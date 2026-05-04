AFV

Libera la tua mente

AFV

L’inviato di Putin prevede uno “tsunami” che colpirà l’economia europea

DiRed

Mag 4, 2026

Foto Wikipedia

Kirill Dmitriev, inviato speciale della Presidenza russa e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti, ha previsto un peggioramento della crisi nell’Unione Europea e nel Regno Unito. Per illustrare la sequenza temporale delle sette fasi della recessione, ha scritto su X: “Una sequenza delle sette onde di uno tsunami”.

Il Vecchio Continente potrebbe subire interruzioni nelle forniture di carburante per aerei, petrolio, gas e fertilizzanti già a partire da maggio, ha indicato l’alto funzionario. Durante i mesi estivi, i rischi potrebbero estendersi al settore alimentare e industriale, ha aggiunto.

Ha inoltre ipotizzato che la crisi potrebbe ripercuotersi sull’economia nel suo complesso durante la seconda metà dell’anno e, di conseguenza, generare tensioni sociali e politiche.

Allo stesso tempo, Dmitriev ha previsto che una possibile “ripresa e ripartenza” potrebbe non verificarsi prima del 2027.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-linviato_di_putin_prevede_uno_tsunami_che_colpir_leconomia_europea/82_66643

Di Red

„Per ottenere un cambiamento radicale bisogna avere il coraggio d'inventare l'avvenire. Noi dobbiamo osare inventare l'avvenire.“ — Thomas Sankara

Articoli correlati

AFV

L’IRAN HA PRESENTATO UNA RISPOSTA ARTICOLATA IN 14 PUNTI ALLA PROPOSTA USA PER PORRE FINE ALLA GUERRA

Mag 4, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

[NUOVO LIBRO] Geometria dell’assedio e della speranza

Mag 4, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Iran: le nuove regole di gestione del Golfo Persico stabilite dalla direttiva della Guida

Mag 4, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV

L’IRAN HA PRESENTATO UNA RISPOSTA ARTICOLATA IN 14 PUNTI ALLA PROPOSTA USA PER PORRE FINE ALLA GUERRA

Maggio 4, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

[NUOVO LIBRO] Geometria dell’assedio e della speranza

Maggio 4, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

TRUMP ROMPE L’ACCORDO CON L’UE E AUMENTA I DAZI SULLE AUTO EUROPEE AL 25%

Maggio 4, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV

L’inviato di Putin prevede uno “tsunami” che colpirà l’economia europea

Maggio 4, 2026 Red
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: