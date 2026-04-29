Innovare insieme, costruire insieme il futuro: si è tenuta con successo la Conferenza sulla cooperazione internazionale per l’innovazione della decima “Everything Grows Conference”

La decima “Everything Grows Conference” di Hangzhou ha riunito istituzioni, imprese e rappresentanti internazionali per promuovere la cooperazione innovativa lungo la Belt and Road, con la partecipazione di Maria Moreni al confronto sull’intelligenza artificiale e lo sviluppo globale.

Articolo originale pubblicato in cinese

Il 22 aprile, presso lo Hangzhou International Expo Center, si è svolta con successo la Conferenza sulla cooperazione internazionale per l’innovazione della decima “Everything Grows Conference”. La conferenza è stata organizzata congiuntamente dal Comitato per la Belt and Road Local Cooperation dell’area Asia-Pacifico dell’Organizzazione Mondiale delle Città e dei Governi Locali Uniti e dall’Associazione cinese per la promozione degli investimenti e dello sviluppo. Rappresentanti locali di città dei Paesi impegnati nella costruzione congiunta della Belt and Road, esponenti di istituzioni internazionali quali l’Associazione asiatica per la cooperazione finanziaria e l’Associazione bancaria ungherese, nonché rappresentanti di università, centri di ricerca e istituzioni d’investimento, si sono riuniti per discutere insieme nuovi percorsi di cooperazione globale e sviluppo innovativo.

Miao Chengchao, vicepresidente del Comitato per la Belt and Road Local Cooperation dell’area Asia-Pacifico dell’Organizzazione Mondiale delle Città e dei Governi Locali Uniti, ha pronunciato un discorso durante la cerimonia di apertura della conferenza, dichiarando: «Hangzhou è una città ricca di vitalità innovativa, nonché un importante nodo della Belt and Road. La sua economia digitale è all’avanguardia, l’atmosfera legata all’innovazione scientifica e tecnologica è intensa e i suoi vantaggi in termini di apertura sono evidenti. Ci auguriamo che questa conferenza rappresenti un’occasione per raccogliere ulteriormente risorse innovative a livello globale, approfondire gli scambi e la cooperazione internazionale nel campo scientifico e tecnologico, promuovere l’azione coordinata delle città lungo la Belt and Road in settori chiave quali economia digitale, manifattura intelligente, sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio, salute e scienze della vita, e costruire insieme un ecosistema internazionale dell’innovazione aperto, collaborativo ed efficiente». Successivamente, anche Le Yucheng, già vicedirettore dell’Amministrazione nazionale della radio e della televisione, Yang Liyu, vicesegretaria generale esecutiva dell’Associazione asiatica per la cooperazione finanziaria, e Ángeles Muñoz Uriol, sindaca della città spagnola di Marbella, hanno pronunciato i loro interventi, illustrando il valore della cooperazione innovativa da diverse prospettive, tra cui il sostegno politico-istituzionale, la cooperazione finanziaria e gli scambi tra città a livello internazionale.

La sessione mattutina della conferenza si è articolata in interventi principali e tavole rotonde. Nella parte dedicata agli interventi principali, esperti, studiosi e imprenditori provenienti da Ungheria, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong e Spagna hanno condiviso le proprie riflessioni su innovazione finanziaria, globalizzazione delle imprese e cooperazione transfrontaliera. La successiva tavola rotonda, incentrata sul tema “Percorsi strategici di sviluppo e cooperazione nell’era globale dell’intelligenza artificiale”, ha invitato numerosi ospiti cinesi e stranieri di primo piano, tra cui Maria Moreni, presidente della Italy-China Link Association (ICLA) e copresidente del Comitato per la Belt and Road Local Cooperation, Pramod Bhasin, presidente del Consiglio indiano per la ricerca sulle relazioni economiche internazionali, e Liu Yelai, managing partner di Celtic Asia Venture Partners, a condurre un confronto approfondito sull’importanza della cooperazione sinergica tra capitale transnazionale, tecnologia e talenti per lo sviluppo futuro.

Nel pomeriggio, la conferenza si è svolta sotto forma di forum tematici, con il tema “Innovazione nello Zhejiang, visione globale”, concentrandosi sulla pratica globale dell’innovazione dello Zhejiang. Nel corso della tavola rotonda “La leggibilità globale dell’innovazione dello Zhejiang”, ospiti provenienti dal Medio Oriente, dall’Europa e dalla Cina hanno discusso come i risultati innovativi dello Zhejiang possano essere compresi e applicati su scala mondiale. Nel dibattito dedicato a “Innovazione verso l’estero, pratiche globali”, Peng Jiarong, fondatore di Maxvision, Zhu Ye, rappresentante dello Hong Kong Trade Development Council, e altri ospiti hanno condiviso le strategie di localizzazione e le esperienze di costruzione condivisa degli ecosistemi maturate dalle imprese cinesi nel loro percorso di espansione internazionale. L’ultima tavola rotonda, intitolata “Il percorso globale delle imprese di Hangzhou”, ha riunito rappresentanti aziendali provenienti da Belgio, Svezia, Emirati Arabi Uniti e Cina, che hanno animato un intenso confronto su innovazione medica, finanza transfrontaliera e internazionalizzazione tecnologica.

La conferenza ha attratto circa duecento ospiti e rappresentanti aziendali da tutto il mondo, comprendendo imprese unicorno, camere di commercio internazionali, istituzioni d’investimento e imprenditori legati alla Belt and Road. I partecipanti hanno concordemente riconosciuto che Hangzhou, in quanto importante nodo della cooperazione locale della Belt and Road, sta promuovendo l’ingresso della cooperazione globale in una nuova fase grazie al suo atteggiamento aperto e alla forza della sua innovazione. Questa Conferenza sulla cooperazione internazionale per l’innovazione non è soltanto una componente importante della decima “Everything Grows Conference”, ma anche una significativa pratica attraverso cui il Comitato per la Belt and Road Local Cooperation promuove la cooperazione internazionale. In futuro, il Comitato continuerà a fare di Hangzhou un hub per promuovere la cooperazione pragmatica tra le città lungo la Belt and Road in settori chiave quali economia digitale, manifattura intelligente, sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio, salute e scienze della vita, costruendo un ecosistema internazionale dell’innovazione aperto e condiviso. Allo stesso tempo, rafforzerà ulteriormente il coordinamento con governi locali, imprese e istituzioni dei vari Paesi, promuoverà la trasformazione e l’applicazione transfrontaliera dei risultati innovativi e contribuirà a rendere la costruzione della Belt and Road sempre più profonda e concreta.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog