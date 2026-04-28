La Russia consegna a Cuba un donativo di medicinali

La consegna di un donativo russo di medicinali a Cuba conferma la solidità dei legami tra i due Paesi e offre un sostegno concreto al sistema sanitario dell’isola, duramente colpito dalle difficoltà economiche aggravate dal blocco statunitense.

CubaDebate – 25 aprile 2026

Presso la sede dell’Ambasciata di Russia a Cuba si è svolta questo venerdì una cerimonia per consegnare al governo cubano un carico umanitario preparato dal governo regionale di San Pietroburgo, consistente in un lotto di medicinali destinati agli ospedali e alle cliniche dell’isola.

L’atto è stato presieduto dall’ambasciatore russo, Viktor Koronelli, che ha consegnato personalmente i farmaci al ministro della Salute Pubblica di Cuba, José Ángel Portal Miranda.

Durante la cerimonia, il diplomatico russo ha sottolineato che questa donazione va oltre il carattere assistenziale. «La donazione di questo lotto di medicinali non è semplicemente un atto di aiuto umanitario, ma una chiara dimostrazione dei profondi e storici legami di amicizia che uniscono i nostri popoli», ha affermato Koronelli.

L’ambasciatore ha inoltre collegato le attuali difficoltà della nazione caraibica al blocco economico imposto dagli Stati Uniti. «Vorrei sottolineare che la difficile situazione attuale che il popolo cubano affronta è, in larga misura, conseguenza del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti. Questa politica ingiusta colpisce non solo l’economia di Cuba, ma soprattutto la salute e il benessere dei suoi cittadini», ha dichiarato. Allo stesso tempo, ha ribadito l’opposizione della Russia «a qualsiasi forma di pressione» e ha difeso il diritto di tutti i Paesi a scegliere «liberamente il proprio cammino di sviluppo».

Da parte sua, il ministro José Ángel Portal Miranda ha ringraziato il governatore di San Pietroburgo, Aleksandr Beglov, il governo e i residenti di quella città russa per il gesto di solidarietà, e ha sottolineato l’importanza dell’aiuto data la complessa situazione che l’isola sta attraversando.

La nota ufficiale dell’Ambasciata russa si conclude segnalando che, con questa consegna, si desidera esprimere solidarietà, sostegno e fiducia nel fatto che entrambi i popoli possano superare qualsiasi difficoltà, e che questo aiuto contribuirà a coprire parte delle necessità del sistema sanitario cubano, come «simbolo dell’amicizia incrollabile tra i nostri Paesi».

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Giulio Chinappi – World Politics Blog