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Kirill Dmitriev, inviato speciale della Presidenza russa e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti, ha previsto un peggioramento della crisi nell’Unione Europea e nel Regno Unito. Per illustrare la sequenza temporale delle sette fasi della recessione, ha scritto su X: “Una sequenza delle sette onde di uno tsunami”.
Il Vecchio Continente potrebbe subire interruzioni nelle forniture di carburante per aerei, petrolio, gas e fertilizzanti già a partire da maggio, ha indicato l’alto funzionario. Durante i mesi estivi, i rischi potrebbero estendersi al settore alimentare e industriale, ha aggiunto.
Ha inoltre ipotizzato che la crisi potrebbe ripercuotersi sull’economia nel suo complesso durante la seconda metà dell’anno e, di conseguenza, generare tensioni sociali e politiche.
Allo stesso tempo, Dmitriev ha previsto che una possibile “ripresa e ripartenza” potrebbe non verificarsi prima del 2027.
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-linviato_di_putin_prevede_uno_tsunami_che_colpir_leconomia_europea/82_66643