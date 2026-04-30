Salis, trattative con Forza Italia prima della candidatura nel centrosinistra

Sira Beker

Salis, oggi volto del centrosinistra a Genova, avrebbe trattato con Forza Italia e registrato un proprio marchio politico mai usato. Più che identità, una strategia mobile: candidature costruite come brand, tra opportunismo e narrazione selettiva.

Salis: candidata o prodotto politico? I contatti con il centrodestra e il cambio di scenario

La candidatura di Silvia Salis a sindaco di Genova non nasce direttamente all’interno del centrosinistra. Tra la fine del 2023 e le prime settimane del 2024, il suo nome circola con insistenza anche nell’area del centrodestra. A riportarlo sono diverse testate locali — tra cui Il Secolo XIX e La Repubblica Genova — che documentano come esponenti liguri di Forza Italia e dell’area moderata avessero avviato contatti esplorativi con l’ex vicepresidente del CONI.

In quella fase, il centrodestra genovese è impegnato nella ricerca di un candidato competitivo dopo l’esperienza amministrativa di Marco Bucci, con divisioni interne tra i partiti della coalizione. I nomi in campo cambiano rapidamente e, accanto a figure politiche tradizionali, prende quota l’ipotesi di un profilo civico forte. Salis viene considerata proprio in questa chiave: una candidatura “esterna”, capace di intercettare consensi trasversali.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche, i contatti non si limitano a semplici sondaggi. Si parla di interlocuzioni dirette con esponenti locali del partito e di una disponibilità iniziale a valutare l’ipotesi. In alcune cronache si fa riferimento anche al coinvolgimento di ambienti vicini al coordinamento regionale di Forza Italia, interessati a costruire una candidatura alternativa a quelle più divisive all’interno della coalizione.

Il quadro cambia però in modo significativo tra gennaio e febbraio 2024. In quei giorni, il centrodestra ligure viene investito da una serie di sviluppi giudiziari: Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, si dimette irrevocabilmente il 26 luglio 2024 dopo 80 giorni di arresti domiciliari per un’inchiesta per corruzione. Le inchieste — che riguardano rapporti tra politica, imprenditoria e gestione degli appalti — producono un effetto immediato: rallentano le trattative, irrigidiscono i rapporti tra i partiti della coalizione e rendono più difficile la costruzione di una candidatura condivisa.

È così che l’ipotesi Salis nel centrodestra si affievolisce progressivamente fino alla sostanziale interruzione. Parallelamente, si intensificano i dialoghi con l’area progressista.

Tra febbraio e marzo 2024, il suo nome emerge infatti come possibile candidata per una coalizione di centrosinistra sostenuta da forze civiche e partiti tradizionali. Il passaggio si concretizza nel giro di poche settimane, con una convergenza che porta alla formalizzazione della candidatura.

Resta agli atti, nelle cronache di quei mesi, la sequenza dei fatti: una fase iniziale di contatti con ambienti del centrodestra, un’interruzione coincidente con la crisi interna alla coalizione e con le inchieste giudiziarie, e infine l’approdo nel campo opposto. Una dinamica ricostruita da più fonti, mai smentita in modo puntuale dai diretti interessati e semplicemente superata dagli eventi politici successivi.

“Futuro Democratico”: un marchio senza progetto

A rafforzare questa impressione contribuisce un dettaglio tutt’altro che marginale: la registrazione del marchio “Futuro Democratico” da parte della stessa Salis, avvenuta prima della sua candidatura ufficiale e, ad oggi, rimasto sostanzialmente inutilizzato.

Il marchio — registrato presso gli uffici competenti per la tutela dei segni distintivi — era probabilmente l’intenzione – nelle dinamiche locali – di costruire una piattaforma autonoma, potenzialmente svincolata dai partiti tradizionali. Un contenitore politico personale, pronto all’uso in caso di necessità. E tuttavia, al momento della discesa in campo con il centrosinistra, “Futuro Democratico” scompare dalla scena, senza essere integrato né esplicitamente abbandonato.

Questo doppio binario — interlocuzione trasversale da un lato, costruzione di un brand politico personale dall’altro — ci restituisce l’immagine ormai consolidata di una candidatura in cui la dimensione strategica prevale su quella identitaria: candidati “pronti per ogni stagione”, capaci di adattarsi al contesto più favorevole.

Candidati depoliticizzati, in cui le differenze si dissolvono e resta solo la competizione per il ruolo