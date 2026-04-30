25 anni del Forum di Belgrado

Per il 25° anniversario del Forum di Belgrado per un Mondo di Eguali, sono stati conferiti alcuni attestati d’onore a personalità internazionali

Durante la cerimonia per il 25° anniversario del Forum di Belgrado per un Mondo di Eguali, tenutasi nella sala dell’Assemblea comunale di Vračar, è stato ricordato il grande lavoro fatto in questi 25 anni dal Forum

che ha conseguito risultati di grande rilievo: ha pubblicato oltre 150 libri, sia in serbo che in altre lingue; ha instaurato legami e collaborazioni con centinaia di organizzazioni partner in tutto il mondo di oltre 80 paesi; ha organizzato numerose conferenze nazionali e internazionali, i cui messaggi sono stati valorizzati e citati dai media locali e internazionali. Tutto questo, e molto altro, è stato realizzato grazie al lavoro volontario, senza personale assunto o retribuito, e senza fondi provenienti dal bilancio statale o da fonti estere.

L’assemblea è stata salutata da Vladimir Antić, diacono della Chiesa ortodossa serba, dal Sig. Nikola Šainović, ex Primo Ministro della Serbia e Vice Primo Ministro del Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia, dal Prof. Luka Kastratović, Generale in pensione, Presidente del Club dei Generali e Ammiragli serbi, e dal Sig. Slobodan Aćimović, Presidente della Fondazione Borka Vučić.

Oltre ai membri del Forum di Belgrado, alla cerimonia hanno partecipato anche rappresentanti di associazioni che condividono un orientamento programmatico simile. In questa occasione il Forum ha conferito riconoscimenti d’onore a organizzazioni e individui nazionali e internazionali per il loro contributo ai nobili obiettivi di pace, uguaglianza, solidarietà e difesa della verità.

Tra i premiati figurano il Club dei Generali e Ammiragli serbi, il Fondo per la Patria della Diaspora e SUBNOR Serbia. Il Consiglio Mondiale per la Pace (Grecia); il Sig. Mlađen Cicović, Capo dell’Ufficio di Rappresentanza della Republika Srpska; l’Associazione delle Donne del Kosovo e Metohija; l’Associazione delle Famiglie dei Rapiti e delle Persone Scomparse; la Prof.ssa Jelena Guskova (Russia), Accademica dell’Accademia Serba delle Scienze; il Sig. Vladislav Jovanović; il Prof. Dr. Radovan Radinović, Generale in pensione; il Prof. Radoš Smiljković; il Dr. Stanislav Stojanović, alla memoria; l’Associazione Mut Zur Ethik (Svizzera); il Sig. Enrico Vigna, fondatore della Sezione Italiana del Forum di Belgrado/CIVG, e altri.

La sessione è stata presieduta dal Sig. Dragomir Vučićević, Ambasciatore in pensione, Presidente dell’Assemblea del Forum. Sono inoltre intervenuti il Sig. Živadin Jovanović, Presidente del Forum, Sig. Rade Drobac, ambasciatore in pensione, Vicepresidente FB, il sig. Slavoljub Matić, supervisore del Forum e altri.

БЕОГРАДСКИ ФОРУМ ЗА СВЕТ РАВНОПРАВНИХ – FORUM diBELGRADO per un MONDO di EGUALI

“Caro amico e compagno Enrico, speriamo che tu stia bene, e lo auguriamo sinceramente a te, ai tuoi cari e ai tuoi sodali delle organizzazioni fraterne.

Con grande interesse e sincera gratitudine, seguiamo la tua attività sui media italiani e internazionali, dedicata al tuo grande lavoro di prominente informazione, dell’enorme lavoro relativo alla solidarietà al nostro popolo e alle idee del Forum di Belgrado.

Siamo onorati di destinare questa speciale Carta della gratitudine in segno di riconoscimento e obbligo per il tuo incommensurabile contributo, ai risultati raggiunti e alla tenace continuità di questi 25 anni. Un riconoscimento ufficiale e pubblico per il tuo impegno disinteressato, il tuo sostegno e il tuo grande cuore e coscienza.

In questa gradita occasione colgo l’occasione per trasmetterti, ​​caro amico e compagno, i più cordiali saluti del nostro presidente Zivadin Jovanovic, di tutti i membri della dirigenza del Forum di Belgrado e del mio, con l’augurio di buona salute per te e tutte le persone a te care e ai tuoi compagni di lavoro e impegno”. Cordiali saluti, Dragomir Vučićević, vice presidente del Forum.

Caro Enrico, Siamo lieti che il riconoscimento del Forum di Belgrado ti sia giunto. Hai lavorato instancabilmente negli ultimi decenni per la verità e la giustizia, aiutando il popolo serbo in difficoltà in Kosovo e Metohija, in Serbia e altrove, compresi coloro che sono stati ingiustamente imprigionati dal Tribunale dell’Aja. Questo lo conserveremo per sempre nella nostra memoria e nella nostra anima. Continuiamo i nostri sforzi congiunti nella stessa direzione, ora e in futuro. Ti auguriamo tutto il meglio, Zivadin Jovanovic, presidente e Dragomir Vučićevuc vicepresidente del Beograd Forum.