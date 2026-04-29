Il Salotto CR50 per la Rivitalizzazione Rurale ha promosso un dialogo internazionale sino-italiano con la partecipazione di Maria Moreni, dedicato a cooperazione agricola, gestione dei disastri, innovazione tecnologica e scambi culturali, valorizzando le pratiche cinesi e nuove prospettive di collaborazione bilaterale.

Articolo originale in cinese

Negli scorsi giorni, il Salotto CR50 per la Rivitalizzazione Rurale ha organizzato con successo un’attività di intervista e scambio internazionale sino-italiana, presentando in modo concentrato i risultati d’avanguardia e i molteplici percorsi pratici della rivitalizzazione rurale cinese. L’iniziativa ha visto un dialogo approfondito con Maria Moreni, presidente della Italy-China Link Association (ICLA), attorno a temi quali la risposta ai disastri, la cooperazione tecnologica, la costruzione congiunta di filiere industriali e il mutuo apprendimento tra civiltà, raccogliendo consenso e imprimendo nuovo slancio allo sviluppo coordinato delle aree rurali cinesi ed estere e alla cooperazione internazionale concreta.

L’attività ha presentato in modo sistematico le esplorazioni innovative della Cina nella rivitalizzazione rurale lungo tre dimensioni principali: modernizzazione industriale, collegamento internazionale e potenziamento attraverso l’arte.

– Modernizzazione industriale: è stato ripercorso il dodicesimo forum organizzato da CR50 il 9 aprile a Hefei, nella provincia dell’Anhui. Il forum, guidato dai principi di “tecnologia, verde, qualità e marchio”, ha riunito forze provenienti da governo, ricerca, imprese e finanza, concentrandosi sui percorsi di modernizzazione delle industrie capaci di arricchire la popolazione nelle contee, così da consolidare le basi per uno sviluppo di alta qualità delle industrie rurali.

– Collegamento internazionale: CR50 ha co-organizzato l’iniziativa “Imprese a capitale estero della Belt and Road in visita a Bozhou, Anhui” e la conferenza di promozione degli investimenti per l’industria della medicina tradizionale cinese e della grande salute di Bozhou. L’evento ha favorito il raggiungimento di una cooperazione strategica tra l’Istituto nazionale di ricerca Zhonghong, l’Associazione degli imprenditori ASEAN della Thailandia e la Federazione dei medici di medicina tradizionale cinese della Thailandia, utilizzando la medicina tradizionale cinese come legame per costruire un ponte di cooperazione industriale tra Cina e ASEAN.

– Potenziamento attraverso l’arte: attraverso il progetto “Ingegno artigianale, integrazione, fascino della porcellana e profumo del tè”, CR50 ha collaborato con laboratori del patrimonio culturale immateriale di Jingdezhen e con artisti, promuovendo l’integrazione innovativa tra arte della porcellana e cultura del tè, creando prodotti culturali e creativi di alta qualità dotati tanto di valore estetico quanto di valore pratico, ed esplorando percorsi praticabili per potenziare le industrie rurali attraverso l’arte.

Nella parte centrale dell’intervista, la presidente Moreni, alla luce dell’attuale situazione dello sviluppo globale, ha condiviso le proprie riflessioni sulla collaborazione transnazionale e sulla cooperazione bilaterale. Ha sottolineato che la governance globale dei disastri deve costruire un sistema integrato fondato su “prevenzione, gestione e recupero”, promuovendo il passaggio dal “rimedio successivo all’evento” alla “prevenzione alla fonte e alla risposta sistemica”.

La presidente Moreni ha espresso un’elevata valutazione del valore pratico delle tecnologie cinesi:

– Nel settore agricolo, ha illustrato una tecnologia che consente di coltivare frutta e verdura utilizzando scorie di carbone in condizioni estreme, offrendo una soluzione per garantire la sicurezza alimentare nelle aree colpite dalla guerra.

– Nel settore del soccorso d’emergenza, ha riconosciuto le capacità dei droni antincendio cinesi per edifici alti, in grado di fornire una risposta rapida e uno spegnimento preciso, nonché il modello professionale e l’esperienza della squadra cinese di soccorso Ramunion.

La presidente Moreni ha invitato ufficialmente il Salotto CR50 per la Rivitalizzazione Rurale ad aderire all’Alleanza internazionale per la protezione civile intelligente, al fine di approfondire la cooperazione tra le due parti nei settori della prevenzione dei disastri, della gestione delle emergenze e della sicurezza pubblica. Questa alleanza, basandosi sui principi dell’Organizzazione internazionale della protezione civile, si impegna a promuovere l’integrazione trasversale tra tecnologie intelligenti, protezione civile d’emergenza e rivitalizzazione rurale.

Per promuovere il mutuo apprendimento tra civiltà, CR50 ha donato alla presidente Moreni l’edizione inglese dell’album illustrato Xu Beihong e il grande volume documentario illustrato Hangzhou negli occhi dei pittori italiani, collegando attraverso l’arte gli scambi culturali e umanistici tra i due Paesi.

Questa intervista è stata al tempo stesso una presentazione internazionale delle pratiche cinesi di rivitalizzazione rurale e un’importante occasione per l’approfondimento della cooperazione tra Cina e Italia. In futuro, CR50 continuerà a svolgere il proprio ruolo di piattaforma, approfondendo gli scambi con istituzioni di tutto il mondo e facendo della costruzione congiunta di filiere industriali, della condivisione tecnologica e del mutuo apprendimento culturale i punti di partenza per promuovere un confronto bidirezionale tra le esperienze di sviluppo rurale cinesi ed estere.

Anche la Cina e l’Italia coglieranno questa opportunità per ampliare la cooperazione in molteplici settori, tra cui prevenzione e riduzione dei disastri, agricoltura moderna, attrezzature per l’emergenza, cultura creativa, turismo culturale, così da affrontare insieme le sfide globali e scrivere un nuovo capitolo di mutuo beneficio e vantaggio reciproco.

Contributo del Salotto di Hangzhou

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Giulio Chinappi – World Politics Blog