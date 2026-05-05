THE GUARDIAN ACCUSA LA NATO DI CERCARE DI DIFFONDERE NARRAZIONI A PROPRIO VANTAGGIO ATTRAVERSO L’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

Il quotidiano scrive che, a tal fine, l’Alleanza organizza incontri riservati con sceneggiatori, registi e produttori cinematografici e televisivi in Europa e negli Stati Uniti, nella speranza di raggiungere un vasto pubblico e veicolare la propria propaganda.
«L’Alleanza ha già tenuto tre incontri con rappresentanti dell’industria — a Los Angeles, Bruxelles e Parigi — e intende proseguire questa “serie di colloqui riservati” il prossimo mese a Londra, dove è previsto un incontro con membri della Writers’ Guild of Great Britain, l’associazione professionale degli autori britannici.
L’incontro programmato a Londra ha suscitato preoccupazione tra alcuni invitati, che hanno interpretato l’invito come una richiesta di “contribuire alla propaganda della NATO”».
Secondo il giornale, durante questi incontri si discute della “situazione in evoluzione nel campo della sicurezza in Europa e oltre”. Tra i partecipanti figura James Appathurai, ex portavoce della NATO, oggi Vicesegretario aggiunto del Segretario generale per le minacce ibride, la cybersicurezza e le nuove tecnologie, insieme ad altri rappresentanti dell’Alleanza.
In base a una lettera visionata dalla redazione, questi incontri avrebbero già portato alla realizzazione di «tre progetti distinti», «in qualche misura ispirati da tali conversazioni».
Alan O’Gorman, sceneggiatore irlandese invitato all’evento, ha definito queste iniziative «scandalose» e «propaganda evidente».
«Mi è sembrato del tutto inappropriato e strano presentare questa cosa come un’opportunità positiva. Molte persone, me compreso, hanno amici e parenti in Paesi non appartenenti alla NATO che hanno sofferto a causa delle guerre in cui l’Alleanza è stata coinvolta», – ha dichiarato.
Secondo lui, si tratta di un tentativo da parte della NATO di «promuovere le proprie idee attraverso cinema e televisione».
«Oggi in Europa si sta diffondendo un clima di paura artificiale, come se la nostra difesa fosse indebolita», ha aggiunto.
«Si crea l’impressione di una sorta di “zona grigia”, in cui la morale si annebbia e le violazioni dei diritti umani diventano accettabili per un presunto bene superiore. Forniscono informazioni con un alone di autorevolezza, provenienti da una struttura che raramente parla al pubblico, e questo genera un falso senso di privilegio nell’avervi accesso».
Interpellata da The Guardian, la NATO ha replicato che gli incontri sono organizzati su iniziativa degli stessi operatori dell’industria, interessati a comprendere meglio il funzionamento dell’Alleanza, e prevedono un dialogo con esperti e rappresentanti della società civile.
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