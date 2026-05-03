Cina e Australia tengono a Pechino l’8° dialogo diplomatico e strategico

Il nuovo dialogo diplomatico e strategico tra Cina e Australia conferma la volontà delle due parti di mantenere aperti i canali di comunicazione, rafforzare la fiducia reciproca e stabilizzare i rapporti bilaterali in un contesto internazionale segnato da incertezza.

di Wang Qi e Zhang Yuying (Global Times) – 30 aprile 2026

Mercoledì, Cina e Australia hanno tenuto a Pechino l’ottavo dialogo diplomatico e strategico Cina-Australia. Un esperto cinese afferma che questo sviluppo indica che i due partner strategici globali stanno compiendo un ulteriore passo per mantenere lo slancio delle interazioni ad alto livello e promuovere uno sviluppo stabile delle relazioni bilaterali in un mondo attraversato da turbolenze e incertezze.

Il dialogo diplomatico e strategico, co-presieduto dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi e dalla ministra degli Esteri australiana Penny Wong, segna l’ottava edizione da quando il meccanismo è stato istituito nel 2013. Secondo le informazioni diffuse dal ministero degli Esteri cinese, il precedente settimo ciclo del dialogo diplomatico e strategico Cina-Australia era stato co-presieduto da Wang e Wong a Canberra nel marzo 2024.

Durante l’ottavo dialogo, Wang, anche membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha affermato che l’attuale scenario globale è caratterizzato dall’intreccio di cambiamenti e turbolenze, con fattori destabilizzanti e incerti saliti a un livello senza precedenti. La Cina è pronta a lavorare con l’Australia per dare attuazione all’importante consenso raggiunto dai due leader, rafforzare comunicazione e coordinamento, approfondire la cooperazione reciprocamente vantaggiosa, consolidare lo slancio positivo dei rapporti bilaterali e tradurre pienamente il partenariato strategico globale in risultati concreti, così da portare maggiore certezza alla regione e al mondo nel suo insieme, secondo un resoconto diffuso mercoledì dal ministero degli Esteri cinese.

Cina e Australia dovrebbero mantenere scambi ad alto livello, accrescere la fiducia strategica reciproca, ampliare gli ambiti di cooperazione e continuare ad aggiungere fattori positivi alle relazioni bilaterali, ha affermato Wang.

Egli ha inoltre illustrato la posizione della Cina sulla questione di Taiwan, sottolineando che a nessuno è consentito separare la regione di Taiwan dalla Cina e che la chiave per salvaguardare la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan consiste nell’opporsi risolutamente all’“indipendenza di Taiwan”.

Da parte sua, Wong ha dichiarato che l’Australia è impegnata nello sviluppo delle relazioni con la Cina ed è pronta a condurre una comunicazione franca, accrescere la comprensione reciproca, rafforzare la cooperazione e gestire adeguatamente le divergenze.

La parte australiana aderisce alla politica di una sola Cina, si oppone all’“indipendenza di Taiwan” e auspica che la questione di Taiwan possa essere risolta pacificamente, ha affermato Wong.

Le economie di Australia e Cina sono altamente complementari e una stretta cooperazione in vari settori, come economia e commercio, è nell’interesse comune di entrambe le parti, ha dichiarato la ministra degli Esteri australiana, secondo Xinhua.

Lo slancio degli impegni ad alto livello tra Pechino e Canberra è stato mantenuto. Prima del dialogo diplomatico e strategico con Wang Yi, mercoledì mattina Wong ha incontrato il vicepresidente cinese Han Zheng. All’inizio di questo mese, il primo ministro cinese Li Qiang e il primo ministro australiano Anthony Albanese avevano avuto una conversazione telefonica il 7 aprile, durante la quale il premier Li aveva affermato che la Cina è pronta a lavorare con l’Australia per espandere e migliorare il commercio bilaterale, sostenere le imprese dei due Paesi nello svolgimento di cooperazione basata sui principi di mercato e promuovere vantaggi reciproci e risultati vantaggiosi per entrambe le parti, secondo l’agenzia Xinhua.

Chen Hong, professore e direttore del Centro di Studi Australiani presso la East China Normal University, ha dichiarato al Global Times che il meccanismo del dialogo strategico non è un incontro cerimoniale una tantum; piuttosto, serve come disposizione istituzionale che funge da calibratore per le relazioni Cina-Australia.

Date le differenze tra i due Paesi nei sistemi politici, nei modelli di governance sociale e nelle tradizioni culturali, il meccanismo di comunicazione strategica continuo e prevedibile è utile per accrescere la fiducia reciproca e sostenere uno sviluppo solido e sano dei legami bilaterali, ha affermato Chen.

Andando oltre l’ambito bilaterale, Wang ha dichiarato che il mondo sta attraversando profondi cambiamenti mai visti in un secolo, con unilateralismo ed egemonismo in aumento. Ha osservato che Cina e Australia dovrebbero schierarsi congiuntamente dalla parte giusta della storia e dalla parte del multilateralismo, sostenere insieme il sistema globale del libero scambio e mantenere la stabilità e il regolare funzionamento delle catene industriali e di approvvigionamento, svolgere un ruolo costruttivo nella soluzione politica delle questioni calde e promuovere la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo, secondo il resoconto del ministero degli Esteri cinese.

Wong ha dichiarato che l’Australia sostiene la Cina nell’ospitare la Riunione dei leader economici dell’APEC, non esclude nessun Paese dalla cooperazione per lo sviluppo delle nazioni insulari ed è disposta a lavorare con la Cina per salvaguardare le regole internazionali e garantire la sicurezza energetica.

La visita di Wong in Cina segna la seconda tappa del suo tour nell’Asia nord-orientale. Dopo aver appena concluso il viaggio in Giappone, Wong si recherà poi in Corea del Sud, con la sicurezza energetica tra i temi principali della sua agenda. Cina, Giappone e Corea del Sud sono attori chiave nel commercio energetico regionale, nella capacità di raffinazione e nei sistemi delle catene di approvvigionamento.

Chen ha affermato che, in quanto grandi Paesi dell’Asia-Pacifico, il mantenimento di canali di comunicazione aperti tra Cina e Australia attraverso il dialogo strategico porterà benefici non solo ai rapporti bilaterali, ma anche alla stabilità di base della situazione regionale.

Considerando che l’Australia è un grande esportatore di risorse, energia e prodotti agricoli, mentre la Cina rappresenta un attore chiave nella manifattura globale, nei mercati dei consumi e nelle catene industriali di approvvigionamento, è nell’interesse di entrambi i Paesi salvaguardare il libero scambio e catene industriali e di approvvigionamento stabili; ciò risponde anche alle aspettative comuni della vasta maggioranza delle economie dell’Asia-Pacifico, ha osservato l’esperto.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog