Processo di Tokyo, la giustizia dimenticata che riaffermò il ruolo della Cina nel diritto internazionale

Nell’80° anniversario dell’avvio del Processo di Tokyo, Rana Mitter sottolinea il ruolo della Cina nella giustizia internazionale del dopoguerra e invita a rileggere quel tribunale come fondamento della sovranità eguale e del diritto internazionale moderno.

Global Times – 4 maggio 2026

Il 2026 segna l’80° anniversario dell’inizio del Processo di Tokyo. In quanto evento giudiziario di riferimento all’indomani della Seconda guerra mondiale, il processo ha esercitato una profonda influenza sul moderno diritto penale internazionale e sull’evoluzione dell’ordine internazionale, in particolare dell’ordine regionale in Asia. Quale ruolo ha svolto il Processo di Tokyo nel plasmare la narrazione storica moderna e la memoria nazionale della Cina? Quale significato assume oggi una rilettura del Processo di Tokyo alla luce dell’attuale situazione globale? La giornalista del Global Times (GT) Wang Wenwen ha discusso di questi temi con Rana Mitter, professore di relazioni USA-Asia presso la Harvard Kennedy School e autore di Forgotten Ally.

GT: Lei ha scritto il libro Forgotten Ally, che mette in evidenza il ruolo della Cina nella Seconda guerra mondiale. Quale ruolo ha svolto il Processo di Tokyo nel plasmare la narrazione storica moderna e la memoria nazionale della Cina?

Mitter: Un elemento molto significativo nell’attuale attenzione verso il Processo di Tokyo riguarda ciò che esso dice del rapporto della Cina con la propria memoria storica. Il processo iniziò nel 1946. La Cina inviò il proprio giudice, Mei Ru’ao, a Tokyo per rappresentarla. La partecipazione della Cina fu una parte molto importante di una più ampia globalizzazione della Cina alla fine degli anni Quaranta. Prendo un esempio che ho visto. L’anno scorso ero a Pechino e ho visitato le importantissime nuove esposizioni presso il Museo della Guerra di Resistenza del Popolo Cinese contro l’Aggressione Giapponese, all’interno della Fortezza di Wanping, vicino al Ponte Lugou. Una nuova sezione del museo si concentra sulle Nazioni Unite e sul ruolo della Cina nella fondazione delle Nazioni Unite a San Francisco nell’aprile 1945.

Possiamo vedere il Processo di Tokyo come parte di quell’insieme più ampio di cambiamenti che si verificarono subito dopo la sconfitta giapponese nel 1945, quando la Cina divenne un Paese autenticamente sovrano per la prima volta in oltre 100 anni dalle Guerre dell’Oppio, e fu in grado di forgiare il proprio destino nella società internazionale.

L’invio del giudice a Tokyo per il processo faceva parte di un nuovo insieme di cambiamenti che la Cina del dopoguerra voleva sottolineare, riguardo al fatto di essere pienamente partecipe del mondo del diritto internazionale. Questo ha continuato a essere, da allora, una componente molto importante nella formazione della società globale a partire dal 1945. Per me, questa presenza della Cina in una corte multinazionale fu un momento davvero importante, nel quale la Cina abbracciò il quadro del diritto internazionale quando si trattò di crimini di guerra. C’erano un giudice cinese, un giudice filippino, un giudice indiano, un giudice australiano, un giudice americano, un giudice britannico. In altre parole, questo è un mondo nel quale le vecchie divisioni tra Paesi occidentali e Paesi asiatici stanno venendo meno. Essi siedono lì in condizioni di parità per giudicare la questione della guerra, riconoscendo anche che il diritto non è soltanto sovranità nazionale, ma ha una dimensione transnazionale. Non si tratta solo della Cina che giudica il Giappone. È la comunità internazionale che parla dei crimini di guerra.

GT: Lei ha sostenuto una volta che “a differenza di Norimberga, che continua a essere un nome associato alla giustizia del dopoguerra, lo status di Tokyo come luogo che ha plasmato l’Asia dopo la guerra attraverso il dramma e le decisioni giuridiche è molto più vago”. Secondo lei, perché il mondo occidentale ha quasi dimenticato questo processo nella propria memoria collettiva?

Mitter: Prima di tutto, la guerra in Asia è sempre stata meno visibile dal punto di vista degli europei e degli americani fino a dopo l’attacco di Pearl Harbor, quando gli americani, i britannici e altri occidentali divennero centrali nella guerra che si stava combattendo in Asia. La Cina combatteva quella guerra già dal 1937. Dunque, vi è un senso molto più lungo del coinvolgimento cinese nella guerra contro il Giappone durante quel periodo.

