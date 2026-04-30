Il Vietnam sollecita un’attuazione equilibrata dei pilastri del Trattato di non proliferazione

Nel quadro della XI Conferenza di Revisione del Trattato di Non Proliferazione, il Vietnam ha riaffermato la necessità di un’attuazione rigorosa ed equilibrata dei tre pilastri del regime nucleare internazionale, ponendo l’accento anche sui diritti dei Paesi in via di sviluppo.

VNA/VNS – 28 aprile 2026

NEW YORK — Il Việt Nam ha invitato i Paesi a garantire un’attuazione rigorosa ed equilibrata di tutti e tre i pilastri del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), nel corso della giornata inaugurale dell’XI Conferenza di Revisione del Trattato, svoltasi a New York il 27 aprile, ora locale, sottolineando la necessità di rafforzare l’impegno collettivo per il disarmo, la non proliferazione e l’uso pacifico dell’energia nucleare in un contesto di crescenti sfide alla sicurezza globale.

Intervenendo alla sessione, la vice ministra degli Esteri vietnamita Lê Thị Thu Hằng, capo della delegazione vietnamita all’evento, ha ribadito il forte sostegno del Việt Nam al TNP come pilastro fondamentale dell’architettura di sicurezza internazionale, e ha chiesto la piena e bilanciata attuazione dei suoi tre pilastri: disarmo nucleare, non proliferazione e usi pacifici dell’energia nucleare.

Ha sottolineato la responsabilità particolare degli Stati dotati di armi nucleari nel dare attuazione agli impegni sul disarmo, nell’astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza e nel promuovere la costruzione della fiducia, il dialogo e la cooperazione internazionale sulle questioni strategiche. Il Việt Nam ha inoltre sollecitato un sostegno più forte agli strumenti internazionali complementari, compresa l’entrata in vigore rapida del Trattato per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), nonché una più ampia adesione e ratifica del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW).

Il Việt Nam ha inoltre evidenziato l’importanza di tutelare i diritti e gli interessi dei Paesi in via di sviluppo nell’uso pacifico dell’energia nucleare per promuovere lo sviluppo, attraverso un rafforzamento della cooperazione internazionale, un più ampio accesso alla tecnologia e alle competenze, e la garanzia di finanziamenti sostenibili.

Lê Thị Thu Hằng ha illustrato anche gli sforzi compiuti dallo stesso Việt Nam per rafforzare il proprio quadro nazionale giuridico e politico, compresa l’adozione di una strategia per lo sviluppo e l’applicazione dell’energia nucleare a fini pacifici fino al 2035, con una visione fino al 2050. Ha dichiarato che il Việt Nam sta promuovendo la ricerca scientifica e le applicazioni tecnologiche nel campo dell’energia nucleare, in particolare nei settori della sanità, dell’agricoltura, della tutela ambientale e della sicurezza energetica.

In un contesto segnato da una crescente incertezza globale, ha invitato la comunità internazionale a riaffermare il sostegno al TNP attraverso uno sforzo collettivo più forte e mediante l’adozione di un documento finale equilibrato e sostanziale, capace di orientare il prossimo ciclo di revisione del Trattato.

L’XI Conferenza di Revisione del TNP, presieduta dal Việt Nam, si svolge dal 27 aprile al 22 maggio e comprende intense discussioni tematiche tra gli Stati membri del Trattato.

Rappresentanti di numerosi Paesi hanno espresso preoccupazione per il fatto che il contesto globale della sicurezza e della politica stia attraversando le sfide più gravi e complesse degli ultimi decenni, in particolare nei focolai di conflitto e per l’aumento dei rischi nucleari. Essi hanno sottolineato l’urgenza di riaffermare un forte impegno verso gli obiettivi del TNP per prevenire una catastrofe nucleare.

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK

SEGUI IL CANALE WHATSAPP

SEGUI IL CANALE TELEGRAM

Giulio Chinappi – World Politics Blog