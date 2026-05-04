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TRUMP ROMPE L’ACCORDO CON L’UE E AUMENTA I DAZI SULLE AUTO EUROPEE AL 25%

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Mag 4, 2026 #dazzi, #Trump, #UE



Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di rompere parte dell’accordo tariffario con l’Unione Europea, concluso l’estate scorsa in Scozia.Dalla prossima settimana, i dazi sulle autovetture e sui camion importati dall’UE saliranno dal 15% al 25%.

Il motivo addotto èil ritardo di Bruxelles nella ratifica dell’accordo. La decisione è stata annunciata a tarda sera venerdì, quando nella maggior parte dell’Europa era giorno festivo.

I produttori automobilistici europei, che avevano appena iniziato ad abituarsi a una relativa stabilità, ora si preparano a un nuovo shock, scrive The Guardian.

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