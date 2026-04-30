Il percorso di sviluppo dell’automobile in Cina offre una nota esplicativa dell’approccio “centrato sul popolo”

L’Auto Show di Pechino del 2026 rappresenta la dimostrazione concreta di uno sviluppo cinese fondato su innovazione, apertura e transizione verde, nel quale l’industria automobilistica cresce rispondendo ai bisogni sociali e contribuendo al progresso globale.

Global Times – 27 aprile 2026

L’Esposizione Internazionale dell’Automobile di Pechino 2026 si distingue per una scala senza precedenti e per una notevole popolarità. Dalla sua apertura, il 24 aprile, quasi 4.000 operatori dei media stranieri si sono riversati sul luogo dell’evento, mentre il “Salone dell’Auto di Pechino” è rimasto costantemente tra le tendenze dei social media internazionali. All’interno dell’enorme spazio espositivo di 380.000 metri quadrati, sono esposti 1.451 veicoli provenienti da 21 Paesi e regioni, tra cui 181 modelli presentati in anteprima mondiale e 71 concept car, tutti in competizione per attirare l’attenzione. Sia la “densità dei nuovi modelli” sia la “concentrazione di tecnologia d’avanguardia” hanno raggiunto livelli record. Ciò che il mondo vede a Pechino non è semplicemente un carnevale dell’automobile, ma un’illustrazione dello sviluppo di alta qualità della Cina.

La popolarità internazionale che circonda il Salone dell’Auto di Pechino segnala il forte riconoscimento internazionale dell’industria automobilistica cinese. I giornalisti stranieri, muovendosi tra i padiglioni espositivi, hanno rivolto molti elogi agli ultimi risultati tecnologici delle case automobilistiche cinesi e agli scenari futuri della guida, utilizzando espressioni come “design estremamente sorprendente”, “i modelli più folli e più belli”, e “straordinario” per descrivere la loro esperienza alla fiera. Per lungo tempo, i cinque grandi saloni automobilistici mondiali sono stati dominati da Europa, Stati Uniti e Giappone. L’industria automobilistica, in quanto criterio fondamentale della moderna capacità industriale di una nazione, si è ora estesa da “palcoscenico centrato sull’Occidente” a “vetrina espositiva orientale”, riflettendo i risultati dello sviluppo di alta qualità della Cina.

Dal Salone dell’Auto di Pechino, si vede chiaramente che l’innovazione è diventata uno dei principali motori dello sviluppo di alta qualità dell’economia cinese. Oggi l’industria automobilistica cinese non si limita più a “seguire” o a “correre accanto” ai leader globali: sta sempre più prendendo l’iniziativa tra le ondate dell’elettrificazione, dell’intelligenza e della connettività. Allo stesso tempo, numerosi fornitori di componenti fondamentali hanno fatto il loro primo ingresso su larga scala nei principali stand del padiglione espositivo centrale, dimostrando i vantaggi del coordinamento tra monte e valle della filiera cinese e della completezza della catena industriale. La rapida ascesa dell’industria automobilistica cinese va attribuita a una potente sinergia formatasi tra indirizzo politico, formazione dei talenti, ricerca e sviluppo tecnologico, sostegno industriale e sviluppo delle infrastrutture. Questo riflette il modo in cui i diversi elementi dello sviluppo di alta qualità della Cina siano interconnessi.

Un altro “codice” dello sviluppo di alta qualità della Cina rivelato dal Salone dell’Auto di Pechino risiede nella priorità accordata alle aspirazioni del popolo a una vita migliore. Che si tratti dell’introduzione di tecnologie intelligenti di assistenza alla guida in veicoli accessibili dal prezzo di 100.000 yuan 14.600 dollari, oppure del “salto generazionale” nella tecnologia di ricarica ultrarapida che attenua l’“ansia da autonomia”, tutte le innovazioni delle case automobilistiche cinesi restano strettamente legate ai reali bisogni sociali.

