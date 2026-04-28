Vietnam e Corea del Sud ampliano la cooperazione in intelligenza artificiale, energia e industrie strategiche

La visita del presidente sudcoreano Lee Jae-myung ad Hà Nội conferma l’accelerazione del partenariato tra Vietnam e Repubblica di Corea, con un’agenda centrata su intelligenza artificiale, semiconduttori, energia, infrastrutture strategiche e nuove industrie orientate al futuro.

VNA/VNS – 22 aprile 2026

HÀ NỘI — Il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam e Presidente della Repubblica Tô Lâm e il presidente della Repubblica di Corea Lee Jae-myung hanno incontrato la stampa ad Hà Nội mercoledì, subito dopo aver assistito allo scambio di accordi di cooperazione.

Il Segretario Generale e Presidente Tô Lâm ha dichiarato che la visita di Stato del presidente della Repubblica di Corea riveste un significato particolare, poiché avviene in un momento in cui i legami bilaterali sono in crescita e i due Paesi stanno emergendo come partner affidabili, con una cooperazione di livello strategico e una stretta comprensione reciproca.

Le due parti hanno tenuto colloqui efficaci e sostanziali, riguardanti gli sviluppi interni, le relazioni bilaterali, nonché le questioni globali e regionali, e hanno concordato orientamenti fondamentali per portare il Partenariato Strategico Globale Việt Nam-Repubblica di Corea a un nuovo livello.

Secondo il leader vietnamita, durante i colloqui le due parti hanno concordato di rafforzare la fiducia politica e la cooperazione strategica a un nuovo livello, valorizzando meglio i meccanismi e gli accordi esistenti. Entrambe le parti amplieranno la collaborazione sostanziale in settori chiave, tra cui diplomazia, difesa nazionale e sicurezza, e si coordineranno nell’affrontare questioni di sicurezza non tradizionale e criminalità transnazionale.

Le due parti hanno sottolineato una visione strategica sulla connettività economica nel nuovo contesto, impegnandosi a facilitare il commercio e ad ampliare l’accesso reciproco ai mercati per i rispettivi beni, con l’obiettivo di portare il commercio bilaterale a 150 miliardi di dollari USA entro il 2030. Hanno inoltre promesso di sostenere le imprese vietnamite nell’ingresso nelle catene di produzione e distribuzione coreane, contribuendo alla spinta del Việt Nam verso un’economia indipendente, autosufficiente e resiliente.

Il Việt Nam accoglie con favore nuovi investimenti e l’espansione delle attività delle imprese coreane in settori prioritari, tra cui infrastrutture urbane intelligenti, semiconduttori, grandi centri dati per l’intelligenza artificiale, energia nucleare e sviluppo di porti intelligenti di nuova generazione, ha dichiarato, aggiungendo che il Governo vietnamita continuerà a migliorare il clima degli investimenti, rendendolo più trasparente e favorevole agli affari, garantendo al tempo stesso tutto il sostegno possibile agli investitori stranieri, comprese le imprese coreane, affinché possano operare a lungo termine in Việt Nam.

Ha inoltre informato la stampa che entrambe le parti hanno concordato di continuare a utilizzare efficacemente i finanziamenti provenienti dai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione economica, concentrandosi sulle infrastrutture strategiche nei trasporti, nell’energia, nei sistemi digitali e nella resilienza climatica.

Le due parti hanno riaffermato la loro determinazione a elevare la cooperazione in scienza e tecnologia, innovazione e trasformazione digitale a pilastri centrali delle relazioni bilaterali e a motori chiave degli obiettivi di sviluppo di ciascun Paese.

Il leader vietnamita ha proposto che le due parti esplorino la creazione di un quadro di cooperazione Việt Nam-Repubblica di Corea sull’intelligenza artificiale, volto ad ampliare la ricerca e l’applicazione dell’IA sulla base di infrastrutture di calcolo condivise. Ha inoltre chiesto una cooperazione più stretta nella ricerca e nel trasferimento tecnologico, in particolare nei settori in cui la Repubblica di Corea dispone di punti di forza e il Việt Nam ha esigenze urgenti, tra cui semiconduttori, elettronica e biotecnologia. La Repubblica di Corea continuerà a sostenere l’avvio tempestivo della seconda fase del progetto dell’Istituto Vietnamita-Coreano di Scienza e Tecnologia.

I due Paesi amplieranno ulteriormente il lavoro congiunto nei settori della cultura, dell’istruzione e degli scambi tra i popoli, ponendo una base solida per relazioni sostenibili e di lungo periodo, ha dichiarato, aggiungendo che la Repubblica di Corea si è impegnata a creare condizioni ottimali affinché la comunità vietnamita possa vivere, studiare e lavorare stabilmente nel Paese.

