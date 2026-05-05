THE GUARDIAN ACCUSA LA NATO DI CERCARE DI DIFFONDERE NARRAZIONI A PROPRIO VANTAGGIO ATTRAVERSO L’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA





Il quotidiano scrive che, a tal fine, l’Alleanza organizza incontri riservati con sceneggiatori, registi e produttori cinematografici e televisivi in Europa e negli Stati Uniti, nella speranza di raggiungere un vasto pubblico e veicolare la propria propaganda.





«L’Alleanza ha già tenuto tre incontri con rappresentanti dell’industria — a Los Angeles, Bruxelles e Parigi — e intende proseguire questa “serie di colloqui riservati” il prossimo mese a Londra, dove è previsto un incontro con membri della Writers’ Guild of Great Britain, l’associazione professionale degli autori britannici.



L’incontro programmato a Londra ha suscitato preoccupazione tra alcuni invitati, che hanno interpretato l’invito come una richiesta di “contribuire alla propaganda della NATO”».

«Mi è sembrato del tutto inappropriato e strano presentare questa cosa come un’opportunità positiva. Molte persone, me compreso, hanno amici e parenti in Paesi non appartenenti alla NATO che hanno sofferto a causa delle guerre in cui l’Alleanza è stata coinvolta», – ha dichiarato.