guida della Rivoluzione Islamica, l’āyatollāh seyyed ʿAlī Khāmeneī, insieme ad altri alti funzionari statali. L’atto viene descritto non semplicemente come una tappa della guerra, ma come un’aggressione senza precedenti contro il nucleo della sovranità statale, contro l’inviolabilità e l’immunità dei capi di Stato e contro le norme fondamentali della convivenza fra Stati. Un simile gesto apre un “vaso di Pandora” capace di erodere le basi stesse dell’uguaglianza sovrana. In altre parole, per l’Iran questo episodio potrebbe trasformarsi in uno spartiacque teorico: se diventa accettabile colpire il vertice politico e religioso di uno Stato sovrano, allora tutto l’ordine internazionale entra in una fase di radicale destabilizzazione.

Alla stessa logica appartiene la sezione sulle interferenze straniere, che allarga ulteriormente il campo. Qui il rapporto sostiene che la guerra non miri solo a infliggere danni materiali, ma a intervenire direttamente negli affari interni della Repubblica Islamica, nel suo assetto politico, economico, sociale e culturale. L’aggressione viene quindi letta come prosecuzione militare di una più ampia strategia di interferenza, volta a condizionare il futuro interno dell’Iran, fino a evocare persino la pretesa di influire sulla futura leadership del Paese. Questo tema è cruciale, perché connette la dimensione bellica alla dottrina del non intervento e dell’autodeterminazione, dimostrando che non si tratta soltanto di attacchi armati, ma di una pressione finalizzata alla ridefinizione dall’esterno dell’ordine politico iraniano.

Non meno importante è la parte finale dedicata alla responsabilità internazionale e alle riparazioni. Il documento richiama espressamente il quadro degli Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts e la Risoluzione 60/147 dell’Assemblea Generale ONU sul diritto a rimedio e riparazione. La richiesta iraniana è che gli Stati responsabili debbano cessare gli atti illeciti, offrire garanzie di non ripetizione e procedere a una riparazione piena, materiale e morale. Ma il senso politico di questa sezione è ancora più ampio: Teheran non si presenta solo come parte lesa che chiede un indennizzo; si presenta come soggetto che rivendica il ripristino della legalità internazionale. In questa impostazione, il risarcimento non è solo questione patrimoniale, ma gesto necessario per impedire che il diritto internazionale venga sostituito dalla forza nuda.

La conclusione del dossier riassume perfettamente la sua funzione storica e diplomatica. Gli attacchi del 2025 e del 2026 fanno parte di una medesima sequenza, che ha visto Washington e il regime sionista colpire l’Iran persino nel corso di negoziati sul dossier nucleare. Il significato politico di questa ricostruzione è dirompente: se uno Stato sottoposto alle salvaguardie dell’AIEA può essere bombardato mentre negozia e mentre i suoi impianti nucleari civili sono monitorati, allora non è solo l’Iran a essere colpito, ma l’intera credibilità del Trattato di Non Proliferazione (TNP), dell’AIEA e della diplomazia multilaterale. Il titolo stesso del rapporto, formulato come domanda, non è dunque retorico: “Il diritto internazionale sopravvivrà?”. La risposta implicita del documento è severissima. Sopravvivrà solo se la comunità internazionale chiamerà aggressione ciò che aggressione è, crimini di guerra ciò che crimini di guerra sono, e rifiuterà i doppi standard che trasformano la legalità in un privilegio dei forti.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog