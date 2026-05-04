[NUOVO LIBRO] Geometria dell’assedio e della speranza

Titolo: Geometria dell’assedio e della speranza – Genealogia della resistenza venezuelana (1819-2025) Autori: Juan Eduardo Romero Jiménez; traduzione di Giulio Chinappi Editore: Anteo Edizioni Anno di pubblicazione: 2026 Formati: cartaceo Pagine: 120

Sinossi

Geometria dell’assedio e della speranza è un viaggio nella Storia Insorgente venezuelana e latinoamericana, dalle giornate fondative di Angostura fino alle sfide geopolitiche del XXI secolo. Juan Eduardo Romero Jiménez ricostruisce, con taglio militante e rigore storico, la continuità di un conflitto che attraversa due secoli: da un lato il progetto bolivariano dell’indipendenza, dell’unità e dell’equilibrio multipolare; dall’altro la frammentazione oligarchica, l’ingerenza straniera e la permanente offensiva imperiale. Attraverso una lettura che intreccia geopolitica e storia, il libro mostra come la resistenza venezuelana non sia un fenomeno congiunturale, ma l’espressione di una genealogia profonda, capace di riemergere in momenti diversi della storia continentale: in Bolívar, in Sandino, in Fidel Castro, in Hugo Chávez, e oggi nella difesa della sovranità della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Più che un semplice saggio, questo volume è una chiave di lettura per comprendere il presente: il blocco economico, la guerra cognitiva, la minaccia navale, la contesa sulle risorse strategiche e il ruolo del Venezuela nel mondo multipolare. Un libro necessario per chi voglia leggere il nostro tempo non dal punto di vista dell’egemonia, ma da quello dei popoli che resistono.

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Autori

Laureato in Scienze dell’educazione presso l’Universidad del Zulia e docente in quell’ateneo dal 1994, Juan Eduardo Romero Jiménez vanta un’ampia formazione accademica in istituzioni nazionali e internazionali: diploma in Studi avanzati in Governabilità e Management politico (UCAB–George Washington University) e in Storia sociale e politica dell’America Latina (Universidad Internacional de Andalucía), nonché un dottorato in Storia dell’America Latina contemporanea presso la stessa istituzione accademica spagnola, tra gli altri titoli. È stato editorialista in diversi media cartacei e digitali (tra cui Panorama e Globovisión). Attualmente è coordinatore della Rete di storia, memoria e patrimonio, afferente al Centro studi Simón Bolívar e al Centro nazionale di studi storici, e deputato eletto per lo Stato di Zulia all’Assemblea nazionale. È autore di vari libri, fra cui si segnalano: Poder mediático en Venezuela (2010), La Venezuela de Hugo Chávez. Elecciones y democracia (2011) e La historia subversiva de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Antecedentes de las democracias revolucionarias del siglo XXI (2015). Nel 2010 ha ricevuto il Premio di giornalismo alternativo Aquiles Nazoa.

Giulio Chinappi (Gaeta, 1989) si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università “La Sapienza” di Roma, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles e in Scienze dell’Educazione presso la University of the People (California). Si occupa di politica internazionale e geopolitica, con particolare attenzione all’Asia, avendo pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web e riviste di settore. Dal 2012, vive e lavora in Vietnam, Paese sul quale ha pubblicato due libri: Educazione e socializzazione dei bambini in Vietnam (2018) e Storia delle religioni in Vietnam (2019). Ha inoltre partecipato come coautore ai testi Contrasto al Covid-19: la risposta cinese (Anteo Edizioni, 2020), Pandemia nel capitalismo del XXI secolo (PM Edizioni, 2020) e Kim Jong Un – Ideologia, politica ed economia nella Corea Popolare (Anteo Edizioni, 2020). La sua ultima pubblicazione è Kim Il Sung: la via coreana al socialismo (Anteo Edizioni, 2024).

Altri libri

Le vite e le imprese rivoluzionarie dei grandi Compagni Kim Il Sung e Kim Jong Il risplenderanno per sempre (2026)

La quinta legge generale della dialettica (in un universo a groviera) (2026)

L’ombra digitale – Neofascismo, postfascismo e ciberfascismo (2026)

Marx e il materialismo dialettico (2025)

Una rivoluzione può essere figlia solo della cultura e delle idee (2025)

Aspetti della storia e della cultura del Myanmar (2025)

Sul compagno Stalin (2025)

Dentro il golpe di aprile (2024)

Kim Il Sung: la via coreana al socialismo (2024)

Teoria e pratica del socialismo in Vietnam (2023)

Cuba e il mondo tra libertà e schiavitù (2022)

Libro Rosso – Documenti fondamentali del PSUV (2022)

Discorsi e interviste del rivoluzionario burkinabé (Vol. 2) (2021)

Discorsi e interviste del rivoluzionario burkinabé (Vol. 1) (2021)

L’epopea del Libertador e il sogno della Patria Grande (2021)

Kim Jong Un – Ideologia, politica ed economia nella Corea Popolare (2020)

Pandemia nel capitalismo del XXI secolo (2020)

Contrasto al Covid-19: la risposta cinese (2020)

Storia delle religioni in Vietnam (2019)

Educazione e socializzazione dei bambini in Vietnam (2018)

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Giulio Chinappi – World Politics Blog