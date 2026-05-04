L’IRAN HA PRESENTATO UNA RISPOSTA ARTICOLATA IN 14 PUNTI ALLA PROPOSTA USA PER PORRE FINE ALLA GUERRA

Teheran chiede a Trump la cessazione delle ostilità, garanzie di non aggressione e il pagamento di risarcimenti.
«L’Iran insiste sulla necessità di risolvere le questioni fondamentali entro 30 giorni, rifiutando la proposta americana di un cessate il fuoco di due mesi, e pone l’accento sulla “conclusione definitiva della guerra” anziché su una semplice proroga del cessate il fuoco.
Il piano iraniano comprende:
– garanzie di non aggressione,
– ritiro delle forze militari statunitensi dalle zone di confine,
– fine del blocco navale,
– sblocco degli asset iraniani congelati,
– pagamento di risarcimenti,
– abolizione delle sanzioni,
– cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusa la Siria e il Libano.
Il documento include anche proposte concrete per un meccanismo di regolamentazione della situazione nello stretto di Hormuz».
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