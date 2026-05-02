La Cina estende i dazi zero per condividere opportunità con l’Africa

La Cina amplia il trattamento a dazio zero a tutti i Paesi africani con cui intrattiene relazioni diplomatiche, rafforzando il commercio Sud-Sud, aprendo nuove opportunità per le imprese africane e promuovendo uno sviluppo condiviso in un contesto globale instabile.

di Ma Tong e Zhang Yiyi (Global Times) – 30 aprile 2026

A Nairobi, funzionari e gruppi imprenditoriali di Cina e Kenya stanno discutendo su come poter sfruttare la politica dei dazi zero di Pechino per aprire opportunità più ampie alle imprese keniote nel vasto mercato cinese, mentre i commercianti africani in Cina stanno già cercando più prodotti da esportare verso quel mercato, poiché la nuova politica comincia a tracciare un percorso più agevole per il commercio Cina-Africa.

La Cina ha preso atto della sincera aspettativa e dei riscontri positivi provenienti dall’Africa riguardo al trattamento a dazio zero. Si tratta di una misura importante con cui la Cina prende l’iniziativa di ampliare l’apertura unilaterale, ha dichiarato mercoledì il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian.

Mentre protezionismo e unilateralismo sono in aumento, e i continenti vicini al Medio Oriente sono colpiti dalle ricadute della situazione in quell’area, la Cina condivide opportunità e persegue lo sviluppo comune con l’Africa attraverso la politica dei dazi zero, contribuendo alla pace e allo sviluppo globali con una maggiore stabilità nei rapporti Cina-Africa, ha sottolineato il portavoce.

La Cina continuerà a firmare accordi di partenariato economico per lo sviluppo condiviso con i Paesi africani e, al tempo stesso, migliorerà i “canali verdi” per l’importazione in Cina di prodotti agricoli e alimentari africani, così da rafforzare ulteriormente la facilitazione del commercio Cina-Africa, ha affermato Lin.

Secondo quanto riportato martedì dalla Commissione per le Tariffe Doganali del Consiglio di Stato, la Cina concederà il trattamento a dazio zero, sotto forma di aliquote tariffarie preferenziali, ad altri 20 Paesi africani che hanno stabilito relazioni diplomatiche con la Cina e non sono classificati come Paesi meno sviluppati, dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2028. Ciò segue la concessione, da parte della Cina, del trattamento a dazio zero sul 100 per cento delle linee tariffarie, a partire dal 1° dicembre 2024, per 33 Paesi africani meno sviluppati con cui mantiene relazioni diplomatiche. Questo significa che, a partire da venerdì, il Paese estenderà il trattamento a dazio zero a tutti i Paesi africani che intrattengono relazioni diplomatiche con esso.

La misura segna il pieno innalzamento della politica dei dazi zero per l’Africa al suo livello più alto e arriva in un momento storico, mentre Cina e Africa celebrano il 70° anniversario delle loro relazioni diplomatiche, riflettendo la coerenza della politica africana della Cina, ha dichiarato Du Xiaohui, direttore generale del Dipartimento degli Affari Africani del ministero degli Esteri, definendo la misura un “biglietto da visita d’oro” della cooperazione bilaterale.

La nuova politica risponde alla difficoltà pratica che questi Paesi africani incontrano nel completare i negoziati nel breve periodo, mentre i negoziati tra le due parti proseguiranno, ha dichiarato mercoledì il ministero del Commercio cinese.

Rafforzamento istituzionale

Sempre mercoledì, l’autorità doganale cinese ha diffuso un’interpretazione dettagliata delle regole d’origine per le importazioni dai Paesi africani ammissibili nell’ambito della politica dei dazi zero, aggiungendo ciò che gli esperti hanno descritto come “chiarezza operativa” alla storica misura di apertura del mercato e contribuendo a tradurla nella pratica doganale.

Il chiarimento è arrivato dopo che martedì la Commissione per le Tariffe Doganali aveva definito la politica tariffaria e l’Amministrazione generale delle dogane aveva successivamente emanato le corrispondenti misure di gestione dell’origine.

L’interpretazione dell’Amministrazione generale delle dogane dettaglia il modo in cui le importazioni ammissibili possono qualificarsi per il trattamento preferenziale, coprendo la determinazione dell’origine, i certificati d’origine, la spedizione diretta e le procedure di dichiarazione doganale, secondo il comunicato ufficiale dell’autorità doganale.

Per gli esportatori e i commercianti africani, il chiarimento doganale è più di un documento tecnico, poiché offre alle imprese un percorso più chiaro per adattare produzione, logistica e piani di vendita al mercato cinese, ha dichiarato mercoledì al Global Times Song Wei, professoressa presso la Scuola di Relazioni Internazionali e Diplomazia della Università di Studi Stranieri di Pechino.

Sourakhata Tirera, imprenditore senegalese impegnato nel commercio Cina-Africa dal 2003, ha dichiarato al Global Times che sta cercando attivamente prodotti africani di qualità superiore da esportare in Cina, sperando di sfruttare la nuova politica dei dazi zero per ampliare le opportunità di business.

“La politica apre l’accesso al più grande mercato di consumo del mondo e offre alle imprese africane l’opportunità di passare dall’importazione all’esportazione”, ha detto Tirera, aggiungendo che potrebbe anche contribuire a promuovere lo sviluppo industriale e la creazione di posti di lavoro, se i governi africani sosterranno il settore privato nel cogliere questa grande opportunità.

