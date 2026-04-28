Spie sul Lago Maggiore: l’Italia campo segreto della guerra contro l’Iran

Gino di Tacco

Il naufragio sul Lago Maggiore del 2023 non era solo un incidente: il Mossad conferma una missione contro l’Iran con agenti italiani. L’Italia emerge come base operativa in una guerra invisibile, tra segreti di Stato e assenza di dibattito pubblico.

Lago Maggiore, la guerra invisibile che passa dall’Italia

In questi anni, nonostante i dubbi sollevati dai media non allineati (come il nostro), la vicenda era stata archiviata come una tragedia opaca, una fatalità aggravata dal maltempo e da una gestione discutibile della sicurezza. Ora, invece, assume contorni più netti – e decisamente meno innocui. Il naufragio del 28 maggio 2023 sul Lago Maggiore non era soltanto un incidente: era il riflesso di una guerra silenziosa combattuta lontano dai riflettori, ma dentro i confini italiani.

A confermarlo è David Barnea, capo del Mossad, che ha pubblicamente collegato la morte dell’agente noto come “M” a operazioni strategiche contro Iran. Non un agente qualunque, ma una figura di primo piano, coinvolta in attività che avrebbero inciso direttamente sulla preparazione delle operazioni militari israeliane successive.

Il dettaglio più rilevante non è tanto l’identità – rimasta ufficialmente coperta – quanto il contesto: una missione congiunta tra servizi israeliani e italiani, svolta in Italia, su un obiettivo esterno. Tradotto: il territorio italiano come piattaforma operativa per una partita geopolitica che non lo riguarda direttamente, almeno in apparenza.

Spie, segreti e una barca sovraccarica

Il giorno del naufragio, sull’imbarcazione c’erano oltre venti persone, molte più della capienza prevista. Tra loro, agenti dei servizi, italiani e israeliani, riuniti per quella che ufficialmente sembrava una gita. Una versione che ha retto poco, già allora. Il segreto di Stato ha coperto identità e dettagli, mentre l’inchiesta si è fermata alla superficie: condizioni meteo avverse, barca inadatta, dispositivi di sicurezza insufficienti. Tutto vero, probabilmente. Ma incompleto.

Oggi sappiamo che quell’incontro non era conviviale. Era operativo. Secondo le dichiarazioni di Barnea e le ricostruzioni dei media israeliani, l’agente “M” – associato al nome di copertura Erez Shimoni – stava lavorando a operazioni mirate a contrastare le capacità strategiche iraniane: blocco di forniture tecnologiche, contenimento di programmi sensibili, interferenza nelle catene di approvvigionamento.

Il fatto che due agenti italiani – tra cui Tiziana Barnobi e Claudia Alonzi – siano stati successivamente ricordati come caduti in “attività operativa con servizi esteri” chiarisce ulteriormente il quadro. Non si trattava di una collaborazione marginale, ma di un’operazione integrata.

L’Italia come retrovia (inconsapevole?)

La domanda che emerge, inevitabile, è politica prima ancora che investigativa: quanto era consapevole lo Stato italiano della portata di quelle operazioni? E soprattutto, quanto è disposto ad accettare che il proprio territorio venga utilizzato come teatro secondario di conflitti altrui?

Perché è questo il punto che sfugge nella narrazione ufficiale. Non siamo di fronte solo a un episodio di cooperazione tra servizi, pratica comune e spesso necessaria. Siamo di fronte a un segmento di una strategia più ampia – quella contro l’Iran – che ha utilizzato l’Italia come base operativa.

Il tutto senza un vero dibattito pubblico, senza trasparenza, senza una chiara assunzione di responsabilità politica. Il segreto di Stato, in questi casi, non protegge solo le operazioni: protegge anche l’assenza di confronto.

Nel frattempo, le dichiarazioni del Mossad trasformano retroattivamente quell’incidente in qualcosa di diverso: non più una tragedia isolata, ma un frammento di una campagna internazionale. Una di quelle che, ufficialmente, non esistono, ma che producono effetti molto concreti.

E qui emerge il paradosso finale. Mentre l’opinione pubblica discute di sicurezza interna, confini e ordine pubblico, le vere dinamiche di sicurezza si giocano altrove – spesso nell’ombra, spesso con il coinvolgimento diretto di attori esterni. Il Lago Maggiore, per qualche ora, è stato uno di quei luoghi. Non un fronte di guerra, ma un punto di snodo. E forse è proprio questo a rendere la vicenda più inquietante: la normalità con cui tutto ciò viene assorbito, spiegato, archiviato. Come se non riguardasse nessuno.