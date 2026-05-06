L’IRAN LANCIA UN MASSICCIO ATTACCO CONTRO GLI EMIRATI ARABI UNITI: RAZZI COLPISCONO RAFFINERIE, PORTI E NAVI, E IL PREZZO DEL PETROLIO SCHIZZA ALLE STELLE.
▪️ Allarme aereo ad Abu Dhabi e Dubai è scattato quattro volte in un’ora. Un incendio di grandi proporzioni è divampato nella raffineria della zona industriale di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, hanno comunicato le autorità locali.
▪️ L’episodio è avvenuto dopo un attacco coordinato con droni e missili iraniani.
▪️ Petroliere sono state colpite lungo le coste degli Emirati Arabi.
▪️ Il petrolio Brent ha superato i 115 dollari al barile subito dopo la notizia dell’attacco.
▪️ I voli negli aeroporti di Dubai e Sharjah sono stati sospesi a causa degli attacchi.
Telegram | X | Web | RETE Info Defense
L’IRAN LANCIA UN MASSICCIO ATTACCO CONTRO GLI EMIRATI ARABI UNITI: RAZZI COLPISCONO RAFFINERIE, PORTI E NAVI, E IL PREZZO DEL PETROLIO SCHIZZA ALLE STELLE.