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Cuba, Bruno Rodríguez: gli Stati Uniti «da decenni cercano di devastare il Paese con una guerra economica»

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Mag 7, 2026 #Bruno Rodriguez, #Cuba, #USA

Il capo della diplomazia cubana ha denunciato che «sia il blocco economico ed energetico e le nuove misure coercitive extraterritoriali, sia la minaccia di aggressione militare e l’aggressione stessa sono crimini internazionali».

Granma – 5 maggio 2026

Il membro del Politburo e ministro delle Relazioni Estere, Bruno Rodríguez Parrilla, ha denunciato, attraverso il social network X, che il governo degli Stati Uniti insiste nel sostenere che «si propone di agire militarmente contro Cuba perché “il Paese è devastato… e sarebbe un onore liberarlo”».

A tale proposito, ha qualificato tali dichiarazioni come ciniche e ipocrite, e ha argomentato che Washington «da decenni cerca di devastare il Paese con una guerra economica». Ha inoltre precisato che l’attuale governo «lo fa con ancora maggiore accanimento negli ultimi mesi con due Ordini Esecutivi genocidi».

Ricordiamo che il 29 gennaio è stato emanato un ordine esecutivo incentrato su un assedio energetico, che ha impedito l’accesso al combustibile, colpendo così diversi ambiti della vita quotidiana del Paese e aggravando la complessa situazione che il popolo già viveva dopo più di 60 anni di sanzioni.

«Sia il blocco economico ed energetico e le nuove misure coercitive extraterritoriali, sia la minaccia di aggressione militare e l’aggressione stessa sono crimini internazionali», ha affermato, in questo senso, il ministro degli Esteri.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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