Allo stesso modo, l’industria automobilistica cinese riunisce la forza dell’intera catena industriale, spezzando i confini tradizionali e realizzando una collaborazione profonda. Dall’intelligenza artificiale che trasforma le auto da “strumenti di trasporto” in “compagni intelligenti” fino agli ecosistemi internet che rendono possibile l’“integrazione veicolo-strada-cloud”, tutto ciò radica la crescita economica e l’ammodernamento industriale in una ricerca di valore “centrata sul popolo”, guidando così un costante affinamento e miglioramento.

La domanda di mobilità verde e intelligente da parte del popolo cinese rappresenta anche un bisogno condiviso a livello globale. Seguendo il ritmo della globalizzazione economica, le case automobilistiche cinesi stanno promuovendo anche all’estero la loro filosofia produttiva “centrata sul popolo”. Proprio mentre si apriva il Salone dell’Auto di Pechino, l’unità MG della cinese SAIC Motor avrebbe pianificato l’istituzione di uno stabilimento europeo in Spagna. Molti espositori hanno lanciato nuovi modelli progettati specificamente per i mercati esteri o annunciato obiettivi di crescita in Europa e in America Latina. Un numero crescente di imprese cinesi sta costruendo stabilimenti, centri di ricerca e sviluppo, catene di approvvigionamento e reti di servizio nel Sud-Est asiatico, in Europa, in America Latina e in Medio Oriente, portando non solo prodotti automobilistici, ma anche posti di lavoro, tecnologia, competenze manageriali e soluzioni per la transizione verde. Questo “andare all’estero” non punta a “espellere altri”, ma a crescere insieme alle industrie locali, ottimizzare l’allocazione globale delle risorse e permettere a più consumatori di godere di una mobilità intelligente e verde a costi ragionevoli.

Sul cammino che trasforma lo sviluppo sostenibile in un beneficio globale condiviso, la Cina sta attirando un numero crescente di partner affini. Dieci anni fa, le case automobilistiche multinazionali presentavano spesso in Cina “vecchie tecnologie”; oggi utilizzano il Salone dell’Auto di Pechino come piattaforma per lanciare le loro più recenti innovazioni e strategie future. Alcuni media stranieri hanno anche osservato che, nel salone di quest’anno, case automobilistiche multinazionali come BMW e Hyundai non si limitano più a una strategia “in Cina, per la Cina”, ma si stanno spostando ulteriormente verso un nuovo modello di “in Cina, per il mondo”. Esse stanno approfondendo la cooperazione con i partner locali e utilizzando la catena di approvvigionamento cinese per ottimizzare i costi globali di produzione e vendita. Il fatto che imprese cinesi e straniere imparino le une dalle altre e si evolvano insieme nel mercato cinese dimostra che l’apertura non è una concessione a senso unico, ma un rafforzamento reciproco; la competizione non è un gioco a somma zero, ma una forza vitale che guida il progresso industriale.

Il Salone dell’Auto di Pechino, in continua evoluzione, è diventato un microcosmo della coesistenza armoniosa tra la modernizzazione cinese e lo sviluppo globale. Stando nei padiglioni del Salone dell’Auto di Pechino 2026, ciò che si vede non sono soltanto migliaia di nuovi veicoli, ma anche un nuovo viaggio di sviluppo di alta qualità intrapreso da questa potenza orientale, con innovazione, apertura e sviluppo verde come ali.

Il percorso da “partecipante” a “leader” nell’industria automobilistica globale testimonia il modo in cui la “forza” della Cina si trasformi simultaneamente nella “fortuna” del mondo.

La modernizzazione cinese non persegue un esito in cui uno vince e l’altro perde, ma guida il progresso condiviso attraverso il proprio sviluppo. Si tratta di una modernizzazione che ha velocità, profondità e calore. L’immagine dell’industria automobilistica cinese mostrata al Salone dell’Auto di Pechino offre una nota concreta e convincente di questa modernizzazione.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog