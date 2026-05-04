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Iran: le nuove regole di gestione del Golfo Persico stabilite dalla direttiva della Guida

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Mag 4, 2026 #Iran

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica annuncia che la nuova gestione del Golfo Persico sarà fondata sulla direttiva storica della Guida, l’āyatollāh seyyed Mojtabā Khāmeneī, trasformando lo Stretto di Hormuz in leva di sicurezza, prosperità e sovranità regionale.

Tasnim News – 2 maggio 2026

TEHERAN (Tasnim) – La Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC, Pasdaran) ha annunciato che le nuove equazioni e regole che disciplinano la gestione del Golfo Persico sono state fondate sulla “direttiva storica” della Guida della Rivoluzione Islamica, l’āyatollāh seyyed Mojtabā Khāmeneī.

“Le equazioni e le regole della nuova gestione del Golfo Persico sono state formulate e saranno attuate sulla base dello storico comando della Guida della Rivoluzione Islamica”, ha dichiarato venerdì sera la Marina dei Pasdaran in un messaggio.

“Con il dominio e il controllo su quasi 2.000 chilometri di coste iraniane lungo il Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz, la Marina dei Pasdaran trasformerà questo specchio d’acqua in una fonte di sostentamento e di forza per il caro popolo dell’Iran e in una fonte di sicurezza e prosperità per la regione”, ha aggiunto.

Nel suo primo messaggio dopo l’elezione a nuova Guida della Rivoluzione Islamica, l’āyatollāh seyyed Mojtabā Khāmeneī ha annunciato il 12 marzo: “Ciò che il popolo iraniano vuole è la prosecuzione di una difesa efficace che faccia pentire il nemico. Inoltre, la leva della chiusura dello Stretto di Hormuz deve certamente continuare a essere impiegata. Sono stati condotti studi sull’apertura di altri fronti nei quali il nemico ha un’esperienza minima e nei quali sarebbe altamente vulnerabile. Qualora la guerra continui, l’attivazione di tali fronti sarà effettuata sulla base di determinati interessi”.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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