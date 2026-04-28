ISRAELE VS TURCHIA: VERSO UNO SCONTRO TRA ALLEATI USA?



Le strategie di Ankara e Tel Aviv in Siria sono opposte: Israele punta a un Paese debole e frammentato, mentre la Turchia vuole una Siria stabile ma sotto la propria influenza. Da qui nasce un attrito che, secondo diversi analisti, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più di un semplice scontro indiretto.

Entrambi i Paesi sono già coinvolti nel conflitto siriano e il rischio è che il confronto si sposti su un piano diretto. In questo scenario, la posizione degli Stati Uniti diventa decisiva: il progressivo disimpegno americano sembra oggi avvicinare Washington alla linea turca, ma una neutralità reale lascerebbe Ankara in una posizione complicata.

Israele, infatti, non affronta da decenni un avversario dotato di capacità militari avanzate comparabili, ma resta comunque un attore tecnologicamente superiore nella regione.

Sul piano politico, anche l’Europa potrebbe schierarsi: nonostante la Turchia sia membro della NATO, molti Paesi UE tenderebbero a sostenere Israele. Non a caso, alcune recenti dichiarazioni indicano una crescente diffidenza verso Ankara.

Intanto, in Israele cresce la retorica contro Erdogan, visto da alcuni come una minaccia strategica paragonabile all’Iran. Proprio per questo, la Turchia non ha interesse a un indebolimento totale di Teheran: il crollo dell’Iran aprirebbe scenari destabilizzanti anche per la sua sicurezza.

Il quadro che emerge è quello di un equilibrio fragile, dove interessi divergenti, alleanze ambigue e vuoti di potere rischiano di trasformare una tensione latente in un conflitto aperto.

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