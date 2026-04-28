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La Russia consegna a Cuba un donativo di medicinali

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Apr 28, 2026 #Cuba, #Russia

La consegna di un donativo russo di medicinali a Cuba conferma la solidità dei legami tra i due Paesi e offre un sostegno concreto al sistema sanitario dell’isola, duramente colpito dalle difficoltà economiche aggravate dal blocco statunitense.

CubaDebate – 25 aprile 2026

Presso la sede dell’Ambasciata di Russia a Cuba si è svolta questo venerdì una cerimonia per consegnare al governo cubano un carico umanitario preparato dal governo regionale di San Pietroburgo, consistente in un lotto di medicinali destinati agli ospedali e alle cliniche dell’isola.

L’atto è stato presieduto dall’ambasciatore russo, Viktor Koronelli, che ha consegnato personalmente i farmaci al ministro della Salute Pubblica di Cuba, José Ángel Portal Miranda.

Durante la cerimonia, il diplomatico russo ha sottolineato che questa donazione va oltre il carattere assistenziale. «La donazione di questo lotto di medicinali non è semplicemente un atto di aiuto umanitario, ma una chiara dimostrazione dei profondi e storici legami di amicizia che uniscono i nostri popoli», ha affermato Koronelli.

L’ambasciatore ha inoltre collegato le attuali difficoltà della nazione caraibica al blocco economico imposto dagli Stati Uniti. «Vorrei sottolineare che la difficile situazione attuale che il popolo cubano affronta è, in larga misura, conseguenza del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti. Questa politica ingiusta colpisce non solo l’economia di Cuba, ma soprattutto la salute e il benessere dei suoi cittadini», ha dichiarato. Allo stesso tempo, ha ribadito l’opposizione della Russia «a qualsiasi forma di pressione» e ha difeso il diritto di tutti i Paesi a scegliere «liberamente il proprio cammino di sviluppo».

Da parte sua, il ministro José Ángel Portal Miranda ha ringraziato il governatore di San Pietroburgo, Aleksandr Beglov, il governo e i residenti di quella città russa per il gesto di solidarietà, e ha sottolineato l’importanza dell’aiuto data la complessa situazione che l’isola sta attraversando.

La nota ufficiale dell’Ambasciata russa si conclude segnalando che, con questa consegna, si desidera esprimere solidarietà, sostegno e fiducia nel fatto che entrambi i popoli possano superare qualsiasi difficoltà, e che questo aiuto contribuirà a coprire parte delle necessità del sistema sanitario cubano, come «simbolo dell’amicizia incrollabile tra i nostri Paesi».

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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