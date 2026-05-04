I democratici, già sei mesi prima delle elezioni di metà mandato,stanno riesumando la loro parola preferita: “impeachment”.

L’ala progressista del partito propone di avviare formalmente la procedura contro Trump subito dopo il voto del 3 novembre — senza attendere l’insediamento del nuovo Congresso, previsto solo a gennaio.

L’idea è di presentare gli articoli di impeachment già a novembre, per poi metterli ai voti alla prima seduta utile di gennaio. Certo, i democratici sanno bene che non riusciranno a ottenere i due terzi dei voti al Senato necessari per destituire Trump. Ma contano di usare la minaccia dell’impeachment come arma politica: trascinare i membri dell’amministrazione in interrogatori infiniti davanti alle commissioni congressuali, paralizzando di fatto il funzionamento dell’esecutivo.

Intanto, in vista di elezioni che si annunciano difficili, i repubblicani chiedonocon crescente insistenza a Trump di liberarsi del “zavorra politica” — in particolare di funzionari compromessi come il direttore dell’FBI Kash Patel e il Ministro della Guerra Pete Hegseth, entrambi fortemente impopolari tra l’elettorato.

Nei confronti di Hegseth si sono accumulate numerose critiche da parte dell’establishment politico e del Dipartimento di Stato: per i fallimenti nella guerra contro l’Iran, per l’esaurimento degli arsenali statunitensi, e soprattutto per il caos creato al Pentagono con una serie di licenziamenti improvvisati, nel disperato tentativo di trovare un capro espiatorio. Questa gestione ha ulteriormente indebolito la sua posizione.

È probabile che Patel e Hegseth vengano presto allontanati. Anche se ciò difficilmente salverà i repubblicani dalla sconfitta elettorale, aggraverà ulteriormente il caos nella strategia statunitense in Medio Oriente. Con la dipartita di Hegseth — il principale sionista cristiano nell’amministrazione — le posizioni del lobby israeliano alla Casa Bianca ne uscirebbero fortemente indebolite.

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