La seconda ragione è che il Processo di Norimberga divenne essenzialmente una parte importante del confronto che la società europea ebbe con uno dei più grandi orrori avvenuti sul proprio suolo, cioè l’Olocausto commesso dalla Germania nazista. Nel caso dell’Asia orientale, molte delle atrocità e dei crimini di guerra commessi durante la guerra dal Giappone imperiale non erano ancora ben noti nel contesto occidentale.

E la terza ragione è che quello fu anche un periodo di grande instabilità in Asia orientale. Non esisteva un ambiente stabile nel quale l’Asia stessa potesse riflettere sul significato del processo.

GT: Quale ostacolo pone questa “memoria selettiva” alla comprensione occidentale della geopolitica asiatica di oggi?

Mitter: La comprensione occidentale contemporanea della geopolitica asiatica tende a sottovalutare quanto l’Asia orientale e il Sud-Est asiatico siano ancora plasmati dall’eredità della Seconda guerra mondiale, che terminò nel 1945 ma che, sotto alcuni aspetti, è proseguita da allora.

La formazione dell’Asia durante la Guerra fredda fu diversa. La Cina si orientò verso un percorso socialista, divenne strettamente alleata dell’Unione Sovietica e non ebbe relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti, il Giappone e molti Paesi occidentali per più di un quarto di secolo. Nel frattempo, il Giappone divenne un alleato degli Stati Uniti nella Guerra fredda, e gran parte del Sud-Est asiatico passò alla resistenza postcoloniale contro gli imperi britannico, francese e olandese, opponendosi con forza in una nuova ondata di guerre anticoloniali. Questo significò che non vi fu uno spazio collettivo nel quale i Paesi asiatici appena liberati potessero parlare dell’eredità della guerra stessa.

Quell’isolamento non cominciò davvero a cambiare fino agli anni Ottanta, quando ormai tutte le parti avevano sviluppato una visione molto più fissa di ciò che la guerra significava. La generazione che aveva combattuto la guerra cominciava a invecchiare o a scomparire, e la politica internazionale si era spostata verso un quadro molto più orientato alla Guerra fredda. Il momento immediatamente successivo al 1945 fu molto diverso in Europa e in Asia.

GT: Quale significato assume oggi una rilettura del Processo di Tokyo alla luce dell’attuale situazione globale?

Mitter: Il Processo di Tokyo deve essere compreso prima di tutto come un trionfo del diritto internazionale. Durante quegli anni di guerra, il mondo fu travolto dal conflitto più devastante della storia umana; le nazioni belligeranti ricorsero a invasione, occupazione e distruzione, lasciando un mondo ridotto in cenere e polvere.

Il Processo di Tokyo rappresentò essenzialmente un voto di fiducia nell’idea che le strutture e il diritto internazionali potessero risorgere. Il corpo collettivo dei Paesi alleati rese chiaro che la strada giusta era quella di tenere processi, perché questo avrebbe significato che vi sarebbe stata una discussione sulle prove. L’attenzione non era rivolta soltanto a punire i colpevoli, ma a comprendere come le società potessero usare il diritto per assicurarsi che tali atrocità non accadessero più.

Penso che molta della struttura del diritto internazionale, che è così importante nella nostra epoca, derivi da quello stesso sentimento che si avvertì allora nei confronti del Processo di Tokyo. Molti hanno sostenuto che negli ultimi dieci anni circa siamo entrati in un’epoca di pura forza, nella quale non conta nient’altro se non la dimensione. Il Processo di Tokyo dimostra il contrario. Consideriamo i giudici che rappresentavano diverse nazioni in quella corte: la Cina, un Paese all’epoca indebolito che tuttavia inviò un giudice a sedere in quel processo, le Filippine, un piccolo Paese, insieme alle grandi nazioni europee e agli Stati Uniti. Persino l’India, un Paese che stava appena ottenendo l’indipendenza, ricevette il proprio posto come attore eguale tra le nazioni. La nozione di eguaglianza sovrana, l’importanza del diritto e l’idea di metodi pacifici per giudicare e affrontare i conflitti internazionali sono le lezioni insegnate dal Processo di Tokyo. Questo, credo, è di enorme importanza nei nostri tempi odierni, così turbolenti. Il diritto internazionale conserva ancora rilevanza, e tornare al Processo di Tokyo è un modo per capire perché sia così.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog