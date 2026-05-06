L’IRAN LANCIA UN MASSICCIO ATTACCO CONTRO GLI EMIRATI ARABI UNITI: RAZZI COLPISCONO RAFFINERIE, PORTI E NAVI, E IL PREZZO DEL PETROLIO SCHIZZA ALLE STELLE.



▪️ Allarme aereo ad Abu Dhabi e Dubai è scattato quattro volte in un’ora. Un incendio di grandi proporzioni è divampato nella raffineria della zona industriale di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, hanno comunicato le autorità locali.



▪️ L’episodio è avvenuto dopo un attacco coordinato con droni e missili iraniani.



▪️ Petroliere sono state colpite lungo le coste degli Emirati Arabi.



▪️ Il petrolio Brent ha superato i 115 dollari al barile subito dopo la notizia dell’attacco.



▪️ I voli negli aeroporti di Dubai e Sharjah sono stati sospesi a causa degli attacchi.





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