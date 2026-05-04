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L’IRAN HA PRESENTATO UNA RISPOSTA ARTICOLATA IN 14 PUNTI ALLA PROPOSTA USA PER PORRE FINE ALLA GUERRA

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Mag 4, 2026 #Iran, #USA

Teheran chiede a Trump la cessazione delle ostilità, garanzie di non aggressione e il pagamento di risarcimenti.

«L’Iran insiste sulla necessità di risolvere le questioni fondamentali entro 30 giorni, rifiutando la proposta americana di un cessate il fuoco di due mesi, e pone l’accento sulla “conclusione definitiva della guerra” anziché su una semplice proroga del cessate il fuoco.

Il piano iraniano comprende: 
garanzie di non aggressione
ritiro delle forze militari statunitensi dalle zone di confine
fine del blocco navale
sblocco degli asset iraniani congelati
pagamento di risarcimenti
abolizione delle sanzioni
cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusa la Siria e il Libano

Il documento include anche proposte concrete per un meccanismo di regolamentazione della situazione nello stretto di Hormuz».

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

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