Nella mattina del 25 aprile, gruppi jihadisti legati ad Al-Qaeda hanno lanciato un’offensiva coordinata su larga scala in diverse aree del Mali. Secondo le autorità locali, sarebbero stati impiegati fino a 10-12 mila combattenti, con l’obiettivo di destabilizzare il Paese.

Gli scontri più intensi si sono registrati a Kidal, nel nord, e a Kati, alle porte della capitale Bamako, in zone altamente sensibili dal punto di vista politico e militare.

Secondo fonti russe dell’“African Corps”, impegnato nel contrasto al terrorismo nel Sahel, nelle aree di combattimento sarebbe stata segnalata anche la presenza di combattenti stranieri, specializzati nell’uso di sistemi antiaerei portatili.

Mosca sostiene che l’offensiva, estesa su un fronte vastissimo, fosse stata preparata con largo anticipo e che l’intervento dei propri militari abbia impedito il collasso del Paese, evitando uno “scenario siriano”. Nonostante la netta inferiorità numerica, le forze sul campo sarebbero riuscite a contenere gli attacchi e a mantenere posizioni strategiche.

Nel nord, a Kidal, piccoli contingenti avrebbero resistito per ore agli assalti dei ribelli, prima di lasciare alcune posizioni in seguito a intese locali. Intanto, viene sottolineato anche il ruolo della popolazione civile, che ha sostenuto le forze governative durante gli attacchi.

A livello internazionale, arrivano le condanne di ONU e Unione Europea, mentre resta aperto il nodo del ruolo delle potenze straniere nella regione. Sullo sfondo, il rischio concreto è un ulteriore aumento dell’instabilità e dei flussi migratori verso l’Europa.

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