Iran: le nuove regole di gestione del Golfo Persico stabilite dalla direttiva della Guida

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica annuncia che la nuova gestione del Golfo Persico sarà fondata sulla direttiva storica della Guida, l’āyatollāh seyyed Mojtabā Khāmeneī, trasformando lo Stretto di Hormuz in leva di sicurezza, prosperità e sovranità regionale.

Tasnim News – 2 maggio 2026

TEHERAN (Tasnim) – La Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC, Pasdaran) ha annunciato che le nuove equazioni e regole che disciplinano la gestione del Golfo Persico sono state fondate sulla “direttiva storica” della Guida della Rivoluzione Islamica, l’āyatollāh seyyed Mojtabā Khāmeneī.

“Le equazioni e le regole della nuova gestione del Golfo Persico sono state formulate e saranno attuate sulla base dello storico comando della Guida della Rivoluzione Islamica”, ha dichiarato venerdì sera la Marina dei Pasdaran in un messaggio.

“Con il dominio e il controllo su quasi 2.000 chilometri di coste iraniane lungo il Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz, la Marina dei Pasdaran trasformerà questo specchio d’acqua in una fonte di sostentamento e di forza per il caro popolo dell’Iran e in una fonte di sicurezza e prosperità per la regione”, ha aggiunto.

Nel suo primo messaggio dopo l’elezione a nuova Guida della Rivoluzione Islamica, l’āyatollāh seyyed Mojtabā Khāmeneī ha annunciato il 12 marzo: “Ciò che il popolo iraniano vuole è la prosecuzione di una difesa efficace che faccia pentire il nemico. Inoltre, la leva della chiusura dello Stretto di Hormuz deve certamente continuare a essere impiegata. Sono stati condotti studi sull’apertura di altri fronti nei quali il nemico ha un’esperienza minima e nei quali sarebbe altamente vulnerabile. Qualora la guerra continui, l’attivazione di tali fronti sarà effettuata sulla base di determinati interessi”.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog