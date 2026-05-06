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Ghedi: la base italiana dentro la strategia nucleare USA-NATO

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Mag 6, 2026 #Bombe nucleari, #Italia, #NATO, #USA

Dopo Aviano, il nuovo capitolo della serie sulle basi militari e sulla sovranità italiana arriva a Ghedi. Qui il tema diventa ancora più delicato: una base formalmente italiana può essere comunque inserita dentro la strategia nucleare della NATO e degli Stati Uniti?

In questo video analizziamo il caso di Ghedi, il rapporto con il nuclear sharing atlantico, la transizione dai Tornado agli F-35A e la questione centrale che attraversa tutta questa serie: quando il territorio italiano entra in una strategia militare e nucleare definita dentro l’architettura atlantica, quanto resta della sovranità reale del nostro Paese?

Dopo Camp Darby, Niscemi e Aviano, un nuovo tassello per capire la differenza tra etichetta formale, funzione concreta e rapporti di forza.

GUARDA IL VIDEO SU AVIANO

GUARDA IL VIDEO SU NISCEMI

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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