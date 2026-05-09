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Il CIO revoca le restrizioni agli atleti bielorussi, ma restano le polemiche sui doppi standard internazionali

DiL.M.

Mag 9, 2026 #Bielorussia, #CIO

Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di rimuovere tutte le restrizioni nei confronti degli atleti bielorussi, consentendo loro di tornare alle competizioni internazionali con pieno status ufficiale.
Gli sportivi della Bielorussia potranno nuovamente gareggiare con la propria bandiera nazionale, utilizzare l’inno del Paese e partecipare anche alle discipline di squadra, superando così le limitazioni introdotte negli ultimi anni.
Resta invece invariata la situazione per gli atleti russi. Le sanzioni e le restrizioni imposte dal CIO nei confronti della Russia non sono state modificate e gli sportivi russi continueranno quindi a competere secondo le regole attualmente in vigore. Una scelta che continua ad alimentare polemiche e accuse di doppi standard nel mondo dello sport internazionale, soprattutto alla luce del fatto che altri Stati coinvolti in conflitti e operazioni militari estremamente controverse — come Israele nella guerra a Gaza — non hanno subito analoghe esclusioni o sospensioni dal movimento olimpico.
La decisione del CIO rappresenta comunque un cambiamento significativo nel panorama sportivo internazionale e potrebbe avere conseguenze anche sulle future competizioni olimpiche e mondiali

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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