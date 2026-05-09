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Pezeshkian: la sfiducia dell’Iran verso gli Stati Uniti è dovuta agli atti ostili di Washington

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Mag 9, 2026 #Emmanuel Macron, #Francia, #Iran, #Masoud Pezeshkian

Nel colloquio con Emmanuel Macron, il Presidente iraniano ribadisce che la sfiducia iraniana verso Washington nasce dagli atti ostili statunitensi, compresi gli attacchi durante i negoziati. Teheran conferma la disponibilità alla diplomazia, ma solo nel rispetto dei propri diritti nazionali.

Tasnim News – 7 maggio 2026

TEHERAN (Tasnim) – Il Presidente Mas’ud Pezeškiyān ha affermato che la sfiducia dell’Iran nei confronti degli Stati Uniti affonda le proprie radici nelle azioni ostili di Washington contro Teheran.

“Questa sfiducia è il risultato degli atti ostili della parte americana, gli ultimi dei quali sono stati due attacchi contro il nostro Paese durante i negoziati, che di fatto ci hanno pugnalato alle spalle”, ha dichiarato Pezeškiyān al suo omologo francese Emmanuel Macron nel corso di una conversazione telefonica tenutasi mercoledì.

I due Presidenti hanno esaminato la situazione strategica nella regione, in particolare la questione dello Stretto di Hormuz e i progressi relativi a un accordo temporaneo di cessate il fuoco e ai colloqui in corso tra Iran e Stati Uniti, secondo una nota della presidenza iraniana.

Pezeškiyān ha affermato che l’Iran è pronto a perseguire seriamente i canali diplomatici per porre fine alla guerra, ma insiste sulla garanzia dei diritti della nazione iraniana.

“La Repubblica Islamica dell’Iran, nel quadro del diritto internazionale, è pronta a perseguire seriamente le vie diplomatiche per porre fine alla guerra, sottolineando al contempo la realizzazione dei diritti della nazione iraniana”, ha dichiarato.

Gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato la loro illegale e non provocata guerra di aggressione contro l’Iran il 28 febbraio, nel pieno dei negoziati nucleari. Hanno assassinato la Guida della Rivoluzione Islamica, l’āyatollāh seyyed ʿAlī Khāmeneī, e diversi altri alti funzionari e comandanti.

Gli Stati Uniti e Israele hanno inoltre bombardato infrastrutture civili, scuole e ospedali in tutto l’Iran.

I Presidenti di Iran e Francia hanno anche scambiato opinioni sulla situazione nello Stretto di Hormuz, una via d’acqua cruciale che l’Iran ha posto sotto stretto controllo dall’inizio della guerra.

In quanto diritto sovrano, l’Iran ha imposto un nuovo meccanismo di transito marittimo che richiede a tutte le navi di ottenere un permesso prima del passaggio.

La conversazione telefonica ha toccato anche l’accordo iniziale di cessate il fuoco e gli sforzi di mediazione guidati dal Pakistan.

Una fragile tregua è in vigore dall’inizio di aprile, ma i colloqui indiretti tra Teheran e Washington sono in stallo, con l’Iran che accusa gli Stati Uniti di violare il cessate il fuoco attraverso un blocco navale e minacce.

La Francia è stata uno dei Paesi europei che hanno mantenuto canali diplomatici con Teheran durante tutta la guerra, e Macron aveva già parlato con Pezeškiyān nel mese di marzo.

I colloqui indiretti non sono riusciti a produrre una svolta, con l’Iran che chiede la revoca del blocco illegale, la fine della guerra e un risarcimento per i danni.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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