Il Việt Nam ha inoltre sollecitato una cooperazione più intensa nel miglioramento delle competenze della forza lavoro, compreso il sostegno alla trasformazione digitale e all’applicazione delle tecnologie informatiche nell’istruzione. Allo stesso tempo, entrambe le parti intensificheranno la cooperazione e la condivisione di conoscenze nello sviluppo delle industrie culturali e dell’intrattenimento a livello globale, in particolare nel cinema, nella musica e in altri settori culturali.

Le due parti hanno concordato di lavorare strettamente insieme e di sostenersi reciprocamente nei forum globali e regionali, continuando al contempo ad avviare efficacemente la cooperazione nel quadro ASEAN-Repubblica di Corea e Mekong-Repubblica di Corea per promuovere sicurezza, stabilità economica e sviluppo.

La Repubblica di Corea ha inoltre espresso la disponibilità a condividere la propria esperienza per aiutare il Việt Nam a ospitare con successo la Settimana dei Leader Economici dell’APEC 2027.

Entrambe le parti hanno ribadito l’importanza di mantenere pace, stabilità, sicurezza e libertà di navigazione e di sorvolo nel Mare Orientale, e hanno concordato sulla necessità di promuovere una pace e una stabilità durature nella Penisola Coreana.

In questa occasione, le due parti hanno firmato una serie di accordi di cooperazione in vari settori, tra cui economia, sicurezza, scienza e tecnologia, cultura, sanità, agricoltura e ambiente.

Il Segretario Generale e Presidente Tô Lâm ha espresso la convinzione che, con una forte determinazione politica da parte della leadership di alto livello dei due Paesi e con il sostegno dei rispettivi popoli, il Partenariato Strategico Globale Việt Nam-Repubblica di Corea continuerà a svilupparsi in modo ancora più vigoroso, a beneficio di entrambe le nazioni e con un contributo positivo alla pace, alla stabilità, alla cooperazione e allo sviluppo nella regione e nel mondo.

Esprimendo la propria soddisfazione nel constatare lo sviluppo dinamico del Việt Nam, il presidente Lee Jae-myung ha sottolineato che il Việt Nam è il terzo partner commerciale e di investimento della Repubblica di Corea, mentre la Repubblica di Corea è il principale investitore in Việt Nam. Le due parti stanno promuovendo una cooperazione globale in tutti i settori, dai trasporti all’energia e alle infrastrutture, fino alle industrie del futuro come scienza e tecnologia, proprietà intellettuale e industrie creative.

Il presidente della Repubblica di Corea ha dichiarato che i due Paesi hanno concordato di far avanzare la cooperazione nel commercio e negli investimenti verso il raggiungimento dell’obiettivo di 150 miliardi di dollari di interscambio entro il 2030. Per la prima volta, le due parti hanno acconsentito a commerciare prodotti avicoli leggermente trasformati sulla base del memorandum d’intesa sulla quarantena animale firmato in questa occasione, muovendosi verso una cooperazione più ampia nel commercio agricolo e avicolo-zootecnico.

Sulla base della fiducia consolidata nel tempo, le due parti hanno convenuto di rafforzare la cooperazione strategica nei settori dell’energia e delle infrastrutture, mantenere un coordinamento stretto e sviluppare insieme progetti modello di cooperazione attraverso i nuovi progetti di aree urbane e aeroporti attualmente in corso di realizzazione in Việt Nam.

Hanno inoltre concordato di ampliare ulteriormente la cooperazione in settori orientati al futuro come scienza, tecnologia, cambiamento climatico e ambiente, nonché cultura e istruzione, e di sostenere la strategia vietnamita di sviluppo della scienza e della tecnologia. La parte coreana ha affermato che contribuirà attivamente a questo sforzo.

Sulla base del quadro generale di cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione, i due Paesi hanno concordato di rafforzare la collaborazione nella ricerca congiunta e nello sviluppo delle risorse umane in settori come semiconduttori, intelligenza artificiale e biotecnologia.

Le due parti hanno inoltre concordato di lavorare a stretto contatto per migliorare i diritti e i benefici dei propri cittadini. La Repubblica di Corea continuerà a impegnarsi per migliorare i diritti e il benessere dei lavoratori vietnamiti e dei migranti per matrimonio che vivono nel Paese.

I due leader hanno inoltre scambiato approfondite opinioni sulle misure per promuovere la pace e la stabilità nella regione, concordando di mantenere uno stretto coordinamento e di rafforzare ulteriormente la cooperazione nei forum internazionali come le Nazioni Unite. Il Governo della Repubblica di Corea attuerà in modo coerente ed efficace le misure di cooperazione e si impegnerà a portare il Partenariato Strategico Globale tra i due Paesi a un nuovo livello.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog