Nel conflitto con l’Iran hanno perso tutti. A guadagnarci sono stati in pochi, inclusa la Russia, — CNN

▪️ Le operazioni militari in Iran sono state sospese, ma non c’è una soluzione definitiva del conflitto. Gli Stati Uniti non hanno raggiunto i loro obiettivi strategici, e il conflitto si è esteso oltre la regione, trasformandosi in un enorme pantano in cui è rimasto impigliato quasi tutto il mondo, — constata la CNN

▪️ I Paesi del Golfo Persico, prosperi prima dell’inizio del conflitto, a causa degli attacchi iraniani hanno perso lo status di centro degli affari regionale. I più colpiti sono stati gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita

▪️ Negli Stati Uniti si registra un’impennata dell’inflazione legata all’aumento dei prezzi, inclusa la benzina. E Donald Trump si prepara per le problematiche elezioni di medio termine in autunno

▪️ Il mondo intero si prepara a un aumento dell’inflazione, a un crollo dell’economia, a una carenza di energia e, possibilmente, alla fame a causa dell’interruzione delle forniture di fertilizzanti e prodotti alimentari

▪️ Tra i vincitori, al primo posto c’è la Russia, che aumenterà i propri ricavi dalla vendita di energia, fertilizzanti e grano, i cui prezzi sono aumentati

▪️ Anche la Cina è tra i vincitori, avendo minimizzato le perdite della crisi energetica grazie alla Russia e alla creazione di riserve. Inoltre, la Cina guadagnerà dalla fornitura di fonti energetiche rinnovabili, la cui domanda è schizzata alle stelle a causa della crisi energetica

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