La Greater Bay Area Importers and Exporters Association, una camera di commercio che copre le 11 città della regione meridionale cinese, intrattiene stretti legami commerciali con l’Africa. Il suo presidente Lam Lung-on ha dichiarato mercoledì al Global Times che “beni di consumo africani di qualità, come le aragoste namibiane e i granchi del fango tanzaniani, stanno entrando nel mercato dell’area a un ritmo più rapido”.

Citando l’agricoltura come esempio, Lam ha affermato che la politica dei dazi zero eliminerà lo svantaggio tariffario dei prodotti trasformati rispetto alle materie prime, incoraggiando in Africa la trasformazione primaria e profonda a livello locale, rafforzando al contempo i collegamenti di approvvigionamento e produzione in settori quali macchinari ed elettronica, tessile e minerali.

La Cina è rimasta il principale partner commerciale dell’Africa per 17 anni consecutivi. Nel primo trimestre del 2026, il commercio Cina-Africa ha raggiunto 646,56 miliardi di yuan, pari a 94,56 miliardi di dollari, con un aumento del 23,7 per cento su base annua, secondo i dati ufficiali.

I gruppi imprenditoriali africani hanno esortato le imprese a cogliere l’opportunità. In una dichiarazione pubblicata lunedì sul proprio sito web, la Kenya National Chamber of Commerce and Industry ha affermato che la politica cinese dei dazi zero offre prospettive di “crescita senza precedenti delle esportazioni”, con il suo presidente Erick Rutto che ha osservato come le opportunità per i prodotti kenioti potrebbero diventare “praticamente illimitate” se le imprese agiranno con decisione.

Responsabilità di un grande Paese

Song considera la politica dei dazi zero un passo strategico che potrebbe contribuire a spostare la cooperazione bilaterale oltre i singoli progetti, verso una collaborazione lungo l’intera catena industriale che sosterrà l’autonomia economica dell’Africa, con implicazioni che vanno oltre i legami bilaterali.

Funzionari africani hanno espresso aspettative simili. Secondo Xinhua, Abraham Korir Sing’Oei, segretario principale del Dipartimento di Stato per gli Affari Esteri del Kenya, ha descritto l’accordo a dazio zero, durante un simposio di alto livello tenutosi lunedì, come un quadro di riferimento fondamentale per rafforzare commercio e investimenti reciprocamente vantaggiosi, nonché come un modello per altri Paesi africani.

L’effettiva attuazione della politica sarebbe importante non solo per Kenya e Cina, ma anche come dimostrazione degli sforzi congiunti delle due parti per attuare i risultati del Forum sulla Cooperazione Cina-Africa del 2024 e sostenere le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, ha riferito il rapporto citando Regina Akoth Ombam, segretaria principale del Dipartimento di Stato per il Commercio del Kenya.

Negli ultimi anni, alcuni media occidentali hanno rappresentato il ruolo della Cina in Africa in una luce negativa, mettendo in guardia da un’eccessiva dipendenza dalle esportazioni di materie prime, descrivendo la relazione come “asimmetrica” e persino presentando i Paesi africani come “pedine” in una più ampia competizione geopolitica. Tuttavia, tali narrazioni volte a screditare la cooperazione Cina-Africa sono state sempre più respinte come prive di fondamento, man mano che l’impegno reciprocamente vantaggioso tra le parti avanza, hanno affermato gli analisti.

Mentre gli Stati Uniti restringono il proprio mercato e impongono restrizioni, la Cina sta aprendo il proprio mercato e creando un nuovo quadro commerciale preferenziale per le nazioni africane, ha affermato un’analisi di RT, indicando i fattori pragmatici alla base della cooperazione Cina-Africa, dalla ristrutturazione dei flussi commerciali e dalla standardizzazione delle regole di accesso al mercato fino alla costruzione di legami economici più profondi tra i partner africani e il mercato cinese.

La politica cinese dei dazi zero sta attirando maggiori risorse di sviluppo verso il continente africano, facendo avanzare concretamente l’integrazione regionale e rafforzando la sua capacità di sviluppo autonomo, dimostrando al tempo stesso l’impegno della Cina a condividere con il mondo i dividendi del proprio mercato e a sostenere lo sviluppo del Sud globale, ha osservato Song.

Il commercio Cina-Africa si è espanso di 27,5 volte negli ultimi due decenni, passando da 87,38 miliardi di yuan nel 2000 a 2,49 trilioni di yuan nel 2025, secondo i dati doganali, evidenziando il forte slancio e la crescente integrazione dei legami economici bilaterali.

Il ministero del Commercio cinese ha dichiarato nel suo comunicato di mercoledì che la decisione della Cina di prendere l’iniziativa nel ridurre i dazi dimostra la sua responsabilità come grande Paese e fa avanzare la Global Governance Initiative e la Global Development Initiative, in un contesto di crescente unilateralismo e protezionismo.

La cooperazione economica e commerciale Cina-Africa ha ripetutamente dimostrato di essere reciprocamente vantaggiosa e di produrre risultati vantaggiosi per tutti, hanno affermato gli esperti. Come ha scritto il media keniota Business Daily Africa, il messaggio proveniente dalla Cina è “chiaro e coerente”: “Siamo partner”, “rispettiamo la vostra sovranità” e non vi sono “condizioni politiche”.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog